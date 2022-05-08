收藏的不只是玩具 台灣首個絕版童玩「尪仔標」NFT

【誰的童年在這裡】尪仔標NFT主題微展

＊尪仔標？我的童年在這兒呢！

你有這個童年記憶嗎?一張張小小圓圓、直徑只有幾公分的小紙牌，上頭繪製著當時最流行的偶像明星或是卡通人物，尪仔標（ang-á-phiau）是台灣經典童玩之一， 尪仔標是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影啊。

＊玩具=貨幣？

你知道其實「玩具」在每一個時代都承載了孩子們當下不同的「社交貨幣」屬性，回想看看為什麼小時候指定要買哪一個心目中的卡通人物，然後買到以後就要帶去學校跟同學分享?想想為何現在很多人要發開箱文或是打卡某些熱門地點?其實都是在獲取一個社交貨幣或是在同儕之間的談話資格與話語權，說明自己具有某種身分期望獲得社交圈中的身分認同。

尪仔標在50~70年代，也曾是兒童間的社交貨幣，可以用來跟同儕們一同進行遊戲對抗，擁有的越多贏的越多，就可以在孩子間擁有極為崇高的「孩子王」地位，成為下課時大家樂此不疲的遊戲。

策展人江宜馨用「老玩具也是孩子圈的社交貨幣」作為發想，首次嘗試將童玩展出與NFT結合 （圖片來源：台灣玩具博物館）

＊收藏的不只是玩具，而是一段段玩具與童心的故事

這一次策展人:江宜馨用「老玩具也是孩子圈的社交貨幣」作為發想，從台灣玩具博物館累積逾萬件館藏以及台灣玩具文化的文史資料庫中，首次嘗試將童玩展出與NFT結合，並推出限量『絕世老尪仔標NFT』，用不同的新視角帶領參觀者重新切入老玩具的時空背景，並超過三千件的尪仔標中精選出30枚 NFT，藏家不只可以成為玩具博物館的終生摯友，還能夠做公益成為待用參觀券分享玩樂的趣味給弱勢孩童。

30款絕版老尪仔標化為NFT，珍藏童年回憶

＊童『王元』宇宙，童玩＋元宇宙，蹦出兒時記憶的新滋味

台灣玩具博物館在5/6~5/8於松山文創園區在【台北藝術新銳博覽會】展出【誰的童年在這裡「尪仔標」主題微展】，獨家展出各年代的尪仔標與尪仔仙。透過現場互動操作及解說，帶著大朋友小朋友一起認識尪仔標，還可以參加活動將尪仔標帶回家。開放收藏期間為2022/5/7至2022/5/18共12天，歡迎各位尋憶人在參觀展覽之於，一起帶走屬於你的尪仔標NFT，讓我們遊走在童年走廊吧！