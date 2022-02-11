華語樂壇新生代創作歌手衛一名攜手金曲製作人「叛逆」來襲

在十八歲就發行自己第一張專輯《Summer Special Vol.1》的衛一名，憑藉主打歌曲《猜I Guess？！》迅速獲得音樂界與粉絲的認可。褪去年少成名的光環，靜下心來細心打磨，日前再次推出個人全新創作專輯《WEI，成年》。站在世界的分界線，以少年的視角，矗立於城市的森林中，重新詮釋「未來」的定義。

自幼學習鋼琴的衛一名在十歲時就被老師看見身上的音樂天賦。不久之後，衛一名用手機自帶的軟體製作出了第一首屬於自己的電音作品，從此開啟了音樂創作的道路。如今即將入學伯克利音樂學院繼續深造的衛一名，在面對成長的迷茫、未來的期盼時，對音樂的熱愛讓他對未來的創作生涯更多了幾分堅定。

擅長詞曲創作和編曲的衛一名，此次推出全新創作專輯《WEI，成年》，律動十足的R&B, Neo-Soul, Funk, Hiphop等作為這顆衛星的驅動內核，磁性且富有少年感的嗓音與Chill流暢的歌詞，直至飛往浩瀚的宇宙。

首波主打歌曲《WEI》，邀請到曾與蔡依林、張惠妹、頑童MJ116等人合作過金曲獎製作人「剃刀蔣」操刀製作，透過默契合作，表達自己做出好音樂的決心和不願被環境改變的倔強，歌词中「就WEI不能被替代」生動訴說了他在音樂上對自己的高要求。

在專輯製作過程中，衛一名對於音樂的熱忱與執著，製作時透露出與年齡不同的成熟與追求也深受前輩肯定。對此，方文山評價道：「年僅十九歲的同學，初試啼聲的這張《WEI,成年》專輯風格多元 ，他對不同風格的音樂創作已有成熟的掌控能力，而且正在塑造出自己的創作style與音樂態度。其本身音質的磁性與帶質感的聲線也很好的詮釋他自身的作品。也藉由作品告訴大家他對音樂、對生活、以及對這世界的看法，因爲創作就是在跟這世界對話。我可以說，聽完一名同學的專輯，你會覺得他在音樂上的耕耘與付出是值得的！」

每個時代對於「酷」都有不同的表達形式，在衛一名面前「能够叛逆却不」、「能够张扬却收敛」才是對「酷」的最佳表达⽅式。堅持用音樂表達，為理想努力奮鬥的身影是少年音樂人對於「酷」好的詮釋。