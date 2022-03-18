池中劍 十鼓擊樂團首度移師 震撼宜蘭明池秘境

位於宜蘭的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，海拔高度約1,250公尺，不僅四季景緻變化分明，早、中、晚的光影更是變化各異。層峰疊翠搭配裊裊水霧，景緻宛如人間仙境，每年都吸引許多遊客特別遠道而來朝聖，更被譽為「北橫明珠」。此次力麗馬告生態園區將明池湖打造成為水劇場，邀請國際知名表演藝術團隊十鼓擊樂團，創作全新「明池－池中劍」劇目，帶入明池湖筆、墨、山水概念，在動作編排上有許多大型肢體動作，突顯出如書法揮毫般的意象。表演時所激起的光波水影，融入四月時份明池雲霧環繞的天然環境，彷彿替表演增添一層濾鏡，呈現出獨一無二的視覺饗宴。

來自台南的國際級表演藝術團隊十鼓擊樂團，自2000年創團至今巡演足跡走遍30多個國家，受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定，更屢獲世界音樂獎項青睞，享有「東方俠客」美稱。此次演出是十鼓擊樂團首度進軍宜蘭秘境，以俠客行走於山水筆墨中為起點，運用明池湖三大元素：墨池、書法、枯木，演繹創作出「池中劍The Sword in the Ink Stone」，在山嵐繚繞、如夢似幻的明池湖，展開一場絕無僅有的鼓樂藝術演出。

限定登場的「明池－池中劍」於4月15、16、17、22、23、24日共計6場次演出，票券服務由雄獅旅遊獨家總代理。明池森林遊樂區周邊自然生態豐富，旅客亦可選擇多日遊行程，暢遊馬告生態園區，並入住明池山莊或棲蘭山莊，輕鬆享受藝術與芬多精的洗禮。