建立良好餐飲形象馬祖7家優質餐廳獲獎 作為同業的標竿表率

連江縣衛生福利局為維護消費者飲食安全，提昇食品業者落實食品衛生自主管理，連續多年積極推動餐飲衛生管理優良標章，今(110)年度辦理「餐飲衛生與品質提升計畫」，共7家餐廳獲得優良餐廳標章，於今(9)日舉辦「110年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎記者會」。

連江縣衛生福利局長陳美金表示，近年來馬祖觀光旅遊人數逐年增加，在藍眼淚、戰地風貌及閩東文化的成功行銷之下，來觀光旅遊人數不斷創新高，隨著時代的變遷、人民的生活水準提高及自我意識的抬頭，消費者對於餐飲環境衛生、服務的水準有很高的要求，而食品衛生安全攸關縣民與旅客健康，因此衛福局連續多年推動縣內餐飲衛生管理分級評核制度，積極鼓勵業者參加評核，近兩年更開辦餐飲服務品質相關課程，輔導地區餐飲業者突破，建立良好餐飲形象。本次計畫由專家學者組成評核小組，結果共認證7家優級餐廳：南竿「依嬤的店、好食人家House 無菜單私房料理、名熊火鍋、萬家香二店、蓮園民宿壹館」、北竿「芹沃咖啡烘焙館」與莒光「珍珍食品店(山海一家會館)」，評核小組分別從從業人員管理、作業場所環境清潔維護、設備管理及食材原物料管理、檢查食材效期及完整標示、遵循先進先出之原則並確實記錄等輔導及查核，加強落實衛生自主管理，協助通過評核的餐飲業者軟硬體提升，希望透過公開表揚通過評核的優質業者並頒發標章，打造優良餐飲業者形象，作為同業間的標竿表率。

近年來觀光旅遊人數逐年增加，馬祖的地方名產極富特色，有遠近馳名的國宴酒：馬祖老酒及東湧陳高，還有各式各樣海鮮、海產加工品、自然健康的紅糟料理、於當地栽種加工的泡菜及酥餅類，都是很值得帶回分享的伴手禮。連江縣的食品不僅要好吃，還要安全，餐飲衛生管理分級制度（GHP）幫助業者做到這一點，提高從業人員素養，並落實產地管理，獲獎並不容易，但必須如此，才能讓民眾吃得安心。期望透過本計劃引導地區餐飲業建立良好食品衛生環境並提升餐飲整體服務品質，帶動相關產業發展。目前連江縣衛福局均有提供優良標章張貼於店內入口處，供消費者辨識，讓遊客來馬祖不僅玩得開心，選擇餐飲更能吃的安心。

餐廳的美味是透過消費者或部落客口耳相傳，但是餐廳的衛生安全是可以透過衛生單位來替消費者把關。來到馬祖用餐不妨注意看看是不是有連江縣政府標示的優良餐廳標章，連江縣通過餐飲衛生優良業者名單均公告於衛生福利部食品藥物管理署網站(https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11531)，供消費者查詢，今年更特製馬祖YA-HO優良餐廳飲食指南手冊，供前來馬祖之旅客或機關團體參考，除了美味 CP 值之外安全也是最重要考量因素之一唷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(資料提供/連江縣衛生福利局)