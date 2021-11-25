《 乩童秩序 》TWONKY ORDER 「宇宙輪迴派對」台灣復活巡演

神秘搖滾天團謎樣強勢復活

台灣超級特種樂團-「乩童秩序」，繼2019年在英國Glastonbury 音樂祭神秘復活演出，以及今年3月河岸二十音樂祭的驚奇演出之後，2021年12 月正式展開「宇宙輪迴派對 - 台灣復活巡演 」，台北Legacy，高雄LIVE WAREHOUSE ，台中 Legacy，共三場Live House巡迴演唱會。

距離首張專輯發行20餘年，「乩童秩序」首度全台重磅巡演；傳奇的現場，血淚的殿堂，號召各位解決童年陰影！最燒腦的演唱會，最人性的票價

「宇宙輪迴派對 」能否讓大家一起揚昇？

「乩童秩序」，二十年磨一道光，金剛鳳凰，科幻搖滾菩薩狂

一曲《我愛世紀末》，1999年起成為KTV隱藏版必殺技；慵懶南洋風電吉他，挑動慾望裡翻滾的纏綿聲線，唱者禁忌探底的虛擬滿足感，聽者瞠目結舌宛如被施以成年禮。K歌榜上歷久不衰，在中國酒店式KTV裡甚至被選為「天下第一奇歌」的《我愛世紀末》噴灑了「乩童秩序」作為「台灣超級特種樂團」口耳相傳的神秘色彩。甚至讓在對岸引領風潮的創作女歌手竇靖童亦曾喊出，最想合作的藝人就是「乩童秩序」。

「乩童秩序」成軍於 1995 年，團員皆為台灣頂尖的音樂工作者，亦都是推動台灣音樂環境的重要推手，二十年來各自專注於音樂事業，遲遲無法重聚演出，直到2015年在新專輯錄製完成後，鼓手Eric卻英年早逝，此ㄧ驟變讓三位創始團員決心重啟樂團演出，注入新血，加入三位成員，並發行新專輯，完整呈現樂團的音樂精神。

1999 年發行深層人性關懷的首張專輯「愛會死」，旋即引發當時社會高度關注，只因歌曲 ”我愛世紀末”，歌詞中傳達極具爭議性的意識，赤裸裸描寫人間的愛慾情仇，其大膽程度與批評力度刷新華語樂壇紀錄。

自2020年起至2021年底，愛在瘟疫蔓延時，「乩童秩序」將嘔心瀝血二十年之新專輯「金剛鳳凰」內的歌曲，神秘地ㄧㄧ上架於各大音樂平台，已然引起音樂圈宛如大地震前兆的莫名騷動，樂團更在年末此時推出成軍以來首次專場巡演，融合過去未來兩張專輯經典歌曲，在台灣創造出奇蹟的搖滾現場。

行動支持多元跨界，學生醫護軍警LGBT 全面行善特價

乩童秩序不只音樂前衛，連思想都走在時代的前端，其創作從來不只是單純的音樂，過去的社會議題、未來的環境需求、深層檢視此刻人類共同的童年陰影。當人們不斷地在反覆試探更多元更寬廣的生存模式，也尊重每個族群存在的意義。此次演唱會也開放學生、軍警、醫護、外籍人士、LGBT族群的購票優惠-行善票$559，用實際行動支持多元族群社會。歡迎無設限大膽前來這場演唱會。