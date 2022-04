以天地山林為背景 取明池枯木為舞台

位於宜蘭縣大同鄉的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區,海拔高度約在 1,150 至 1,700 公尺間,常年白霧繚繞,富有「北橫明珠」美名。層峰疊翠搭配裊裊雲霧,景緻宛如人間仙境,每年都吸引許多遊客特別遠道而來親臨山巒之美。2022 年力麗馬告生態園區將明池湖幻化成為水劇場,邀請國際知名表演藝術團隊十鼓擊樂團,創作全新劇目「池中劍」,引入明池湖筆、墨、山水概念,一幕幕融合山景視覺、武俠鼓樂與肢體律動的視聽覺饗宴,呈現出獨一無二的聆賞體驗。

來自台南的國際級表演藝術團隊十鼓擊樂團,自 2000 年創團至今巡演足跡走遍 30 多個國家, 受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、台灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定,更屢獲世界音樂獎項青睞,為全台目前唯一成功的文化觀光定目劇表演團隊。此次演出是十鼓擊樂團首度進軍宜蘭秘境,以俠客行走於山水筆墨中為起點,運用明池湖三大元素:墨池、書法、枯木,演繹創作出「池中劍 The Sword in the Ink Stone」。十鼓擊樂團團長謝十表示,以「東方俠客」為主題創作的「池中劍」實境山水鼓樂劇,整體籌備時間超過一年,將十鼓的經典鼓樂曲目演繹出俠客士氣與山水風情,「武術 x 鼓樂」所交織出的新武俠鼓樂風格,定能在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖,帶給蒞臨現場的觀眾視覺與聽覺上的多重震撼感受!

▲實境山水鼓樂劇「池中劍」,以「武術x 鼓樂」交織出新武俠鼓樂風格。

▲風馳雷掣:以板鼓、四棰演奏及三音鼓,展現雷鳴、甘霖、雷火、雲雷、雷息之曲意意象。

以永續經營為企業核心價值的力麗觀光,旗下運營之力麗馬告生態園區,係由國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處管轄,因極力推展生態保育工作,讓美麗的大自然景緻得以保存長留。力麗觀光董事長蔡宗易表示,常年煙嵐繚繞的明池湖,湖泊中數根聳立的紅檜枯木,彷彿太古殘木一般的詩意景緻,係由建築師郭中端依現地景觀、呼應池畔山林設計而成。整體園區不僅林木景觀多元,更有豐富的動物生態,鴛鴦、綠頭鴨與黑天鵝不時悠游湖中,於幽靜山林中更添幾分雅緻情意。今年首度攜手十鼓擊樂團打造「池中劍」,期盼能以自然山水環境為基礎,將生態保育與表演藝術相揉合,以明池水劇場定目劇為合作目標,讓台灣世界級的景觀被全球旅客看見,深切感受大自然的深邃純粹!

▲「池中劍」以自然山水環境為基礎,讓台灣世界級的景觀被全球旅客看見。

「池中劍 The Sword in the Ink Stone」於 4 月 15、16、17、22、23、24 日,共 6 場演出, 以明池的筆墨山水為底蘊進行演繹,並與周邊山林中的巨大天然白木林群互相呼應。曲目共分為八段:

五行音:以五大節奏重音組構而成,並由排鼓及鋁片琴貫穿全曲。曲中穿插五行的自然元素與現代文明的對話,以五行交融演繹自然浩瀚與抽象聽覺。

風馳雷掣:以板鼓、四棰演奏及三音鼓,展現雷鳴、甘霖、雷火、雲雷、雷息之曲意意象。

十八羅漢鼓:以腿、身、腰、手、眼搭配十八項動作,配合擊鼓節奏展來推行全民鼓術,期盼鼓術運動成為生活的一部分。

逐鹿躍動映明潭:依明潭邵族傳說譜曲而成,寫意邵族逐鹿發現桃花源仙境,最後在三口鐘聲下將過去與現在的時光融合為一。

天空斬:以鼓樂、吹打樂及劇場身段描繪武聖關雲長之氣宇非凡與智勇雙全。

吹牛雞:曲調詮釋鄉間好勝公雞不可一世及愛現模樣,並以湖南土家族打溜子的演奏手法豐富意境。

憶想之門:依風、林、火、山四段入譜,以孫子兵法之八卦陣圖移形換位,詮釋鴨母王朱一貴內門起義壯舉,並展現出宋江藤牌軍的氣魄意念。

山之喚:由群鼓側立及挺立的天鼓來詮釋巨木群高聳入雲的壯闊氣勢,以力拔山河的鼓樂貫串全曲,依立鼓、側鼓、三音鼓、小堂鼓四部輪奏,展現神山神木群的生命力。