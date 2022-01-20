元宇宙中如何「再說一次我願意」？亞洲首檔電影NFT於Jcard數位平台浪漫發行

從「殺很大」廣告爆紅的女星郭書瑤（瑤瑤），近日為了宣傳電影「再說一次我願意」登上理科太太的YouTube頻道，暢談她出道以來的挫折與種種心路歷程，成熟與充滿正能量的言談，不僅在社群上獲得一片好評，也不禁讓網友更加好奇她第一部終於可以「漂漂亮亮」談戀愛的電影會有什麼不同的風貌。

這次瑤瑤與她在「通靈少女」中有緣無份的對象蔡凡熙再續前緣，共同主演的賀歲愛情片「再說一次我願意」，將《電影首波劇照》、《動態貼圖》以及《收藏花絮》，以時下最夯的NFT技術發行成為數位收藏品，讓所有喜愛這部電影以及瑤瑤、蔡凡熙的粉絲都能夠永遠將兩人在片中的浪漫與遺憾，透過區塊鏈技術永遠珍藏。

▲由郭書瑤主演的愛情電影『再說一次我願意』發售NFT形式的數位紀念品／業者提供

即日起，粉絲只要上NFT交易平台「Jcard 這咖」，就能以極簡易的方式進入區塊鏈世界，購買獲得NFT數位商品。蒐集滿上述三種NFT，還可免費獲得《驚喜彩蛋》NFT！此外，近年推出許多新奇產品，一向予人創新形象的國際科技大廠宏碁旗下子公司「Acer Gadget倚天酷碁」特別提供了「LOVECODE 轉譯愛語」支付對鍊組，搭配兩張電影票發行了「再說一次我願意」電影限量袖套紀念款，兼具時尚和實用性的小巧手鍊，內建悠遊卡支付功能！不但讓每對情侶的愛意如影隨形，結合NFT的創舉也讓今年的情人節更具意義，現在就上「Jcard 這咖」表達你的愛意吧！