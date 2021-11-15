羅浮溫泉湯池正式啟用 打造溫泉產業成為復興旅遊亮點
桃園市長鄭文燦11日下午前往羅浮泰雅溫泉公園，出席「2021溫泉美食嘉年華-羅浮湯之旅」。鄭市長表示，羅浮溫泉區除原有泡腳池外，11日開幕的「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，且水質經過檢驗，獲得市府觀旅局溫泉標章認證。鄭市長說，未來市府規劃開發爺亨溫泉區及小烏來溫泉井，增加復興區溫泉數量，引進溫泉民宿及旅館進駐，將形成溫泉一條街，讓溫泉產業成為復興旅遊亮點，也打造羅浮和小烏來成為不容錯過的北橫旅遊景點。
鄭市長指出，市府107年完成羅浮溫泉一號井工程，引溫泉水至泰雅故溫泉公園，打造泡腳池，108年完成羅浮溫泉二號井鑿井工程，109年完成「羅浮溫泉湯池」工程，110年10月9日委外試營運，並於11日正式開幕。市府也配合推出溫泉美食嘉年華，結合部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食，如馬告咖啡、馬告冰淇淋、馬告紅茶、檸檬汁、檸檬乾、甜柿、香菇、小米辣椒醬及羅浮法式溫泉蛋等，展現泰雅獨特的原民風味。
鄭市長談到，復興區的羅浮、小烏來以及爺亨溫泉，在日治時期很有名，他擔任市長後，決定發展羅浮及爺亨溫泉區，同步進行推動小烏來下水道系統。如今市府已完成桃園市復興區小烏來污水下水道系統，並啟用羅浮及義盛水資源回收中心，每日約可處理居民1,000人、遊客5,000人的生活污水處理量，確保石門水庫水質，讓觀光及環境共生，加上11日「羅浮溫泉湯池」開幕，市府已順利完成階段性里程碑。
鄭市長提及，北橫風景優美，一年四季各有特色，因此市府積極爭取北橫國家風景區的劃設，其範圍橫跨新北市、桃園市及宜蘭縣，桃園腹地以大溪區跟復興區為主，經盤點豐富的旅遊資源後，規劃6大休憩系統，建設經費約2.8億元，已獲7,500萬元先期經費核定，規劃在頭寮地區興建北橫旅遊服務中心，預計明（111）年動工，未來遊客可開車至大溪後，順利進入北橫旅遊。
鄭市長也說，復興區旅遊資源豐富，小烏來、羅浮、新溪口吊橋等景點串聯成旅遊系統，遊客可看瀑布、泡溫泉、騎腳踏車，在享受芬多精同時，還可品嘗泰雅美食，體驗獨特的北橫旅遊魅力。
觀旅局長楊勝評表示，羅浮溫泉湯池內建戶外6池大眾池，溫泉泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，其中一個SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等劃分，周邊還有小米園區、義興吊橋、水圳古道、小烏來天空步道等景點，非常適合一日遊行程。
楊局長指出，為慶祝羅浮溫泉湯池正式開幕，市府自11月起規劃一連串的好禮相送活動，包括泡湯抽獎，民眾有機會獲得全新的iPhone13 pro；按讚打卡臉書，可兌換精美小禮物；11月起至復興區住宿消費，憑1張發票即可兌換2張溫泉券等優惠活動。另自11月3日起規劃小烏來及後慈湖2條「羅浮湯之旅」輕旅行路線，前20團的參加民眾，可獲得一份手工小米辣椒。更多活動詳情，請上「羅浮溫泉。湯旅」臉書或電洽「桃園市政府風景區管理處」03-3946061查詢；另「羅浮湯之旅」詳細行程及報名，請上「翔順旅行社」官網或電洽02-2567-9229。
11日包括立委湯蕙禎、市議員王仙蓮、李柏坊、陳瑛、陳治文、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、觀旅局長楊勝評、原民局長林日龍、水務局長劉振宇、風管處長廖育儀、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花均一同出席活動。
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