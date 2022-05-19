俄羅斯美女歌手Soa宋蕊安 飽覽奢華杜拜城的中東風情

來自俄羅斯的美女歌手Soa 宋蕊安先前和家人一起去杜拜十日遊。他們除了待在杜拜享受陽光沙灘的度假之旅外，還參觀盛大舉辦的2020杜拜世界博覽會，也去了阿布達比，更走訪世界級必訪的知名景點謝赫扎耶德大清真寺，這趟與家人同遊的旅程很輕鬆自在。

國際化的杜拜城 高級奢華的沙漠城市

杜拜是阿拉伯聯合大公國的七個酋長國之一，杜拜市心中就是一座奢華精美的沙漠城市，還有許多摩天大樓林立其中。宋蕊安和家人就入住杜拜朱美拉棕櫚島上的度假飯店，不僅可以從飯店直達沙灘，也可以在房間看海景，享受這趟放鬆的度假時光。

杜拜最知名的是世界第一高樓哈里發塔，宋蕊安也登頂觀賞這城市夜景，覺得夜色美得不可思議。她認為整座杜拜城顯得高級奢華，也相當國際化，而這裡的中東男人多穿著白袍，中東女人則穿黑色長袍，還噴超多的高級香水，遊客就沒有特別限制，想融入其中，不妨穿著得體也很入境隨俗。只是杜拜購物中心非常大，像是杜拜水族館也在此，整座商城大到他們花上四天還逛不完呢！

世界最大人工島朱美拉棕櫚島享度假樂

杜拜朱美拉棕櫚島是世界最大人工島，宋蕊安這回住的飯店鄰近海邊，好處是可以時常走到沙灘上踩著潔白的沙子，踏浪吹海風。只是10月中的杜拜仍有37度高溫，許多人就這麼悠閒地躺在棕櫚樹下的躺椅乘涼，喝著飲料看海景，十分愜意悠哉。

他們走訪杜拜購物中心時，也特別到鼎泰豐用餐，仔細一瞧，這裡從裡到外裝潢都跟台灣一樣，唯獨杜拜不能吃豬肉，所有的豬肉製品皆改為雞肉。宋蕊安的父母之前來台灣也經常吃鼎泰豐，因此一家人在這裡吃飯覺得很熟悉，她笑說在杜拜能吃到鼎泰豐，也算是蠻新奇的體驗。

2020世博會在杜拜 科技主題率先開場

隨著這次搭阿聯酋航空去杜拜，宋蕊安一家人也獲贈2020杜拜世博會免費入場的門票。該展覽因疫情延後一年，整個會場很大，共有近 200 個國家的展館參與，每個展館都開放到晚上十點。場館外也有許多咖啡廳、餐廳等，遊客可以逛完後坐在這裡休息、吃點心、喝咖啡，就算待到半夜一點再離開都不成問題。

宋蕊安這次和家人主要去了埃及館、沙烏地阿拉伯館、澳洲館、俄羅斯館等。由於逛展覽的人潮眾多，每個場館幾乎都要排上二、三十分鐘才能入館，宋蕊安感觸道：「要不是看到這麼多人，差點都忘了現在還處在疫情期間呢。」這次延後一年才展出的2020 杜拜世博會從2021年10月初展至2022年3月底，每個月都會換一次主題展出。他們十月去時，展出的主題為「科技」，像澳洲館的主題為氣候暖化相關議題，俄羅斯館則是與頭腦、潛意識有關的議題，這些串連未來科技的主題都蠻有趣的。

阿布達比 純白壯觀謝赫扎耶德大清真寺

宋蕊安也順道去附近的阿拉伯聯合大公國首都阿布達比暢遊一日，這裡離杜拜不算遠，車程約一個半小時，他們主要是包車去謝赫扎耶德大清真寺和法拉利遊樂園遊玩。

謝赫扎耶德大清真又稱阿布達比大清真寺，其中富麗堂皇且壯觀的建築令人驚豔不已，光是由世界各國大理石砌成的純白色牆面就特別潔白精美，據說白色的地板每天都是用沐浴乳清洗，才得以維持它的潔白。這座耗資55億美金、花了11年時間才建成的絕美伊斯蘭宗教聖地，讓宋蕊安不禁讚嘆：能在沙漠中能建出這麼一座壯觀精美的純白清真寺，實在很獨特。

阿布達比大清真寺的主祈禱廳是世界上造價最貴的清真寺，並可看見著名的美麗大拱頂、七盞水晶燈，還有大理石馬賽克裝飾。其中最大的水晶吊燈鑲有數百萬顆的施華洛世奇水晶，目前是全世界清真寺中第二大的知名吊燈。主祈禱廳的地毯則是世界上最大的手工羊毛地毯，由超過一千多名的伊朗工人製作，耗時兩年完成。進入清真寺的男女服裝規定很嚴格，但現在因為疫情關係，符合規定的服裝都只能買不能租，因此宋蕊安就在現場買了一件美麗的黑色阿巴雅長裙進入參觀。

阿布達比座擁世界最大的法拉利室內遊樂園，也有世界最快的F1雲霄飛車，可以體驗5秒內240公里的飆速快感，宋蕊安一家人就選擇在這裡停留半天遊玩，也有去阿布達比的總統府外圍參觀。她表示，經過高級奢華杜拜城的華麗洗禮後，反而更能感受到阿布達比的傳統低調奢華。

對宋蕊安來說，這幾年經歷了漫長的疫情後，總算可以再度體會自在旅行的感覺，尤其是目前入境杜拜不用隔離，才可以與家人享有更輕鬆的度假行程。下次，她想再回家與家人團聚，也希望能再到義大利、土耳其等讓她倍感放鬆的國家旅遊，就算只是找一間度假旅館待上一天放空自我也是很好的度假模式。

撰文/楊若婷 圖片提供/宋蕊安