冬季極上國旅新選擇 桃園羅浮湯之旅 特色戶外露天美人湯池正夯

隨著疫情漸漸趨緩，國旅正夯，再加上天氣逐漸轉涼，正是適合來趟溫泉暖心之旅！羅浮溫泉湯池於本月11日正式開幕，除原有泡腳池外，「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富礦物質的碳酸氫鈉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心也同時獲得舒緩。

桃園市政府觀旅局也趁勢推出「羅浮湯之旅」─溫泉輕旅行一日遊，特別與翔順旅行社合作，推廣桃園市復興區的地方特色遊程，結合羅浮溫泉、部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食，期待讓被疫情悶壞的民眾來到復興區，來趟放鬆身心靈的輕旅行！

復興區旅遊資源豐富，小烏來、羅浮、新溪口吊橋等景點串聯成旅遊系統，遊客可看瀑布、泡溫泉，以羅浮溫泉為主軸，桃園市政府開發出兩條輕旅行路線，分別為「小烏來天空步道一日遊」及「後慈湖秘境探索一日遊」。

「小烏來天空步道一日遊」帶你一訪仙氣爆棚彎月水濂洞，有「上帝的傑作」之稱─三民蝙蝠洞，以及行走在天空步道上感受漫步雲端的刺激體驗；「後慈湖秘境探索一日遊」─後慈湖原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，全長約2公里的森林浴步道，在青山綠水的圍繞下，漫步其中，心曠神怡。園區內保留5棟官舍的原始風貌，並復刻蔣家居家生活空間，重現後慈湖的歷史、生態，同時亦可一窺蔣氏家族的人文生活。

此外，桃園市政府也邀請來自土耳其的YouTuber「圖佳」搶先體驗羅浮湯之旅的小烏來路線。熱愛台灣的圖佳表示，喜歡大自然的人，絕對不能錯過這次的羅浮湯之旅，除了看到優美的自然美景，在其中享受山林中的芬多精，還能看到療癒的飛瀑溪流、刺激的天空步道跟神秘的蝙蝠洞，最後以羅浮的「美人湯」放鬆身心結束一日行程，適合親子全家同樂，非常推薦忙碌的現代人來此一遊。

為慶祝羅浮溫泉湯池正式開幕，桃園市政府加碼推出一連串的好禮相送活動，包括泡湯抽獎，民眾有機會獲得全新的iPhone13 pro；按讚打卡臉書，可兌換精美小禮物；11月起至復興區住宿消費，憑1張住宿發票或收據即可兌換2張溫泉券等優惠活動。另自11月3日起小烏來及後慈湖2條「羅浮湯之旅」輕旅行路線限量20團，參加民眾可獲得一份手工小米辣椒醬。

更多活動詳情，請上「羅浮溫泉。湯旅」臉書或電洽「桃園市政府風景區管理處」，03-3946061查詢；另「羅浮湯之旅」詳細行程及報名，請上「翔順旅行社」官網或電洽02-2567-9229。