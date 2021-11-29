到了馬祖除了「追」藍眼淚 也能將馬祖美食帶回家

被悶了數月，國內疫情終於開始陸續解禁！振興五倍券已在10月8日正式啟用，使用期限至明年4月30日，而配合行政院發放五倍券，八大部會祭出八種加碼振興券，其中又以國旅券最夯。講到國旅，馬祖在每年春夏交替之時，就是馬祖「藍眼淚」大爆發的季節，海面被染成一片藍色螢光，宛如電影《阿凡達》中的奇幻場景，吸引了大批的觀光客慕名前往，被美國CNN列為「世界15大自然奇景」為此生必看美景！近年因為特殊的藍眼淚景觀造成的觀光熱潮，連江縣政府在行政院農業委員會漁業署與經濟部工業局的輔導下，開發出許多優秀且具有馬祖特色的伴手禮商品，希望民眾到了馬祖除了「追」藍眼淚也能將馬祖美食帶回家！

▲連江縣長劉增應邀民眾前往馬祖旅遊。(圖/連江縣提供)

連江縣政府為推廣藍眼淚美景與今年度新開發之伴手禮商品，於11月26(五)至11月29(一)連續四天，在台北世貿2021台灣觀光特產暨伴手禮國際博覽會設置專屬攤位，今(28日)更盛大舉辦110馬祖淡菜行銷推廣記者會。本次活動由連江縣縣長-劉增應及攜手知名料理達人-蔡季芳老師與零食產業界的龍頭-乖乖，共同揭開本次活動序幕。

▲蔡季芳老師與連江縣長劉增應(右)一同使用馬祖最特色食材入菜料理。(圖/連江縣提供)

現場更由蔡季芳老師與連江縣縣長一同使用馬祖最特色食材入菜料理，教大家如何買的方便煮的容易吃的健康，淡菜享有「海中雞蛋之稱」，蛋白質含量高達59%，其中含有8種人體必需的胺基酸，脂肪含量為7%，且大多是不飽和脂肪酸，此外淡菜還含有豐富的鈣、磷、鐵、鋅和維生素B、煙酸等…具有極高的營養價值。且馬祖海域河海交界，浮游生物豐富，海水鹽度適中，且水質乾淨，淡菜、生蠔等魚貝類特別美味肥大，馬祖淡菜絕對優於歐洲淡菜，現在不用跑馬祖，現場即可購買。

且今年活動不只販售馬祖道地海鮮產品，現場還許多馬祖創新的伴手禮商品，由馬祖高粱、老酒為主題，與零食龍頭-乖乖共同開發出帶有獨特馬祖老酒風味的馬祖老酒紅糟-米乖乖，還有一到冬天就讓人特別想吃的馬祖高粱益生菌酸白菜，帶有特殊馬祖酒香香氣的馬祖咖酒咖啡豆，以及人氣居高不下的馬祖美食-老酒麵線煮食包，歡迎現場民眾前往嘗鮮，數量有限售完為止，如未搶購到的民眾也別灰心，歡迎民眾手持五倍券及國旅券趁著這波「報復出遊」來到我們馬祖，直接品嘗馬祖戰地飲酒文化與現代美食的結合風味。

活動現場邀請馬祖店家在場現煮現賣可以用銅板價試吃鮮美的馬祖淡菜，更能以超優惠價格買到馬祖新鮮直送的淡菜，並有消費滿額送限量精美小禮物等優惠活動，每天數量有限，歡迎民眾把握最後機會攜伴前往品嘗。

鼓勵大家不妨趁著本次機會，一同前往旅展，品嘗馬祖淡菜的肥腴鮮甜。更歡迎民眾實際前往馬祖，細細品味最新鮮最鮮美的淡菜與美食，小酌馬祖陳年高粱的質樸甘醇!