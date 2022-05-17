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《發現大絲路》印度宗教聖地巡禮

聯合新聞網 / 時尚漫旅
▲主持人廖科溢、湯姆在瑪哈巴里普蘭與當地人合照。
▲主持人廖科溢、湯姆在瑪哈巴里普蘭與當地人合照。

撰文/亞洲旅遊台

印度，一個對信仰虔誠的國家，有如此複雜而多樣的宗教信仰體系，人民擁有各種不同的宗教信仰，也造就了印度各式風格的宗教建築。身在一樣擁有多元信仰的台灣，不妨比較看看兩國之間在宗教建築上的差異。雖然目前因為疫情沒辦法實際探訪，但就讓《亞洲旅遊台》帶你用眼睛遨遊全世界吧！

馬哈巴利普蘭(Mahabalipruam)－「印度教－黑天奶油球(Krishna’s Butter Ball)」

在馬哈巴利普蘭(Mahabalipruam)有一顆矗立在短坡旁的大石頭，據說經歷了1200年皆不為所動，好好地在同一個位置上，其名稱的由來是它看似違反了地心引力法則，因此印度人認為這是印度教裡象徵庇護的黑天神(Krishna)之神物，故以此命名。英國殖民印度時期曾動用7 頭大象試著搬動這塊石頭，卻發現仍分文不動，讓主持人廖科溢及湯姆忍不住想親身試試看是否能推動大石，不過連大象都推不動的石頭，兩位主持人當然也沒辦法撼動它！

▲《發現大絲路》主持人廖科溢( 左) 及湯姆於黑天奶油球前合影。
▲《發現大絲路》主持人廖科溢( 左) 及湯姆於黑天奶油球前合影。

全印度最古老的英國國教教堂－「英國國教－聖瑪麗教堂(St. Mary’s Church)」

▲瑪哈巴里普蘭大象壁畫，是很多人會拍照的攝影點。
▲瑪哈巴里普蘭大象壁畫，是很多人會拍照的攝影點。

聖喬治堡(Fort St. George)是清奈(Chennai)最開始發展的地方，也曾經是東印度公司的總部，如今則是政府單位及軍事單位的所在地。在這個有著濃濃歷史氣息的地方，有一個全印度最古老的英國國教教堂⸺「聖瑪麗教堂」，自17世紀的英國殖民印度時期建立，是蘇伊士運河以東最古老的英國國教教堂，也是印度最古老的英國建築，被稱為「東方的西敏寺」。

▲印度最古老的英國建築―― 聖瑪麗敎堂。
▲印度最古老的英國建築―― 聖瑪麗敎堂。

菩提迦耶(Bodh Gaya)－「佛教－摩訶菩提寺(Mahabodhi Temple)」

來到菩提迦耶(Bodh Gaya)，可以看見當時佛陀在此冥想、悟道以及成佛的大菩提樹，許多旅客因此慕名而來。不過，摩訶菩提寺需要打赤腳才能進入，當主持人廖科溢一行人拜訪此處時，正巧下起了雨，於是科溢就忍不住「每滴打在身上的都是智慧。」，看來所言甚是啊！

▲對虔誠的佛敎徒來說，菩提迦耶有非常重要的意義，因此成為著名朝聖景點。
▲對虔誠的佛敎徒來說，菩提迦耶有非常重要的意義，因此成為著名朝聖景點。

這邊可以看到曼陀羅式的五塔式建築，是西元前3世紀由阿育王所建，至今已有2300年歷史。這裡有許多「舍利塔」，裡面供奉著舍利子。然而，舍利塔命運並非一帆風順，12世紀的時候被回教徒破壞，一直到14世紀才重建，最終在1870年代末終於修復完成，才讓這個地方再次重現在世人的面前。

全印度最古老的教堂－「天主教－阿西西聖法蘭西斯教堂與修道院(Convent & Church of St Francis of Assisi)」

阿西西聖法蘭西斯教堂與修道院(Convent & Church of St Francis of Assisi)是1502年由葡萄牙方濟會的修士所建，是歐洲人在印度最早建立的教堂，原為木材建造，但在16世紀中葉時以石材重建，也是現在見到的教堂樣貌。從教堂的雕刻及繪畫裝置的精細程度上可以想見當年葡萄牙人花了多少心力及金錢建造，藉此一窺當年葡萄牙在大航海時期曾經多麼繁榮的榮光。

▲敎堂園區一角，與印度傳統建築風格截然不同。
▲敎堂園區一角，與印度傳統建築風格截然不同。

圖片提供/亞洲旅遊台、pexels、 Nigel Swales、 Eugene Kim、Man Bartlett 、Pixabay、Ronit Bhattacharjee

《時尚漫旅35》
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