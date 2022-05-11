田園寧靜到五星服務都能滿足 帶毛孩寵物旅伴一起遊歐洲

毛孩也想和你一起遠足郊遊嗎？歐洲哪個國家最歡迎寵物造訪？這篇文章帶大家發掘與犬貓同遊歐洲的多種方式和獨特享受，也給牠們伴你遠行放風、結交新汪汪喵喵朋友的美好回憶。

歐洲各國誰最歡迎毛孩？

歐洲人也很愛萌寵，每個國家都有方便貓貓狗狗甚至更多種寵物出行的習慣或保障；旅遊熱門目的地如英國、法國、德國、義大利和瑞士，都是帶寵物同行的好選擇，其實芬蘭、奧地利、波蘭、捷克等國也很受萌寵主人歡迎！

舉例來說，捷克近年來推行越來越多便利措施，有更多景點和餐廳歡迎寵物與主人一起造訪，甚至有地方專門提供毛孩餐點，能嘗試異國風味的牠們好有口福！此外，也有電影院歡迎大家帶小寵物一起看戲（不過是在牠們能保持安靜的前提下）喔！到布拉格大片翠綠的公園Letna可以不用溜狗繩，大人小犬都自在！一起眺望浪漫的河流古城，這裡就是一家放鬆遊憩的好去處。

▲從布拉格Letna 公園往下望就是最柔美的風景。

荷蘭也很適合寵物旅遊，除了畫廊和博物館謝絕進入，毛孩可說是暢行無阻，而且搭一般大眾交通車免費，火車一日票只要3歐元。不過建議大家帶毛孩去逛公園，因為荷蘭街上單車比汽車多，遛狗需要特別注意安全。

▲荷蘭對毛孩外出抱持相當開放的態度。

法國巴黎這樣的浪漫之都，如果有心愛的萌寵陪伴就更好玩了，整座城市擁有歐洲最多寵物友善餐旅店鋪、超過350家可供寵物入住的旅館、近190家歡迎萌寵的餐廳，讓可愛的牠接受巴黎人的歡呼吧！有趣的是，在法國的寵物不能命名為「拿破崙」，這是為了表示對前領袖的尊重。

▲巴黎有歐洲最多數量的寵物友善餐旅店鋪。

獨特的寵物友善旅館

其實英國也是愛寵物大國，寵物旅館不只能接受毛孩入住，還有齊全豐富的玩具和活動等貓狗與主人一起玩！

▲英國高人氣寵物旅館豐富的萌寵禮物。

位在英國南部的”Bath Country Pets Boutique Dog Hotel”主要顧客就是貓狗小寵，全境「無籠」，讓小來賓自由自在度假；從餐飲、裝潢、日用品到活動空間與娛樂遊戲，都是以萌寵為中心打造；而遊戲一點也不普通，從鍛鍊智力、五官敏銳度都有，營養均衡的三餐也有人打理，想想愛貓愛犬可以在大草坪或森林遊玩一整天後，聽著古典音樂洗香香就很紓壓！

童話王國丹麥知名的樂高樂園裡的４星級旅館，也很歡迎毛孩入住！訂房前只要與旅館的「寵物接待專員」確認細節即可安心前往，如果大家帶小孩同行，樂高旅館主題多樣，忍者、海盜、魔法王國、田園風與電影等任大家選擇。

▲樂高主題樂園旅館 大人小孩萌寵都會超喜歡。

想來點五星級極致享受？歐洲也有許多高級酒店提供私人管家寵物服務，主人毛孩各有宮殿級套餐可以體驗。例如巴黎羅浮宮與愛馬仕附近的Mandarin Oriental，被公認能以最高規格寵愛毛孩，不僅提供入住迎賓禮包、個性化接待、名廚準備的餐點，還有遛狗與托育服務，大人可以放心出門探索花都！

▲問問毛孩英國狗餅乾好吃嗎？ 。

高端旅行的目的地如果是北歐，哥本哈根以藝術起家的Nimb Hotel精品酒店也是很好的選擇，除了常規的毛孩專屬迎賓禮包、齊全的日用品、遛狗與托育服務，還有美容護理師和獸醫stand by，聽起來很夢幻吧？

▲Nimb 酒店藝術起家 風格前衛又古典。

入住寵物友善旅館注意事項

旅館註明「寵物友善」的定義廣泛，如果大家的體驗不想與期待有落差，預訂時建議與旅館確認入住規則、毛孩重量，品種與大小限制、餐飲與特殊健康與習慣、用品與免費範圍等事項，因為加收寵物入住費、特定區域規定要戴上嘴套等等，都是很常見的規則。

寵物搭乘火車行不行？

▲西班牙火車通常不讓寵物上車。

好消息是，大部分的歐洲列車都允許大家帶寵物搭乘，大一點的寵物需要戴上嘴套、用繩子拴好，通常免費乘車的小寵物最好裝在外出包裡面，也是保護牠們不受驚嚇的方式。

舉例來說，西班牙通常不接受寵物上車，英國的列車帶小型寵物不須特別預訂，但連接英法的「歐洲之星」不能帶寵物上車，法國國鐵有寵物體積規定並酌收票價，德國國鐵則要求不能裝進外出包的寵物購買半票；餐車通常謝絕寵物進入。

▲帶愛貓愛狗去歐洲兜風。

在歐洲跨國旅行，寵物與動物都需要擁有狂犬病接種證明、打好晶片，在當地取得歐洲寵物護照最好，建議大家先確認寵物乘車的票價。

如果要帶毛孩遠行，行程也不宜過長，能夠轉車走動走動是很好的選擇；旅途中足夠的飲水、讓毛孩安心的小玩具可以先準備好。

▲即便可以帶寵物上車，餐車還是不開放給毛孩進入。

毛孩也需要護照！歐盟寵物旅遊通行證

毛孩出國前都需要確認接種狂犬病疫苗打入晶片，並索取健康證明。到歐盟後，大家需要帶毛孩去符合資格的獸醫診所申請藍色的「寵物護照」EU Pet Passport，不過英國核發的寵物護照在歐盟地區已經不適用。

帶毛孩搭哪些航空公司最方便？

做好行程準備，最後一步就是確定旅遊日期和預訂機票了。荷蘭KLM，西班牙Iberia，德國漢莎、土耳其航空、北歐SAS都是對毛孩與主人來說比較方便的航空公司；例如荷蘭KLM可以直接把愛喵愛汪帶上客艙，不過僅限貓狗。

長榮航空只接受犬、貓和兔子，以超重託運行李方式運送，並有品種限制；中華航空貓狗託運需先洽詢客服，剛出生的幼犬貓也不能上飛機；新加坡航空因為溫度控制的關係，寵物不能搭乘所有的波音737機型。

我們也建議大家盡量不轉機，直飛更能避免第三國出入境的檢疫不便。與此同時，再三確認目的地國家的寵物入境與旅遊法規，才能玩得安心又愉快哦！

撰文/Pnina －Instagram

圖片提供/Pnina － Instagram @pninasala、AC、LEGOLAND、Unsplash