羅浮溫泉湯池正式啟用 打造溫泉產業成為復興旅遊亮點

桃園市長鄭文燦11日下午前往羅浮泰雅溫泉公園，出席「2021溫泉美食嘉年華-羅浮湯之旅」。鄭市長表示，羅浮溫泉區除原有泡腳池外，11日開幕的「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，且水質經過檢驗，獲得市府觀旅局溫泉標章認證。鄭市長說，未來市府規劃開發爺亨溫泉區及小烏來溫泉井，增加復興區溫泉數量，引進溫泉民宿及旅館進駐，將形成溫泉一條街，讓溫泉產業成為復興旅遊亮點，也打造羅浮和小烏來成為不容錯過的北橫旅遊景點。

鄭市長指出，市府107年完成羅浮溫泉一號井工程，引溫泉水至泰雅故溫泉公園，打造泡腳池，108年完成羅浮溫泉二號井鑿井工程，109年完成「羅浮溫泉湯池」工程，110年10月9日委外試營運，並於11日正式開幕。市府也配合推出溫泉美食嘉年華，結合部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食，如馬告咖啡、馬告冰淇淋、馬告紅茶、檸檬汁、檸檬乾、甜柿、香菇、小米辣椒醬及羅浮法式溫泉蛋等，展現泰雅獨特的原民風味。

鄭市長談到，復興區的羅浮、小烏來以及爺亨溫泉，在日治時期很有名，他擔任市長後，決定發展羅浮及爺亨溫泉區，同步進行推動小烏來下水道系統。如今市府已完成桃園市復興區小烏來污水下水道系統，並啟用羅浮及義盛水資源回收中心，每日約可處理居民1,000人、遊客5,000人的生活污水處理量，確保石門水庫水質，讓觀光及環境共生，加上11日「羅浮溫泉湯池」開幕，市府已順利完成階段性里程碑。

▲桃園市長鄭文燦表示市府積極爭取北橫國家風景區的劃設。

鄭市長提及，北橫風景優美，一年四季各有特色，因此市府積極爭取北橫國家風景區的劃設，其範圍橫跨新北市、桃園市及宜蘭縣，桃園腹地以大溪區跟復興區為主，經盤點豐富的旅遊資源後，規劃6大休憩系統，建設經費約2.8億元，已獲7,500萬元先期經費核定，規劃在頭寮地區興建北橫旅遊服務中心，預計明（111）年動工，未來遊客可開車至大溪後，順利進入北橫旅遊。

鄭市長也說，復興區旅遊資源豐富，小烏來、羅浮、新溪口吊橋等景點串聯成旅遊系統，遊客可看瀑布、泡溫泉、騎腳踏車，在享受芬多精同時，還可品嘗泰雅美食，體驗獨特的北橫旅遊魅力。

▲桃園市長鄭文燦至羅浮溫泉開幕現場參觀桃園市復興區在地小農攤位。

觀旅局長楊勝評表示，羅浮溫泉湯池內建戶外6池大眾池，溫泉泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，其中一個SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等劃分，周邊還有小米園區、義興吊橋、水圳古道、小烏來天空步道等景點，非常適合一日遊行程。

楊局長指出，為慶祝羅浮溫泉湯池正式開幕，市府自11月起規劃一連串的好禮相送活動，包括泡湯抽獎，民眾有機會獲得全新的iPhone13 pro；按讚打卡臉書，可兌換精美小禮物；11月起至復興區住宿消費，憑1張發票即可兌換2張溫泉券等優惠活動。另自11月3日起規劃小烏來及後慈湖2條「羅浮湯之旅」輕旅行路線，前20團的參加民眾，可獲得一份手工小米辣椒。更多活動詳情，請上「羅浮溫泉。湯旅」臉書或電洽「桃園市政府風景區管理處」03-3946061查詢；另「羅浮湯之旅」詳細行程及報名，請上「翔順旅行社」官網或電洽02-2567-9229。

▲桃園市長鄭文燦至羅浮溫泉開幕現場參觀桃園市復興區在地小農攤位。

11日包括立委湯蕙禎、市議員王仙蓮、李柏坊、陳瑛、陳治文、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、觀旅局長楊勝評、原民局長林日龍、水務局長劉振宇、風管處長廖育儀、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花均一同出席活動。