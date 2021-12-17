台版超級名模生死鬥！ 超模誕生 國際超模大賽冠軍撞臉大明星

國際超模大賽台灣賽區總決賽，12月14號週二在台北文華東方舉辦，實力堅強的台灣選手中有年僅15歲的學生、遠從花蓮和台南參賽的素人到職業模特，共分三組競賽戰況激烈，評審團也歷經唇槍舌戰，最終選出T台組冠軍「簡菀妘」、平面組冠軍「吳玳慈」、男模組冠軍「潘胤傑」。大賽主席黃予涵表示，由於選手實力堅強、各有特色，要選出代表台灣征戰亞洲總決賽的冠軍，評審團身負重任，不但賽前魔鬼培訓為選手集訓時尚美學、美姿美儀、時尚彩妝，冠軍不僅是台灣賽區門面，還要有國際超模舞台實力，才能在亞洲總決賽為台灣爭光。而台北市「蔡炳坤」副市長更是總決賽最強應援團，驚喜登台為選手致詞加油打氣，強調「台北市是個時尚之都，時尚更要結合文化古蹟，從台北時裝周到國際超模大賽，一直鼓勵台灣的年輕人勇於表現，走向國際!」

▲男模組冠軍潘胤傑

▲T台組冠軍簡菀妘

▲平面組冠軍吳玳慈

T台組總冠軍簡菀妘是體育生，從小夢想就是走上伸展台，經過激烈的殘酷舞台在信義區香堤大道歐洲聖誕市集主舞台複賽，總決賽品牌秀穿上LADY GAGA指定合作設計師暨大賽評審陳奕良的禮服，自備的晚禮服有如黑天鵝，和「小周迅」身穿白天鵝禮服的平面組亞軍周姵辰，一黑一白充滿記憶點。平面組則由還在就讀世新大學的吳玳慈奪得冠軍，吳玳慈年僅19歲，出道經歷17年，從2歲就開始走秀，吳玳慈的完美台風和神似周子瑜的青春熱舞才藝演出，讓現場德法外國觀賽貴賓掌聲不斷。男模組冠軍則由潘胤傑奪得，潘胤傑除了擁有魔鬼身材和偶像劇男一氣場，也堅持7年對時尚模特的熱愛，在賽事中展現認真態度和可塑性，評審團一致評選冠軍毫無懸念! 另外選手穿上法國品牌LARMURE、法國設計師VANIDA DANG、台灣設計師吳亮儀的高訂禮服，帶來精采開場秀，加碼的才藝表演，則有號稱小楊宗緯「李哲緯」選手，帶來催淚的韓風演唱、朱凱琪的大提琴單人獨奏等，男模最佳才藝獎則由江盛祺選手演出國標舞出線奪得。

▲左一T台組冠軍簡菀妘-中平面組亞軍周姵辰-右最佳態度獎余宛芸

總決賽的高潮還有Bikini秀，展現超模的健康自信! 選手穿上美國頂級泳衣品牌VODA SWIM的Bikini亞洲限定款超吸睛觀眾大喊吃不消。今年大賽和台北城市科技大學化妝品應用與管理系合作，由系主任王麗芬暨大賽評審帶領師生打造整場賽事的選手造型，在極短時間內完美呈現選手特色和國際超模氣場! 超模禮車則由古董賓士文化交流協會優雅展出。競爭激烈的總決賽結束後2022年的國際超模大賽宣傳和報名即將熱烈展開，大賽指定合作亞果遊艇也邀請得獎選手拍攝台灣海洋之美遊艇宣傳活動。大賽董事長王孝璿提到，今年邀請法國工商會CCIFT協辦大賽，不但獨家帶領選手到法國CCIFT GALA、歐洲活動上宣傳國際文化交流，更在歐美頂級品牌前曝光，為選手開啟國際市場。2022年將和更多頂級品牌、國際組織擴大舉辦，邀請有興趣的在校學生和素人即早報名，就能即早參加精彩的國際宣傳活動! 合作報名官網 https://www.ismctw.com/

▲超模Bikini秀

▲左4T台組冠軍、左5平面組冠軍、右4男模組冠軍、中間大賽董事長及主席