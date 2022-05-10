呵護毛小孩為寶貝日常健康把關 寵物沐浴乳安心選購守則

圖片提供/MIDA PET聰明洗．撰文/杜玉婷

家有毛小孩都知道，多數寶貝一點也不喜歡洗澡！但是有些狗狗天生體味重，也愛出門趴趴走，貓兒們則為了減少掉毛與擺脫小害蟲，其實各有適合的洗澡頻率，對於需要細心呵護的毛孩子們，更需避免化學洗劑透過毛髮滲入皮膚或被舔毛吞下肚，因此無任何化學藥劑又天然環保的沐浴乳至關重要，並同時達到抑菌、除臭、驅蟲與保護等效能，為寶貝日常健康把關，珍視相處的每一刻。

身體代謝遠低於人類 貼身洗劑更需天然無化學添加

當我們將毛孩子視如己出，總希望給予最貼心寵愛的呵護，重視日常健康，冀盼可以相伴長久，然而每個主人都知道毛小孩的身體代謝力遠低於人類，加上天生水分攝取少，因此從吃食到清潔用品都盡量避免過度添加與與化學藥劑，高比例腎臟疾病著實讓人心疼，貼身洗劑更需把關，選擇最關鍵標準就是無任何化學藥劑，採用歐盟最高規格植物性原料的「物理性清潔」，不用任何起泡劑、 增稠劑、定香劑、 防腐劑、 乳化劑、 甲醛，不讓有害物質侵害與殘留在寶貝毛髮皮膚上，一併降低因長期接觸而提早罹患腫瘤機率；每個毛孩子難免遇到病痛，只希望因主人的用心多想，使健康陪伴可以持續長久。

同時達到抑菌、除臭、驅蟲與保護功能 一瓶多效好方便

毛小孩體質與好動程度不同，常常出門溜搭或喜歡宅在家的頻率各異，但只要進入春夏交替就是換毛季開始，加上潮濕氣候易產生皮膚疾病，以及夏季容易流汗產生體味，毛髮皮膚成為飼主照護重點，只使用純鹼、歐盟天然認證椰子油、天然檸檬成分、 與多種植物萃取配方製成的優質沐浴乳，徹底清潔只是最基本，不靠化學香氛與定香劑達到去除汗漬、油脂、大小便所產生異味，溫和不刺激的天然配方於洗完之後更形成膚質保護層，帶出門在草地泥土奔跑打滾才自由，不怕跳蚤蟲蟎帶回家；加上洗完之後毛髮柔順好梳理，大幅解緩搔癢，幫毛孩子與主人舒心順利渡過每一次換毛季與炎熱潮濕帶來的不適感，同時達到抑菌、除臭、驅蟲與保護功能的一瓶多效沐浴乳，就能輕鬆呵護最愛寶貝。

呵護毛小孩又能做環保 珍愛家人也親善環境

除了完美守護毛小孩健康，環保也是選擇沐浴洗劑的另一主因，天然無化學藥劑使用，洗滌後的廢水達到被微生物分解且對環境無害的「灰水安全」，還可回收再利用，PETA「無動物實驗」+「純素VEGAN」雙認證取得，則讓安全安心的沐浴洗劑生產過程不需要殘忍，珍視呵護不只限家裡摯愛，而是對動物們皆擁有慈善之心，與環境萬物的和諧共生，正是當時決定擁有毛小孩的一份初心。

BOX：針對換毛季，呵護寵物BABY TIPS

每進入潮濕春夏，也是家中毛孩子掉毛換毛時節，當然想要一年四季維護寵物健康膚況，必須滿足以下需求才是沐浴洗劑正選：

・溫和保護肌膚，不再搔癢難忍

・驅蟲效果好，出門趴趴走跳蚤蟲蟎不上身

・天然瓦解髒污去除異味，而非使用化學香氛壓制

・日常達到深層抑菌，加強自身保護力