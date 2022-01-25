力麗基金會攜手美妙山咖啡 跨界聯名推動文化保存思潮

跨界合作重現臺灣老建築風貌，力麗社會福利慈善事業基金會（下稱力麗基金會）的「Back to 1919」透過巡迴畫展，引導大眾藉由建築畫作述說故事，緬懷歷史，感恩過去先民的努力。近日力麗基金會更結合深耕緬甸推廣自然農法的「美妙山咖啡」品牌，並找來知名瓷器業者，共同推出限量的聯名禮盒。

圖/Back to 1919 × 美妙山咖啡聯名禮盒，內含12份濾掛咖啡和1只建築馬克杯

Back to 1919與美妙山咖啡的聯名，精選16幅現代畫家的建築畫作並製成明信片般的咖啡濾掛包，透過典雅的藝術作品佐以咖啡香，欣賞古典建築之美。邀請大家隨著時光隧道，搭乘騰雲號，享受美好的回憶。讓民眾能更深地認識傳統建築，期以帶動社會文化保存的思潮。

圖/精心設計的濾掛包做成像明信片，一面是建築藝術畫作，另一面附有該建築的簡述

此次受邀聯名合作的美妙山咖啡品牌，緣起於創辨人Kevin因緣際會下品嚐到緬甸的咖啡，被當地環境與人文所吸引，選擇深入緬甸秘境開拓咖啡園。更從台灣引進種植與生產技術，與當地農民契作，創造更多的就業機會。希望藉由一杯美妙的咖啡，成就更美妙的事。

從外商半導體公司的科技人，捲起衣袖、踏進咖啡園種咖啡豆，轉身成為咖啡園莊主。美妙山咖啡園莊主Kevin：「有名的精品咖啡有錢就買的到，但如果不認識我，就算有錢可能也嚐不到這麼特別的咖啡。」為了保持天然環境和維持地力，Kevin堅持用無農藥、無化學肥料、無除草劑的自然農法栽種。

力麗基金會董事長郭銓慶受訪時曾表示：「我對臺灣一直有一份自我期許的使命感，希望能為這塊土地盡點心力。現在我們的目標就是把各縣市的歷史古典建築的精髓畫出來，重新活在人們眼前，最重要的也是讓年輕人能看到，不僅看到，還能親身體驗其中。」

同時推出16款聯名的咖啡濾掛包可於線上訂購。而且在美妙山咖啡官網購買聯名的明信片咖啡濾掛包，美妙山咖啡即捐贈5%給力麗基金會Back to 1919，持續為歷史建物和古蹟的保存盡一份力。