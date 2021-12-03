2021礁溪溫泉祈水感恩禮 邀民眾泡湯兼開趴

聯合新聞網 / 時尚漫旅

進入到冬天，就會想到暖呼呼的溫泉，宜蘭礁溪更是不少人泡湯的首選。每年這時宜蘭礁溪都會推出溫泉季活動，這兩年除了一般的音樂會，還結合了祈水感恩禮活動，3日(五)晚間，將在礁溪最新光雕景點跑馬古道熱鬧開場，將透過莊嚴的舞蹈迎接水神出場，為2021冬戀蘭陽溫泉季揭開序幕。

２０２０冬戀蘭陽溫泉季
２０２０冬戀蘭陽溫泉季

宜蘭礁溪是台灣的溫泉勝地之一，每年冬季總會吸引上百萬人前來泡湯旅遊，這次礁溪祈水感恩禮活動，是為了感謝上天賜予礁溪珍貴溫泉資源，透過感恩祈水禮的儀式，結合地方相關業者，呼籲大家一起珍惜溫泉資源。

受到疫情影響，為了提振地方觀光，除了祈水感恩禮之外，還請來了超萌的觀光局超級任務組長「喔熊組長」，和礁溪知名飯店吉祥物一起為喔熊組長舉辦泡湯慶生Party。不只這樣晚上還有音樂會活動，邀請到曾參與多次春天吶喊、野台開唱、貢寮海洋音樂祭等大型音樂活動的旺福樂團以及前黑澀會美眉台灣知名女DJ 妖嬌等藝人，宜蘭縣溫泉產業發展協會更規劃有啤酒免費兌換活動，只要前來參加活動，活動當天將提供免費兌換啤酒ＱR code掃描後即可兌換並得到一張摸彩券，摸彩券將抽出價值萬元的礁溪知名飯店住宿券！ 要陪民眾邊泡湯邊熱嗨一整晚。

《時尚漫旅32》
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