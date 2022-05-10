沉浸溫泉氤氳的美好 頂級體驗宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭第一家國際連鎖品牌飯店––宜蘭力麗威斯汀度假酒店，身處山林田園之間，氛圍中自帶一份溫婉與靜謐。不論是身處露天風呂與大自然為伴，或是沉浸於專屬客房的私密空間，搭配上主廚特製細緻美味的創意料理，每個時刻皆讓身心浸淫在尊寵與幸福之中！

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以溫泉聚落意象為建築主體，用東方禪風詮釋整體設計風格，錯落的斜屋頂因應宜蘭多雨，有利於排水的功能設計，重簷仰角的入口設計概念隱藏飛行上昇的意涵，象徵早期宜蘭的三座機場，充分傳達出在地特色與歷史。進入大廳後迎面而來白茶蘆薈的淡雅氣息，突顯出宜蘭力麗威斯汀度假酒店獨有的優雅氣質，不知不覺中心靈也放鬆沉靜下來。饒富生趣的藝術作品及展覽在酒店各個角落，構築出屬於現代潮流的人文氣息。

擁有百年歷史的員山溫泉，泉源來自於蘭陽溪水系宜蘭河上游，清澈透明的水質具滋潤皮膚之效，被譽為「溫泉中的溫泉」。宜蘭力麗威斯汀度假酒店不僅於每間客房設有溫泉泡湯池，更將露天風呂精心設計為一方一圓、一黑一白的雙邊湯池，分別提供男湯與女湯，每日進行雙邊交換，可讓旅客聆賞到不同的湯池景緻。此外，酒店設有獨立湯屋，分別為唐印、玉扇、明鏡、瓏月、銘月、玉蝶，舒緩坐臥於溫暖湯泉中，能將身心的疲憊與壓力全部帶走，感受幸福時光應有的極致體驗。

遠離城市塵囂的宜蘭力麗威斯汀度假酒店擁有獨立式的全天然開放空間，85間客房搭配6間獨棟泳池Villa別墅，給予入住賓客私享靜謐空間。其中84至91坪的雙臥室獨棟泳池Villa別墅更是別具特色，獨樹一格的入住感受，兼具隱密性與高度自由性，不受外界干擾享受時光，全然得到徹底的放鬆。進入Villa別墅大門宛如走入峇厘島別墅般，四周環繞著現代簡約風格以及東方禪風調性的設計。客房內超大片落地景觀窗富有穿透視覺的沉穩美感，早晨醒來即可獨享最純粹的自然景觀。白天您可以在別墅內來場愜意的野餐派對，化身為自己專屬的別墅主人；午後可躺在泳池畔感受陽光灑落在身上的溫暖暢快，晚上則可至館內最負盛名的「舞 日本料理」，品嚐精緻美味的會席料理晚餐。

入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，體驗宜蘭頂級度假之旅，暢遊在地生態旅遊景點，無論是到亞洲最大神木聚落的馬告神木園、搭乘捕漁船體驗真實漁夫海釣生活，亦或搭乘賞鯨船到龜山島賞鯨，皆能盡情享受度假樂趣。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

資料暨圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店