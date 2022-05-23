馬祖燕鷗季即將到來 萬事俱備迎接稀有嬌客黑嘴端鳳頭燕鷗

夏日將至，全世界僅有約100隻的極危物種黑嘴端鳳頭燕鷗，即將回到馬祖進行繁殖。今年在主管機關及執行團隊的努力下，已經完成鐵尖島的棲地經營管理工作，一切準備就緒，迎接嬌客的到來。今年重新建造了擺放器材的監測小屋、擴建電力及即時影像傳輸系統，更有望進行黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖的直播，讓大家不必在千里奔波，就能即時在手機上看到黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖狀況。

▲新建置之監測小屋，能提供器材妥善的存放空間。

馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗，一直是海洋委員會海洋保育署(下簡稱海保署)及連江縣政府的重點保育項目。今年島上的棲地經營管理工作除了定期除草外，尚有諸多重大革新，包含擺放器材的監測小屋整體重建，並擴建了電力系統及即時影像傳輸系統，打造出一個能完全不造成燕鷗繁殖干擾的棲地，且能妥善進行研究保育工作。連江縣政府產業發展處(下簡稱產發處)林處長志豐說到：「舊的監測小屋位於繁殖島正中央，雖然便於觀察南、北兩側繁殖狀況，但也因此將繁殖群切割為兩塊，有可能降低繁殖群的穩定性。因此我們與海保署，及相關專家學者討論後，在今年的計畫裡，我們將島中央的監測小屋拆除，於島嶼南邊重新建設一座功能更完善的監測小屋，還地於燕鷗，對於保育工作能向前邁進一大步。」

▲技術人員正進行微波天線調整工作。

鐵尖島的黑嘴端鳳頭燕鷗，已連續兩年發生棄巢事件導致失敗，產發處賴科長文啟指出，研究顯示棄巢是因為夜間干擾所致，而造成夜間干擾的主因，很可能是因為人為的漁業活動，以致驚擾燕鷗繁殖群，進而導致數千隻的燕鷗發生棄巢。承接今年燕鷗保育計畫的台北鳥會蔣副總幹事功國表示，過往我們從監視器的夜間影像發現，燕鷗在夜間會躁動不安，明顯是受到干擾驚飛的情況，然而監視器並無發現老鼠，或蛇類的夜間捕食者，反而是有許多漁船緊鄰島與周遭作業，因此今年的監視系統除了用來記錄燕鷗繁殖生態外，還架設了多顆鏡頭用來記錄海面動態，如發現有船隻非法進入保護區，能第一時間通報。

▲高倍率變焦鏡頭提供重要的燕鷗繁殖資料。

▲太陽能提供島上所以的電力來源。

此外，馬祖雖然已是全世界最容易看到黑嘴端鳳頭燕鷗的地點，但牠們僅於夏季來訪，且繁殖於台灣的離離離島，導致民眾難以親眼目睹，缺乏認知的結果，不易喚起公眾保育意識。因長年致力於馬祖黑嘴端鳳頭燕鷗保育，入選「111年林業及自然保育有功人士」的台北鳥會阮前理事長錦松說到，為能讓民眾更了解黑嘴端鳳頭燕鷗從而提升保育意識，雖然不可能帶所有人來馬祖賞鷗，但在人人擁有智慧型手機的時代，我們希望將黑嘴端鳳頭燕鷗帶到大家的螢幕前。燕鷗繁殖的無人島礁由於訊號不良，我們一直未能克服即時影像傳輸頻寬的瓶頸，今年優比快科技(Ubiquiti Inc. )主動聯繫與我們聯繫，提供設備及技術支援，並在連江縣北竿鄉公所的合作下，於北竿和鐵尖之間的四公里多海面，提供雙向Gigabit級的高效無線傳輸，因此今年很有希望能夠進行黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖直播，還請大家敬請期待。

根據繁殖季錄，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約在五月底至六月初開始營巢繁殖，產發處在此也呼籲民眾，每年的四月至九月為燕鷗的繁殖季節，所有保護區島嶼於低潮線向外100公尺未申請禁止進入，希望民眾賞鷗之餘，也能一同當個保育小尖兵，為黑嘴端鳳頭燕鷗盡一份心力。

▲島上一景。

資料提供/連江縣政府產業發展處