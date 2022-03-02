乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

天空之鏡拍美照 海灘飆騎沙灘車

連靜雯之前就聽說花蓮媲美天空之鏡的秘境「曼波海灘」是網路爆紅的網美拍照聖地，還可以順道玩旁邊的飛行傘。他們就趕上這一波熱潮，來這裡體驗不出國卻享有宛如國外美景的拍美照體驗。這次原本出發前氣象不佳，可能會下雨，沒想到一到當地就放晴，在地朋友都說不可思議，於是第一天就把這些重要行程都玩完了，拍了好多很美的照片。

連靜雯首個行程就是天空之鏡，這裡真的「超！級！美！」經由猛哥天空之鏡沙灘車的老闆創意設計出這些美麗的道具、小教堂、鏡子、階梯等等，讓平凡海灘多了無限樂趣和回憶。他和教練們也都很會拍，包括拍照的角度、用哪個型號的iphone都很專業講究，也教她們怎麼擺pose，讓每張照片都美到令人驚呼！她跟老闆聊天後，也得知因天空之鏡緣故，增加了許多花蓮的觀光和在地就業機會。

海灘上飆沙難車實在很好玩！連靜雯推薦一定要嘗試看看。現場教練都很專業，隨時會關注大家的安全，只是女生的手臂力量通常較不足，較容易晃、或有蛇行的狀況，就像她的同行友人，才一騎出去就差點撞到貨櫃屋翻車，甚至騎到大彎路時還整個岔出軌道。雖說很認真騎，並不是故意要鬧，但一路的狀況也讓連靜雯不禁笑歪，最後朋友索性直接讓她載，這樣比較安全。

飛行傘翱翔空中 俯看月牙灣美景

連靜雯以前在台北萬里玩過一次飛行傘，這次一聽說花蓮也有飛行傘，毫不猶豫表示：想要去玩。她大膽地衝上去排隊，但剛好排在最後一個，等到大家都飛出去之後風向突然轉差，直到起飛前等了快十分鐘，讓不緊張的她也被弄得很緊張！當她飛出去往下看，腳還是會癢癢的，然而空中俯看月牙灣真的很美、也格外特別。教練還介紹經過的山、海和一些故事，這樣看風景相當地美。

乘著飛行傘的時間一晃眼就過去了，要下來之前，教練只跟連靜雯說「我們來尖叫一下喔！」結果就開始下降，玩一些海盜船、盪鞦韆之類的動作。當時真的嚇到她，這段難忘的記憶全程用Gopro錄影，之後也會把影片後製，在她的Youtube分享。

秘境芭崎眺海景 麻糬洞賞愛心

連靜雯有當地友人帶玩，芭崎瞭望台、麻糬洞都是超在地的秘境行程，可以透過不同的情境，看到不同的自然海景。芭崎瞭望台位於台11線旁，天晴時可從這裡看到龜吼海岬及新社海崖等無敵海景，令人感到心曠神怡。

麻糬洞比較特別，除了有海蝕山谷加上湛藍大海為背景外，往上看洞口還是一個愛心的圖案，甚是美麗。另外，還有個地方拍出去有一個march車的圖案，超酷，不知不覺在那邊拍出很多網美照！只是那兩日天氣比較不好，下著毛毛雨，聽說天氣好的話會是完全不同的感受！

厲害異國海鮮料理 嚐鮮美好滋味

這趟去吃的緬甸料理（伊江滇緬料理），有涼拌海鮮、椰汁牛肉、雲南大薄片（豬頭皮）、椒麻雞、雲筍炒豬肉、檸檬魚等，酸酸辣辣超下飯；而走泰式風的米噹泰式燒烤也是超猛，距離東大門夜市不遠，一去就已經大排長龍，你想得到的海鮮，鮮蝦、生蠔、小卷等等都有。泰式烤豬肉炭烤的味道很香，醬汁酸酸辣辣的，特別好吃，連靜雯直接點了三份！他們也有自製的泰式奶茶，老闆還招待當日現抓的「鬼頭刀」，比她的手臂還長呢！原來很多海鮮都是老闆自己下海抓的，保證新鮮美味！

連靜雯很愛吃臭豆腐，當地友人帶她去花蓮吉安鄉吃特別的脆皮臭豆腐，還沒進門就聞到了臭味。一般在台北大部分是配泡菜，但這家是用花蓮小韭菜加泡菜，還有超濃郁的蒜泥，大推！可惜被餵食太飽，另一家厲害的水煎包就沒有吃到。

疫情後美景遊 定期放假輕鬆旅行

連靜雯時常到各地工作兼旅遊，像到新竹擔任一日店長，也會特地找好吃的美食。疫情後都在台灣旅遊，發現台灣真的好美，每個地方和不同的人去也都有不同的回憶。之前年初更專程帶爸爸媽媽到台中去泡溫泉，下個月則規劃全家去宜蘭露營。

以前她的工作大多關在攝影棚裡，順境學轉舵，轉換跑道後，有很多時間邊工作邊旅行。連靜雯想鼓勵大家跳脫舒適圈，勇敢去嘗試、做自己想做的事情，不論是第二專長或是輕型創業都好、不要被框架綁住，定期給自己旅行放鬆的時間，放空腦袋，回歸工作時就能更充滿活力！

(圖片提供｜連靜雯/撰文｜楊若婷)