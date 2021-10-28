星光下攜手漫遊 全新一季烈火奔騰神話大秀登場

圖文提供｜義大遊樂世界

秋冬來臨，一年時序已推進四分之三，高雄義大世界也用全新的姿態，迎接疫情趨緩後的旅遊潮。搭乘摩天輪於南台灣制高點欣賞廣闊夜景、在星光下攜手漫遊，於希臘風裝置藝術前留影紀念，秋冬的夜晚因義大遊樂世界而豐滿。

義大遊樂世界以希臘主題景致聞名全台，是全台唯一希臘情境主題樂園，「聖托里尼山城」藍白相間的希臘愛情海美景，早已是遊客駐足停留的熱門打卡點。延續不斷創新的服務理念，今年更有別以往，睽違近7年，即日起固定每週六延長營業時間到晚間8點，推出星光票下午16:30入場只要299元，全家大小一票玩到底！從白天玩到黑夜，在晚間夜幕低垂時，浪漫燈光襯托「聖托里尼山城」，更讓人彷彿穿越時空、置身另一個美麗國度。

另外，義大也推出今年全新大秀「火山夜秀-天神之戰」在疫情趨緩後迎接遊客們的到來。

以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射，透過舞台設計、道具服裝以及十幾名外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中營造出烈火奔騰的視覺感受。

義大摩天輪對情侶、夫妻或喜愛溫和遊樂設施的人來說，絕對是不可錯過的遊樂設施。南台灣最高的義大摩天輪位於高雄觀音山制高點，搭乘摩天輪可眺整個南台灣景致；黃昏時，和夕陽餘暉在南台灣最高的摩天輪上合影留念，夜晚時，更有128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，來玩樂園還可以免費搭乘摩天輪賞月。