2021屏東創意廣告節揭曉 《來屏東，做回一個孩子》贏得首獎

2021屏東創意廣告節於12月3日揭曉得獎名單，由一丁一口攝影工作室《來屏東，做回一個孩子》奪得首獎，短短30秒呈現屏東的四季如夏，透過巧妙運鏡完美濃縮了孩子們的真實暑假，讓觀眾沉浸並享受屏東自然的美好，一致獲得評審青睞，贏得50萬元首獎。

▲屏東創意廣告節昨晚在屏東市演武場旁廣場舉行頒獎典禮，邀請盛竹如擔任頒獎佳賓。

屏東創意廣告節3日晚間在屏東市演武場旁廣場舉行頒獎典禮，特別邀請盛竹如主播擔任頒獎佳賓。屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年來到第三屆，徵件期間雖遇到新冠疫情攪局，仍吸引134件作品報名，最後入圍的8件作品各有特色，皆在伯仲之間，讓評審團傷透腦筋，最後才決定出本屆獎項得主。

▲屏東創意廣告節競爭激烈由134組海選挑選出8組入圍團隊。

縣長潘孟安表示，「屏東」不是一個地理名詞，而是一個城市的品牌，縣府藉由屏東廣告節的創作平台，積極鼓勵年青影人發揮創意幫「屏東」拍廣告，讓這些優秀團隊在短時間內說出屏東的故事，激發觀眾產生共鳴並留下深刻印象，就是廣告節的核心價值。

2021屏東創意廣告節各獎項獲選名單：

首獎：一丁一口攝影工作室《來屏東，做回一個孩子》

最佳劇情創意獎：1985攝錄工作室《在屏東的邂逅》

最佳視覺設計獎：游宗原《等我回來》

最佳城市行銷獎：MONEY FILM《應許之地 A Promised Land》

評審團特別獎：救火隊影像製作《謝謝你，屏東》

最佳劇情創意獎《在屏東的邂逅》1985攝錄工作室，人物特寫個性鮮明，最初畫面中粗獷的董事長和職員的對話，到最後滿嘴冰淇淋的渡假模式，一前一後的對比差異直擊觀眾笑點，結尾「再忙也要來屏東走走」來貫穿主題。

最佳視覺設計獎《等我回來》游宗原，使用「離開，都是為了再一次的來訪。」為主軸，整體畫面切換剪輯流暢，搭配恆春在地獨立樂團-Seaweed藻的作品「seaweed」，創作出溫暖且有張力的故事氛圍。

最佳城市行銷獎《應許之地 A Promised Land》由MONEY FILM拍攝，評審團認為，本支影片畫面與配樂相當協調，是適合放在國際舞台上的作品。MONEY FILM連續兩年參加屏東廣告節，均獲獎肯定，也讓年僅20歲的導演施曼妮又驚又喜，施曼妮是在地屏東女兒，本次創作靈感來自聖經《創世記》，「希望能以更壯觀的影像與音樂風格被更多人看見，我最美的故鄉─屏東。」

評審團特別獎則由「救火隊影像製作」作品《謝謝你，屏東》獲得，團隊以人和土地對話作為出發點，全片以「謝謝」貫穿主題，搭配屏東限定的「愛情紅綠燈」，完整鋪成劇情大綱，內容清新自然，深深抓住觀眾的目光，讓「謝謝」兩個充滿感激的詞彙，餘音繞樑。

本次廣告節的視覺獎座也別有意義，主視覺設計特別邀請在Women's Health Russia雜誌上刊登就引爆話題的俄羅斯知名藝術家─Olga Khaletskaya跨海操刀，獎座材質更運用台電退役媒材作為元素，以電線桿上所卸下的木橫擔製成，倡導循環經濟，皆是本屆活動的亮點。

(資料提供/屏東縣政府)

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