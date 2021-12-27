頂樓景觀大湯 獨享新板特區天際線

聯合新聞網 / 時尚漫旅
▲左棟(A)：銀廚餐廳、新光健檢中心、新光音樂廳、中棟(B)：新光新板傑仕堡、JX健身俱樂部、右棟(C)：傑仕堡有氧酒店
▲左棟(A)：銀廚餐廳、新光健檢中心、新光音樂廳、中棟(B)：新光新板傑仕堡、JX健身俱樂部、右棟(C)：傑仕堡有氧酒店

資料提供｜傑仕堡有氧酒店

快樂生活 城市渡假

新光集團多元產業經營的脈絡傳承，跨界打造最有溫度的優質酒店，記錄著旅人們每一段下榻的美好回憶。全新傑仕堡有氧酒店位於新北市板橋站樞紐中心，距離捷運環狀線板橋站2號出口步行約10分鐘；距離捷運板南線新埔站2號出口步行約8分鐘，結合運動、健康、活力與樂活讓渡假元氣滿滿。

為提供現代的旅行者舒適環境及城市秘境般的釋放空間，走進大廳，馬賽克拼貼而成的牆面，以藍色調呼應大自然，帶給旅客抵達新城市飛舞般的愉悅心情；進入客房，透過建材、原木系色調的簡約佈置，營造居家般的溫暖、自在；更特別的是，在客房名稱以「樂」字為首來命名，希望旅客以快樂的生活方式，在繁鬧的城市中放鬆獨享屬於自己的寧靜假期。

酒店公共休憩空間除異國美饌主題餐廳滿足饕客味蕾，特別打造日式禪風SPA 芳療、岩盤浴以及景觀日式碳酸泉大浴場，提供全球旅人滿足身心靈放鬆的五感體驗。

▲大廳
▲大廳

異國美饌 寵愛味蕾

飯店內精選多元品牌美食主題餐廳以滿足旅人及饕客的多元選擇；酒店一樓設有路易莎咖啡LOUISA COFFEE，是愛好精品咖啡者的絕佳首選；布娜飛比利時啤酒餐廳 BRAVO BEER 提供250種的比利時精釀啤酒，主廚的現桿窯烤手工薄皮披薩及各項精緻主餐等，在充滿微醺的浪漫氛圍中，忘記所有的生活壓力！即將推出的丹生炊事Tan Shou 提供幸福滿滿的美味鍋物料理，光焙若蔬食Sun Berno專為蔬食愛好設計幸福佳餚；另外，坐落園區的銀廚餐廳，以醫學為基礎設計養生菜色，並使用友善小農在地食材，提供旅人更健康的用餐體驗。

▲丹生炊事
▲丹生炊事

景觀大浴場 日式碳酸泉

▲景觀日式碳酸泉
▲景觀日式碳酸泉

板橋舊名「枋橋」，在日治時期即有高度的文化與經濟發展。枋橋與「望鄉」之日文發音(ぼうきょう)相近，當時引發許多日本人的思鄉之情。傑仕堡有氧酒店以此為發想，於酒店17樓SPA區引進日本碳酸泉與北海道神黑石岩盤浴。碳酸泉是以日本三菱獨家開發之碳酸泉機，以人工方式於水中製造二氧化碳，碳酸泉的弱酸性(PH5.0-5.5)和人體皮膚幾乎一樣，讓下榻的旅人肌膚柔滑水潤，浸泡時活絡血液流暢，促進末梢血液循環，提升新陳代謝；此外還可以試試北海道神黑石岩盤浴，以天然礦石加熱後會釋放出的遠紅外線與負離子，只要輕鬆地躺在加熱礦石上，能有效促進體內新陳代謝並消除疲勞，疲憊的您一定要親身體驗。

▲北海道神黑石岩盤浴
▲北海道神黑石岩盤浴

JX 健身俱樂部 紓壓有氧

園區的JX健身俱樂部，除了擁有專業的教練群及健身諮詢顧問，更引進最新穎、專業的運動器材，寬敞明亮舒適的健身運動空間，讓運動成為一種時尚。獨家引進瘋迷全球的Bungee Workout蹦極運動，利用彈力吊索讓學員感受如自由飛翔的360度運動，大量鍛鍊核心肌群，還包括水中飛輪、Zumba、熱瑜珈、西洋劍等多元活力課程獨家體驗，傑仕堡有氧酒店享樂玩不停!

▲樂享家庭套房
▲樂享家庭套房

《時尚漫旅33》
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