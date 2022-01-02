打造Outlet Shopping Mall + Theme Hotel 親子飯店

聯合新聞網 / 時尚漫旅

隱藏樂園中的華園親子飯店是結合新開幕SKM PARK購物中心與鈴鹿賽道樂園，打造高雄市區別具特色的親子同遊飯店。

設計概念中以捷運為主的親子房模擬實境車廂搭車空間感，貼心規劃客廳休閒區與臥房分開，孩童休息時家長同時擁有放鬆的獨立空間。

而深受小男孩青睞的賽道景觀房，是觀賞賽道樂園賽車彎道精彩場景的最佳觀景房！心動嗎？立馬點下訂房去。

官網：www.hotelhg.com.tw

《時尚漫旅33》
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