風景就是旅伴 歐陸火車全新設計與經典路線

圖文｜ Pnina －Instagram @pninasala

從市區出發，直接抵達下一座城市，搭火車遠比坐飛機過安檢方便，且多日套票超值實惠，邊境互通、鐵道旅行路線最集中的歐洲因此一直是大家喜歡的旅遊目的地，沿途的風光和各色同路人總能為換乘的空檔增添樂趣，或許還能在夢幻的列車之旅上等到從心底浮現那專屬於你的漫遊詩篇。

本篇文章環遊歐洲，與鐵道迷一起探索經典與全新路線!看看有哪些迷人城鎮、升級的旅客服務、平價到高端的列車，並認識各國的交通變革──減少短程航班的數量和對燃油的過時依賴，節能減碳同時降低汙染，且舒適度、便利性大大提升的列車將再創風潮！

獨特路線：在義大利渡海、漫遊德語世界

跟著火車上船過海的體驗並不常有，讓我們試試搭火車離開義大利本土，前往地中海最大島－西西里享受聞名世界的美食!

12小時的列車之旅將有30分鐘換船渡海時間，選擇下午或晚上出發，沿途帶著羅馬夜景進入夢鄉，第二天早上揉揉睡眼就抵達擁有希臘神廟、阿拉伯與義大利文明與巴洛克、羅馬等風格建築的世界遺產城市Siracusa－這裡可是數學家阿基米德的故鄉，在古代，這座城市一度繁榮，曾經能和雅典互別苗頭呢！

作為義大利甜點的故鄉，西西里島的美食自然不只有豐富的海味、融合阿拉伯異國風情的精緻甜點，街頭小吃如牛雜三明治、炸乳酪飯糰都深受歡迎，甚至出現在《教父》等經典電影裡，到這裡一定要空出胃容量好好品嘗美味。Siracusa的手工皮革、絲綢精品也十分出名，挑選幾款鞋包和家居用品，把義大利美學帶回家吧。

※渡海列車服務：Trenitalia國鐵提供商務、高等與標準等4個級別座艙，配有迷你吧台。

德語系國家總給人童話般的感覺嗎？這將是一段難忘的旅程，德國北方世界遺產港城「漢堡」經由富庶南德「慕尼黑」直達奧地利夢幻湖區Innsbruck「因斯布魯克」，11個小時讓旅人一路南下經過11座城市，昨夜在北歐海邊，今朝面向阿爾卑斯山，是不是很夢幻呢？

奧地利最大的鐵路公司ÖBB提供多條旅遊列車路線，大多數都是可以帶車上路的，如果大家想租車飽覽歐洲，又希望享受列車的便捷，這是非常好的選擇！列車上的服務和配置多樣，例如單人、雙人和三人臥鋪包廂、盥洗間與洗浴用品、門鎖等，讓大家度過安心又舒服的一夜。

※德奧跨國列車：ÖBB官網可預訂高級與標準等車廂，車上提供過夜洗漱包、任飲飲品與任選早餐等組合。

歐陸長途夜車新路線：女性專屬臥鋪、經典城市迎賓

這兩年歐洲也經歷一波又一波的疫情，但各國公營和私營鐵路公司卻沒有停下開發新路線的腳步，有些國家原本覺得夜車獲利不足而開始轉賣車廂，如今，曾經低潮的夜車再次強勢回歸，多次試營運皆成功爆賣上萬張票，旅人們能更加期待下次的歐遊之旅！

從去年起，歐洲超過13座城市接續迎接浪漫夜車，在車上過夜更能省旅館費，歐洲也不斷優化行車路線，例如西歐經典旅遊大城巴黎 - 慕尼黑 -「北國羅馬」薩爾斯堡- 維也納夜車、來回兩座水城蘇黎世-阿姆斯特丹等路線都成為許多人歐洲之旅的完美選項。

巴黎經過德國抵達維也納的路線，由法國國鐵SNCF和奧地利ÖBB聯營，三種舒適等級的車廂、女性專屬車廂皆附有盥洗間，票價從實惠的29歐元到89歐元不等，也供應零食點心，無論想單獨旅行、三五好友結伴、或家族出遊都可以享有獨立空間，玩樂和洗漱不會打擾陌生人，更自在省心。

擁有傳奇歷史與豐富自然風光的捷克，鐵路營運商Regio Jet與荷蘭European Sleeper合作，今年夏天將推出比利時-荷蘭-德國到捷克布拉格的列車，車上佛心供應免費WIFI、 咖啡、翌日早餐，希望大家在下一段城市旅遊開始前好好充電；如果你還有更多時間，Regio Jet在不久的將來開發的路線將帶你深入中東歐，從捷克前往波蘭和烏克蘭，挖掘小眾秘境景點！

在接下來的4到5年間，還有更多新夜車路線，長假歐遊的計畫現在就開始筆記：瑞典-德國、瑞典-比利時、蘇黎世- 羅馬、蘇黎世-巴塞隆納、布魯塞爾-巴黎-柏林- 維也納線，由當地國家鐵路局發售車票；如果去的國家多，別忘了上網選購各國國鐵的「多國周遊券」、28歲以下族群專享的「青年優惠券」還能省下更多旅費。

創新輕奢「火車旅館」、穿越東北歐鐵道準備上線

已經正式發布，將在未來幾年啟動的路線也同樣讓人十分期待，歐洲鐵路等著帶大家到達更多地方！

法國人總是很有創意，新鐵路營運商Midnight Trains推出獨一無二的「火車旅館」，不只解決一般人長途火車旅行的臥鋪睡眠需求，直接把列車升級打造成旅館，有水準以上的餐飲服務和私人房間的舒適感，時尚風格人見人愛。

讓大家與「克難旅途」說再見的列車路線，全面覆蓋歐洲主要國家10多座城市，遠至北歐的丹麥，南及葡萄牙波爾圖，還跨越歐洲大陸到達英國北方的愛丁堡－起終點有巴黎、馬德里、波爾圖、米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、漢堡、哥本哈根、布魯塞爾、維也納、布達佩斯和愛丁堡等，不僅大大滿足旅人尋寶的樂趣，還能重新活絡歐洲日漸下降的夜車搭乘人次。她將在2024年正式登場迎賓，價格也沒有旅館式豪華列車「東方快車」如此讓小資族難以觸及，讓人非常期待。目前全線列車的細節與預訂方式尚未公布，請大家持續關心，過兩年就能等到Midnight Trains官宣的那一天了！

如果你夠幸運訂得到這人氣列車旅館，一定別錯過世界遺產遍布的「歐盟中心」比利時。這裡有享譽世界的巧克力工廠、修道院啤酒工坊可以參觀體驗，南方法語區的城堡和溫泉、北方法蘭德斯語區的小橋流水、海港配上全國中心布魯塞爾的精緻熱鬧，且春夏兩季更有花海可以欣賞，你可以在首都市中心廣場親身感受「萬國花毯」Flower Carpet，兩年一次的賞花盛會在哥德式建築圍繞的大廣場舉辦，你能想像用80萬朵鮮花編成近1700平方公尺的花毯鋪滿整個廣場的壯觀景象嗎？2022正是雙年花毯節再度登場的一年！

你喜歡北歐嗎？這條路線有別常見的瑞典、挪威與丹麥等比較熱門的北歐國家，要帶你環遊波羅的海，直達夢幻國度芬蘭！預計在2026年啟用的環保電車，將由Rail Baltica串聯起芬蘭、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞與台灣的好朋友立陶宛，沿途會避開歐洲東北角的各自然保護區，還會在塔林－赫爾辛基這一段以渡輪載客，這條路線也將成為整個歐洲大陸連接到北歐的最長鐵道服務哦。如果大家有足夠的時間，就從中歐波蘭一路前進北歐吧！

英國平價列車、抗疫專列：處處為你著想

物價高昂的歐洲，全價車票自然也不便宜，好消息是各國公私營運商紛紛推出優惠車票、不定時折扣，甚至平價列車也越來越多，為旅人們省下搶票和行程變更而損失旅費的麻煩。

例如交通費貴得出名的英國，也剛正式啟動「lumo平價火車」，從倫敦一路開上蘇格蘭，一共經過5座城市，首尾站單程車票30英鎊有找，最低票價只要15英鎊！平時從倫敦到愛丁堡單程票最低也超過50英鎊（2000台幣以上），搭乘廉價航空也會因為機場交通與行李等限制，造成旅行不便。

強調綠能的Lumo會是顛覆英倫高價火車旅行的關鍵，充滿活力的藍色列車標榜的不只是超優惠的價格，還有比起飛機大大減碳的能力。平時倫敦直飛愛丁堡的航線就占了全英國50%，製造的汙染比火車多6倍！Lumo還直接打破傳統的座艙「艙等」制度，只提供一種艙位，但整體舒適感升級，附帶車上娛樂，可以使用APP預訂車上服務、手機掃描電子車票、也非常重視服務人員的品質，大家不用擠著搶到好位子、多花錢買特等艙的舒適感，在旅英途中人人都平等，個個都舒服。

這有個性的列車也要消滅大家對長途旅行飲食不便的擔憂，車上提供50%的餐點是從蔬食角度出發設計的，餐飲也是和英國各大超市與餐廳合作，有零食、三明治、漢堡、烤肉餃子等，新鮮、安全；更出色的服務是，大家可以在訂好車票後，申請「行李寄送」服務，LumoLuggage可以到旅客指定的地點收行李，在指定的時間送到旅途的下一站，不用一路拖行李耗損心力，英國火車之旅，終於能有個輕鬆又愉快的開端。Lumo停靠車站：London Kings Cross, Stevenage, Newcastle, Morpeth, Edinburgh等站。

為了讓旅人們安心出行，英國也已經推出「防疫火車」了！北部曼徹斯特和多采多姿的愛丁堡等歷史古城、約克郡的如畫景點將連接著名湖區，列車既平價又安全，隔離板和社交距離都將為大家打造更安全的出遊環境。許多「英格蘭第一」的景點也將變得更易親近，例如鐵道起點Settle有全英國第一家咖啡廳、Dent有英國「最高」車站、Alston有英國「最高」市場、沿途幾座中世紀城堡、著名的Ribblehead高架橋、精彩熱鬧的Settle「故事節」田園藝文慶典，每年舉行超過80個體驗項目！無論是主題半日遊、小周末或是家庭親子長假期，都可以獲得數不清的樂趣；這夏日旅遊列車主要停靠Appleby, Skipton, Settle，都是充滿故事的小鎮，希望疫情後也能照常每年營運，讓大家有機會探訪英國各地令人感動的歷史篇章。

※價格：Rail Charter Services運營的車廂每人單程14.50英鎊起，來回票29英鎊，車廂為兩人一座「隔離泡泡」配置，車上供應餐食。

多國極速高鐵在未來等你

馬斯克帶起全球「超迴路」極速列車風潮，歐洲各國早已有Thalys, SJ, Renfe, ICE, Eurostar等高鐵，正在籌備中的極速列車每小時將飆到1200公里，再次創造旅遊巔峰。2023年，Nevomo就會在波蘭先開始試點運營，波蘭最美的歷史名城Krakow與北方「琥珀之都」Gdansk搭極速列車單程只需要35分鐘，有別於以往的6小時之久！

列車設計也能輕易在現存鐵道上運行，也就是說，疫情後再訪歐洲，我們可以去的地方更多了，而且最先進的科技會帶給我們非常有趣的新鮮體驗。

已經擁有寫下過全世界最快速列車的TGV，法國在兩年前宣布2028將有「零碳排極速列車」連接巴黎與南法，每小時飆1200km，在法國走南闖北單程只要40分鐘，如果乘坐一般高鐵需時3個半鐘頭，過幾年我們抵達巴黎，就可以輕鬆轉乘膠囊列車，直奔｢普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸｣大區的首府馬賽，這是全法國、甚至全歐洲最熱門的旅遊路線之一！

奢華東方快車：新增站點、車廂設計

充滿傳奇故事的歷史名列「東方快車」總能讓人眼前一亮、浮想連翩！因為她是1883年劃時代的豪華移動宮殿，是西方人對遠方與東方的著迷與嚮往，也是歐洲工藝與技術的高峰…… Venice Simplon-Orient-Express東方快車已經翻新完成，還增加了義大利羅馬、佛羅倫斯和瑞士日內瓦與荷比首都－阿姆斯特丹、布魯塞爾車站！新路線將完美連接威尼斯－阿姆斯特丹途中的歐洲重要城市，無論是山水風光或城市特色，都非常迷人。

新增3個豪華包廂客房「維也納、布達佩斯、布拉格」各有風格，例如布達佩斯房就是依照浪漫多瑙河打造，乘客可以在哥德式藝術裡舒心入眠。東方快車目前運行的路線大部分都規劃為2到4天左右，人均價格英鎊1700（6萬3千台幣）起，運行的3~11月之間，每個月都有多條路線營運。

重新運行的路線也很經典，例如羅馬－巴黎，途中會經過壯麗義大利湖泊和瑞士山區；日內瓦到威尼斯這條路線，則會經過著名的阿爾卑斯風景區「布倫納山口（Brenner Pass）」、羅密歐與茱麗葉的家鄉維洛納Verona！

那麼東方的伊斯坦堡呢？除了Venice-Simplon Orient Express每年少量班次，2023年起，同有「東方快車」名稱的另一家運營商推出Orient Express La Dolce Vita「甜蜜人生號」將增加往來伊斯坦堡的班次，經停法國、義大利、克羅埃西亞，6節車廂的內部裝飾將是義大利設計師打造的60~70年代風格，餐點也是義大利高級料理，行程有1到3日可選。

※東方快車乘車指南：兩家運營商每位乘客每晚預算約2000歐元（6萬2千台幣）起，Venice Simplon-Orient-Express可以直接上官網Belmond預訂，最好提前1-2個月，英鎊計價；服務人員主要會說英法義三種語言；衣著只要男士輕西裝、女士穿半正式裙裝即可，避免穿著牛仔褲，但也不必過度打扮。

歐洲列車等你啟程，讓周遊各地的回憶成為旅行故事的經典。