把各國聖誕文化帶回家 歐風冬日佳節

圖文｜ Pnina －Instagram @pninasala

你最喜歡哪個歐洲國家？今年冬天想換個方式體驗歐洲，從居家裝飾、禮物到餐桌美食都可以輕鬆打造出原汁原味的歐風聖誕節，既有機會實現和聖誕老公公見面的夢想，還能嘗遍各國年菜，以滿滿幸福感為2021打上漂亮蝴蝶結！

芬蘭／聖誕老公公真人上線

「親愛的聖誕老公公……」你提筆寫信給聖誕老公公過嗎？今年要不要把信寄到他家門口呢？

歡迎你加入全球聖誕迷的行列！芬蘭的聖誕老人村今年也推出全家大小都愛的「視訊聊天」活動，穿著聖誕裝的老人家將和身邊的森林精靈朋友們，陪你過個驚喜滿分的雪白歐風聖誕！

這個活動不是第一年舉辦，無論你是一個人、一家人或三五好友，想向這位全世界最紅的聖誕村主人問問題，了解從小就好奇的各種聖誕傳說，或聖誕老公公的真實「聖誕人生」，就下訂這搶手的視訊約會吧！

另外，想要聖誕氣息最濃厚的禮物來度過冬日佳節嗎？這個聖誕老人官網還有網店，從吊飾到衣服，卡片到家居裝飾都可以購入。

德國／全球最高人氣聖誕市集始祖

近年台灣也開始流行的德國聖誕月曆，你喜歡嗎？共有24格、內裝巧克力、糖果或小禮物的月曆總能喚起大家的童心，每天邊倒數聖誕邊打開當天的禮物，就是好幾代以來，歐洲孩子們最愛的事！其實德國從11月就開始數饅頭等待聖誕，大家都體驗過每天有所期待，卻不能提早讓明天來臨的興奮感！

而人人都愛的聖誕市集，最經典的版本也來自德國⸺小木屋、熱紅酒、糖果鋪、玩具、聖誕琉璃裝飾和手工藝品攤位不一而足。這麼溫暖可愛的市集傳統源自中世紀德國，不只逐漸風靡歐洲，還在全世界花開遍地，如今，亞洲和北美的加拿大都有德國聖誕市集的蹤影！

德國人也會裝飾家門和窗戶，讓屋子從外面看就有滿滿聖誕風情，走過路過都能感到溫馨。

那麼，聖誕節德國人吃什麼呢？每年入冬，德國的市面上就會擺出傳統的「聖誕蛋糕」Christstollen，白白的糖霜覆蓋水果糕，搭配熱熱的茶飲或熱紅酒，每口都大滿足。

英國／佳節情意濃

幸福就在槲寄生（Mistletoe）底下開始。英國和北歐和法國等許多歐洲國家一樣，聖誕節在家裡綁一串槲寄生，讓家裡每一對愛侶站在下方親吻，許下相親相愛的願望；如果男女只是朋友，經過這表白植物底下也要禮貌性地親一下對方，是禮節或愛苗的開端？就看大家心意了！

熱愛手寫卡片的英國人，在聖誕節前也非常忙碌，因為親筆寫祝福最有誠意，也能給親友驚喜，每年熱情湧向商店買卡片，再拿一大疊卡片去郵局寄，也是老英國人的聖誕經典記憶了，世界上第一批量產（商業化）的聖誕卡就是在英國出現的。

許多幽默的英國人這幾天會穿上搞笑的聖誕毛衣，也會守在電視前面等年度「女王聖誕致詞」，這1957年延續至今的長青傳統節目，95歲高齡的女王能繼續親自帶大家回顧過去的一年，每一次都讓人感恩暖心！

無論愛不愛吃火雞，在英國過聖誕就是要準備一隻。英式聖誕大餐下午就開始了，稱為「聖誕午茶」，親友會提早抵達，開始閒話家常和玩遊戲；簡單易烤的水果餡餅（Mince Pie）也是過節傳統點心，聽說從聖誕節起，每天吃一個，連續12天就會讓下一年每個月都有好運。

有名的英國「聖誕布丁」也是佳節必備，白蘭地、水果、香料和奶油香氣十足，也因為圓圓厚厚的外型給人滿足感，這道中世紀傳下來的甜點，也許就像我們的年糕一樣，有圓滿和甜蜜的寓意。

英式英文裡，聖誕老公公叫做“Father Christmas”, 祝賀「聖誕快樂」講“Happy Christmas” 更有英國味喔！

法國／吃甜招好運

法國人和其他歐洲人一樣，也有聖誕市集、採購禮物、買聖誕樹、上教堂聽彌撒和準備聖誕大餐等習俗，最大的聖誕市集是接壤德國的史特拉斯堡市集，在法國各地也有以它為主題的市集，可見法國東部的美食和文化讓法國人十分嚮往！那麼身為美食大國，我們就特別來認識一下法國聖誕餐桌必備的美食。

美酒王國的人民會在平安夜準備聖誕大餐，精選的餐前甜酒搭配乳酪或小點，愛聊天的法國人已經開始天南地北抒發己見，氣氛炒熱之後，就是晚餐時間了！法國聖誕晚餐，有人會先吃鵝肝鴨肝配法國麵包，傳統上會有烤雞或烤鴨、生蠔等好料；餐後則是特別可愛的「好運樹幹巧克力蛋糕」（Bûche de Noël）這個傳統點心也是中世紀傳下來的聖誕經典；當年，法國人會從平安夜開始壁爐添薪加火，讓過年這大日子分分秒秒都溫暖，今天則演變為樹幹狀的蛋糕，上面通常會有聖誕老公公做裝飾，非常有佳節氣氛！

聖誕節前後走在法國街上，你也會看到很多商家的櫥窗裝飾得超級精彩，一些百貨還有會動的玩偶表演，總能吸引大小朋友駐足欣賞，也是很棒的街頭回憶。

立陶宛／白色即是幸福

台灣近日熱烈討論的新好友⸺立陶宛靠近俄羅斯，聖誕節期間寒冷低溫，純白就是年節的代表色！

立陶宛人和我們一樣，過年前會大掃除，讓家整潔煥然一新，穿上新衣，以更輕鬆愉快的心情迎接節日。因為天氣比較冷，許多當地人也喜歡好好泡個熱水澡再享用聖誕團圓餐──不過當地許多人還守著一個悠久的傳統「聖誕禁食」，聖誕當天不吃肉類、奶類甚至熱菜，十分特別。

因為基督信仰普遍，當地常見的聖誕晚餐有代表亞當與夏娃的蘋果，和9到12道菜來代表耶穌的12門徒，菜色也算豐富──從海鮮、泡菜、馬鈴薯、冷湯到水果派，嘗遍立陶宛冬季時令美味。聖誕夜當晚，傳統上當地人會在乾淨的白色餐巾上放乾草，追憶耶穌出生的馬槽──孩子們還會調皮地拉拉草，看看會不會抽到細長的那一根，表示自己會長命百歲！

立陶宛的聖誕樹，也會特別用白色長條紙裝飾，象徵稻草也可以剪成星星、雪花等形狀，很可愛。