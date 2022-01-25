新竹又一打卡新景點 新春來新竹、日式町家老屋讓你一秒到日本

你有多久沒有駐足在新竹後站？那個曾經閃閃發亮的黑金町，由一條鐵道而興起的聚落，從冉冉黑煙到白色香粉，從興盛到沒落。

走過逾80年歲月，屹立不搖的那棟日式木造老屋、昔日的南大路日式警察宿舍將於2022年蛻變為「下竹町」成為新竹後火車站的藝文桃花源。

透過文史導覽，重遊舊日黑金町風華、當代生活百物與博物館藏品進駐展示，引進國際藝術策展，空間實踐了美好生活的模樣；我們在老樹下吹風、漫遊、拾藝，走進文創市集裡發掘地方創生的力量，2022年農曆新年，下竹町邀請大家前來新竹體驗「新」生活，感受後站藝文桃花源「新」風貌。

「下竹町-南大路日式警察宿舍」由兩棟雙拼木造建築隔街相對形成藝文聚落，周圍綠意盎然、老樹圍繞。「下竹町展覽館」每季皆邀請國際級藝術家、台灣新銳創作者們的作品駐館舉辦藝文特展，更有療癒手作課程和沈浸式體驗活動；2022年春季開始由知名餐廳品牌進駐另一棟場館，「新築窟」亞洲創意蔬食料理將與大家見面。

「下竹町-南大路日式警察宿舍」即將於2022年2月5日展開試營運，首波開放展覽館提供民眾免費參觀，開館首檔特展特別邀請到國寶級古蹟學者兼建築畫家-李乾朗教授來到新竹舉辦大型手稿展覽，主題為「築跡往·返-李乾朗古建築手繪圖特展」，現場將展出超過30幅李教授珍貴手繪圖稿作品搭配互動體驗，同時設置導覽影片帶領觀眾以時間軸爬梳新竹300年來的建城軌跡，呈現從民居、宗教建築到庭園樓閣、百年古城門等代表古建築作品，為市民重現絕美的竹塹風華。

除國寶級大師展覽外，戶外草地空間亦將從2021年2月12日起連續三個週末舉辦「下竹町老樹文創市集」，廣邀風城美食與手作品牌進駐；展覽館內則同步推出「下竹拾藝」系列課程，包含風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等深度體驗，未來下竹町將定期舉辦豐富藝文活動，成為新竹市民假日嚐食、藝遊的好去處！

平假日下竹町展覽館內皆設置免費定點場館及展覽導覽服務，由在地居民、文史工作者透過個人記憶及歷史背景出發，與大家介紹「下竹町」從昭和時代至今的繁榮風華。透過多樣藝文活動的開展，並串連新竹動物園、孔廟、玻璃工藝博物館等知名景點，邀請大家來一趟新竹後站小旅行，發現原來新竹也能這麼好玩！

呼應新竹市政府在保留下竹町歷史建築時推動的「老樹舍計畫」，結合老屋活化、老樹保存的初衷，時藝在下竹町開幕之際同步啟動一項「五木安家」計畫，為下竹町周圍的草地上種植了更多樹，未來將照護這些樹木20年，邀請大家以環境保育、認養樹木的方式來替代開幕花禮，用小小的金額支持樹木養護，為城市創造更多綠意，同時下竹町將回饋獨家品牌設計的環保餐具及VIP會員優惠，誠摯歡迎各位共襄盛舉，為永續環境、擁抱地球盡份心力！