陪孩子提前歡度兒童節 支持教育脫貧計畫 幫助偏鄉兒童翻轉人生
「歐德三十 公益30」，今年適逢歐德集團成立30周年，在董事長陳國都帶領下，將於全台各地完成30件公益善舉，為社會企業責任盡心力。第二站來到南投「博幼社會福利基金會」，透過愛心捐款，支持教育脫貧計畫，幫助偏鄉弱勢兒童翻轉人生。
「愛在疫情蔓延時」，為了讓幫助弱勢孩子「自立脫貧」，在兒童節前夕，歐德集團策略長張蔭泉於3月21日率領同仁，將雖然因為疫情取消，但大家愛心不變的「寵愛歐德舊客戶~日月潭櫻舞飛揚公益路跑賽」，募集的愛心捐款十萬元，前往南投埔里贈予「博幼社會福利基金會」，當天還特別準備小禮物小點心、陪伴孩子閱讀遊戲，一起歡度快樂時光。策略長張蔭泉表示：「感謝所有歐德舊客戶一起捐款200送愛心，看到孩子們喜悅的笑容，是最大的滿足，歐德集團將持續用具體行動關懷偏鄉學童教育及成長。」
以「不能讓窮孩子落入永遠貧困」為理念的博幼社會福利基金會，致力於「用教育翻轉貧窮」，希望透過完善課後輔導、培育在地優異師資，讓偏鄉孩子也能擁有完善的學習資源。博幼基金會執行長陳良枝表示：「在疫情爆發後，不僅增加防疫措施的開銷，更面臨募款減少的困境。因此，非常感謝歐德集團及歐德舊客戶們的愛心捐款，讓基金會無後顧之憂，孩子持續學習不間斷。」
「歐德三十 公益30」，歐德集團把對台灣的愛，轉化為具體行動，期盼藉由各項社會回饋的公益活動，發揮更多回響，把愛傳下去。
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