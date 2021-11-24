冬季極上國旅新選擇 桃園羅浮湯之旅 特色戶外露天美人湯池正夯

聯合新聞網 / 時尚漫旅
▲知名YouTuber圖佳體驗桃園輕旅行-羅浮湯之旅(資料提供/桃園市政府觀旅局)
▲知名YouTuber圖佳體驗桃園輕旅行-羅浮湯之旅(資料提供/桃園市政府觀旅局)

隨著疫情漸漸趨緩，國旅正夯，再加上天氣逐漸轉涼，正是適合來趟溫泉暖心之旅！羅浮溫泉湯池於本月11日正式開幕，除原有泡腳池外，「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富礦物質的碳酸氫鈉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心也同時獲得舒緩。

桃園市政府觀旅局也趁勢推出「羅浮湯之旅」─溫泉輕旅行一日遊，特別與翔順旅行社合作，推廣桃園市復興區的地方特色遊程，結合羅浮溫泉、部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食，期待讓被疫情悶壞的民眾來到復興區，來趟放鬆身心靈的輕旅行！

復興區旅遊資源豐富，小烏來、羅浮、新溪口吊橋等景點串聯成旅遊系統，遊客可看瀑布、泡溫泉，以羅浮溫泉為主軸，桃園市政府開發出兩條輕旅行路線，分別為「小烏來天空步道一日遊」及「後慈湖秘境探索一日遊」。

「小烏來天空步道一日遊」帶你一訪仙氣爆棚彎月水濂洞，有「上帝的傑作」之稱─三民蝙蝠洞，以及行走在天空步道上感受漫步雲端的刺激體驗；「後慈湖秘境探索一日遊」─後慈湖原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，全長約2公里的森林浴步道，在青山綠水的圍繞下，漫步其中，心曠神怡。園區內保留5棟官舍的原始風貌，並復刻蔣家居家生活空間，重現後慈湖的歷史、生態，同時亦可一窺蔣氏家族的人文生活。

此外，桃園市政府也邀請來自土耳其的YouTuber「圖佳」搶先體驗羅浮湯之旅的小烏來路線。熱愛台灣的圖佳表示，喜歡大自然的人，絕對不能錯過這次的羅浮湯之旅，除了看到優美的自然美景，在其中享受山林中的芬多精，還能看到療癒的飛瀑溪流、刺激的天空步道跟神秘的蝙蝠洞，最後以羅浮的「美人湯」放鬆身心結束一日行程，適合親子全家同樂，非常推薦忙碌的現代人來此一遊。

為慶祝羅浮溫泉湯池正式開幕，桃園市政府加碼推出一連串的好禮相送活動，包括泡湯抽獎，民眾有機會獲得全新的iPhone13 pro；按讚打卡臉書，可兌換精美小禮物；11月起至復興區住宿消費，憑1張住宿發票或收據即可兌換2張溫泉券等優惠活動。另自11月3日起小烏來及後慈湖2條「羅浮湯之旅」輕旅行路線限量20團，參加民眾可獲得一份手工小米辣椒醬。

更多活動詳情，請上「羅浮溫泉。湯旅」臉書或電洽「桃園市政府風景區管理處」，03-3946061查詢；另「羅浮湯之旅」詳細行程及報名，請上「翔順旅行社」官網或電洽02-2567-9229。

《時尚漫旅32》
《時尚漫旅32》

相關新聞

冬季極上國旅新選擇 桃園羅浮湯之旅 特色戶外露天美人湯池正夯

隨著疫情漸漸趨緩，國旅正夯，再加上天氣逐漸轉涼，正是適合來趟溫泉暖心之旅！羅浮溫泉湯池於本月11日正式開幕，除原有泡腳池外，「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富礦物質的碳酸氫鈉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心也同時獲得舒緩。

我不餵鴿！臺北市民新運動 賞鳥不餵鳥保育向前行

臺北市動物保護處呼籲民眾「賞鳥不餵鳥」，只要不餵飼野鴿，野鴿繁殖力可以大大的縮減進而減少環境衛生問題降低民眾困擾，希望透過環境教育，讓民眾有正確的生態知識，讓市民能與野生動物和平共處!

羅浮溫泉湯池正式啟用 打造溫泉產業成為復興旅遊亮點

羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，且水質經過檢驗，獲得市府觀旅局溫泉標章認證。

「猴東梅偵探社」三強聯手 勇奪2021屏東電影節首獎

由曾入圍金馬獎的知名動作導演楊志龍所製作《猴東梅偵探社》脫穎而出。本屆評審一致認為，今年的參賽題材相當多元，包含有未來世界、棒球追夢、偵探解謎、芭蕾舞、原民文化、父與子的情感故事等，每部作品都成功與屏東在地人文有深刻的連結，令評審團印象深刻。

建立良好餐飲形象馬祖7家優質餐廳獲獎 作為同業的標竿表率

近年來馬祖觀光旅遊人數逐年增加，在藍眼淚、戰地風貌及閩東文化的成功行銷之下，來觀光旅遊人數不斷創新高，隨著時代的變遷、人民的生活水準提高及自我意識的抬頭，消費者對於餐飲環境衛生、服務的水準有很高的要求，而食品衛生安全攸關縣民與旅客健康，因此衛福局連續多年推動縣內餐飲衛生管理分級評核制度，積極鼓勵業者參加評核，近兩年更開辦餐飲服務品質相關課程，輔導地區餐飲業者突破，建立良好餐飲形象。

星光下攜手漫遊 全新一季烈火奔騰神話大秀登場

秋冬來臨，一年時序已推進四分之三，高雄義大世界也用全新的姿態，迎接疫情趨緩後的旅遊潮。搭乘摩天輪於南台灣制高點欣賞廣闊夜景、在星光下攜手漫遊，於希臘風裝置藝術前留影紀念，秋冬的夜晚因義大遊樂世界而豐滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。