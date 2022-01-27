翰林文教基金會X Rootopia公益型元宇宙 實現教育正義

由翰林出版提供經費，民國87年成立的翰林文教基金會，從一開始服務學校老師舉辦研習，到成立清寒獎助學金、急難救助金計畫，嘉惠的學子已經有近12000人，這項計畫也持續了近20幾年，但是後來基金會發現，許多偏鄉以及弱勢的學子，需要學習上面的幫助，因此開始從社區型公益陪讀班開始，一路走到現在。

從實體的陪讀班，到從師範大學找尋師培學生擔任志工，再與偏鄉社區學習資源缺乏學校、台南、屏東、台東、花蓮等地的兒少協會合作，舉辦「未來之星」翰林線上公益課輔班。

翰林文教基金會吳特助表示，一般大眾都有刻板印象，認為企業創立基金會，但母企業是真的很用心的在運作基金會，並且深切的希望能夠幫助更多偏鄉以及弱勢的學子，尤其是現任董事長陳炳亨對於教育展現出「無私 無我」的態度，讓他也一直朝著這個方向與夥伴攜手前進。

從8個學生、40個學生到今年的300個學生，翰林每個星期開設300堂線上家教課程、全年度12000堂，除了學生可以在線上即時發問，學業上的進步明顯看得到，甚至彼此都有不同的成長，與基金會合作的社團法人台灣橄欖園關懷協會陳珮貞社工說，因為這些大學生跟學生的年紀相仿，更能夠以同儕的角度關心他們，彼此就像是朋友一樣熟悉。

位於台南的台灣橄欖園關懷協會，除了關注偏鄉孩童之外，甚至其中還有ADHD、隔代教養甚至是父母吸毒生下的孩子，4年前開始跟翰林合作，學生學習成績提升之外，生活上更是有大大的改變，甚至有學生因為擔心視訊時形象不好，提早半個小時整理儀容，也相當期待參與線上課程，更讓心情有個抒發的窗口，這都是協會始料未及的。

新冠肺炎疫情開始後，國小因為沒有了實體課程，翰林開始提供從國小一直到國中不同的課程，學生閱讀跟理解力都有顯著的增加。

從嘖嘖募資開始，翰林文教基金會一直希望能夠找尋平台，來讓更多人認識線上公益課輔班計畫、也能夠招募到更多的教學志工，這跟Roo Flex團隊的想法不謀而合，也就此成為Rootopia 的公益型元宇宙計劃夥伴。

▲翰林文教基金會吳特助(左一)與Roo Flex團隊合作Rootopia 的公益型元宇宙希望早日實現教育正義。/ 圖：Roo Flex團隊提供

在Rootopia虛擬空間裡，相較於其他社福機構的想要舉辦展覽、演講不同。基金會想在裡頭讓不同的族群體驗「貧窮」，跟在真實空間裡的五感體驗不同，在虛擬空間裡模擬很小的空間住進9個人，到底是什麼感覺。也希望讓更多人知道，到底這些偏鄉學子在學習上遇到哪些困難，參與模擬的人，更能夠感同身受。

已經是發展中國家的台灣，學習的資源卻還是相當的不對等甚至沒有穩定的學習空間，基金會希望藉由在Rootopia公益型元宇宙內，早日實現教育正義。