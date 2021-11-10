「猴東梅偵探社」三強聯手 勇奪2021屏東電影節首獎

第六屆屏東電影節於5日揭曉獲獎名單，歷經數個月的徵件、駐地拍攝及評選，最後由曾入圍金馬獎的知名動作導演楊志龍所製作《猴東梅偵探社》脫穎而出，勇奪首獎60萬元獎金！本屆評審一致認為，今年的參賽題材相當多元，包含有未來世界、棒球追夢、偵探解謎、芭蕾舞、原民文化、父與子的情感故事等，每部作品都成功與屏東在地人文有深刻的連結，令評審團印象深刻。10部入圍作品都已公開在屏東縣政府YouTube頻道，屏東有多好，透過這些感人作品，看了就知道！

屏東縣長潘孟安表示，屏東在地的人文景觀非常有魅力，每一個角落，都是找題材的好地方，像是知名歌手蔡依林《Stars Align》MV以及史詩旗艦影集《斯卡羅》，都來到屏東取景拍攝；每一屆的屏東電影節，都有許多製作團隊來角逐參賽，為的就是在屏東這塊寶地，找到最耐人尋味的故事，來呈現給大家；同時也相當肯定本屆所有優秀作品，感謝入圍團隊及所有評委老師的努力與付出，讓屏東電影節越來越好。

▲屏東電影節縣長潘孟安（左）頒獎，由曾入圍金馬獎的知名動作導演楊志龍（右）製作的《猴東梅偵探社》脫穎而出，勇奪首獎60萬元獎金。

《猴東梅偵探社》是由獲得第54屆金鐘獎迷你劇集男配角獎的黃鐙輝、入圍第7屆亞洲電影大獎最佳男配角的鳯小岳以及入圍第43屆金鐘獎迷你劇集女配角獎的張允曦(小8)主演，在劇中，他們分別飾演從小一起玩到大的青梅竹馬─阿猴、阿東及阿梅，三強聯手出撃，成功獲得評審青睞。最讓評審驚豔的，就是《猴東梅偵探社》故事呈現節奏和演員表現都相當出色，在整體製作上完整度很高，且內容豐富，帶出許多屏東景點，很符合本次「屏東好好」宣傳目的，讓大家輕鬆看見屏東的觀光景點，獲得首獎實至名歸。

今年屏東電影節參賽件數高達131件，經過評審團嚴格審核，從中選出10件作品來參與決賽，無論是電影角色塑造到後製剪輯，都具備高規格的水準與創意，簡直是神仙打架，讓評審在會議上熱烈討論，紛紛以自己的專業眼光提出見解，才終於選出首獎及各獎項得主。

評委牛俊強老師表示，獲得最佳導演獎的《Vuvu》，不論是對在地文化或與族群間的連結，或是用文化觀點去串聯人的感情，手法都很有趣，導演對角色掌握或是音樂選擇都非常到位；評委丁肇輝導演表示，獲得最佳剪輯獎的《不會錯過的屏東》，剪輯相當重視整體敘事流暢性，本片運用流暢剪輯呈現出主人翁屏東青年成長遭遇的困境與矛盾，成功地將觀眾帶入故事角色中。

▲屏東縣縣長潘孟安親自頒發入圍影片獎。

2021屏東電影節入圍名單：

《猴東梅偵探社》、《金色貝殼》、《在山海之間》、《那個山 那個海 那個地方》、《Vuvu》、《這次換我It’s my turn！》、《Puraruyan雲豹與獵人》、《思》、《芭蕾夢》、《不會錯過的屏東》

2021屏東電影節得獎名單：

首獎《猴東梅偵探社》

最佳導演獎-《Vuvu》曾智圓

最佳演員獎-《芭蕾夢》林怡珊

最佳剪輯獎-《不會錯過的屏東》

最佳編劇獎-《這次換我It’s my turn!》

最佳攝影獎-《思》

網路人氣獎-《不會錯過的屏東》