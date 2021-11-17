我不餵鴿！臺北市民新運動 賞鳥不餵鳥保育向前行
近年來野鴿過度繁殖是臺北市面臨的生態與環境衛生議題，主要的原因是因為野鴿可攝取的食物來源充足，造成野鴿數量大幅增加，而民眾停止餵飼野鴿，才是減少野鴿數量最根本的方法。
都市中的野鴿偏好在天橋底層、陽台或冷氣機台上築巢繁殖，在臺北市的林立大樓等適合棲息的環境下，成群的野鴿除影響環境衛生外，更可能帶有鴿蚤、鴿蜱等寄生蟲，讓生活在附近的民眾遭叮咬，造成皮膚紅腫過敏。
根據調查，野鴿大量增加的原因主要是民眾任意餵飼野鴿，野鴿的食物來源充足，大幅提升幼鴿的孵化率及幼雛離巢率，而民眾停止餵飼野鴿，是減少野鴿數量最根本的方法。因此臺北市動保處委託未來環境生態顧問有限公司，透過鄰里舉辦野鴿防制座談會，與製作宣導短片，向民眾宣導不餵飼野鴿的觀念，及DIY防鳥刺、掛光碟、風扇等簡易措施, 教導民眾如何減低鴿害的辦法。
臺北市動物保護處呼籲民眾「賞鳥不餵鳥」，只要不餵飼野鴿，野鴿繁殖力可以大大的縮減進而減少環境衛生問題降低民眾困擾，希望透過環境教育，讓民眾有正確的生態知識，讓市民能與野生動物和平共處!
想要瞭解野鴿對環境的影響嗎?一起來看宣導影片吧!
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