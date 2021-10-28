儀式質感享受 盡享北台灣頂級溫泉美饌

圖文提供｜春天酒店

天氣漸涼，代表台灣即將進入溫泉季節，是時候往山裡踏尋了！鄰近陽明山國家公園的春天酒店擁有頂級白磺原湯以及戶外露天風呂，雅致的空間氛圍，讓泡湯變成具有儀式感的質感享受。

小徑尋幽現芳蹤

一趟尋幽浪漫的旅行，從喧譁的台北市緩緩轉入北投幽雅路，身邊的水泥城市漸漸的隱沒在陽光綠蔭中，空氣中瀰漫著硫磺與綠多精的氣息，稀釋著如塵土般的疲憊，彷彿步入如美好般的世外桃源。春天酒店四周明亮的落地窗，滿眼花木草綠的盎然，結合著遠近山群與季節變化景觀，在這裡只有春天的序曲。溫泉、美食、住宿，只有在春天酒店才有最完美的放鬆享受。

早期泡湯最有名的北投溫泉、陽明山溫泉、關子嶺溫泉、四重溪溫泉，號稱是「台灣四大溫泉」，而「北投溫泉」從日據時代就發展成為全國最具知名的溫泉區。1988年「春天酒店」進駐北投，成為北投溫泉第一家五星級酒店，不僅在北投開創出具有指標意義的品牌知名度，更吸引許多海內外旅客慕名而來，北投溫泉因春天酒店的進駐而開始蓬勃發展，許多國際飯店品牌更紛紛進駐北投，春天酒店引領新北投溫泉從沒落到華麗轉身，將百年溫泉再度走向台灣最具在地特色的國際溫泉區。

浸浴白磺幸福湯

春天酒店鄰近陽明山國家公園，居「大磺嘴」源頭，終年提供特有的頂級白磺原湯，泉質天然呈乳白色，有「牛奶湯」稱呼。室內及客房式湯屋，享受完全個人空間放鬆的泡湯體驗；露天風呂更擁有全北投最大戶外及多種SPA功能池，包括親子戲水浴池、浮浴、冷水浴、石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴、衝擊浴、靜態池等。藉由溫泉與水療特色，透過溫熱的水流衝擊身體促進局部循環的作用，真正解放身心，幸福滿分！

幽雅空間享寧靜

簡單典雅靜緻的房間設計，春天酒店將米白色系調和出溫馨舒適氣息的客房，如日式庭園、如歐式風情，將溫泉結合每間客房的觀音石浴池，讓房客輕鬆享受頂級白磺原湯，更結合戶外自然的露天風呂，這是一種寧靜空間，一種生活美學。

閒逸竹林品美饌

春天酒店遠近馳名的「竹林亭」，是北投最有特色的日式料理餐廳，更是北投唯一能夠端出日式料理「桌宴」的溫泉饗宴，新鮮天然食材、匠心手藝組合搭配，彷彿演奏一場華麗視覺與細膩味蕾的交響樂，讓人如癡如醉，久久不能忘懷。

文化漫旅品北投

春天酒店首創北投「春天女兒日」花浴衣日式文化體驗、「小小溫泉達人」飯店體驗、及「北投在地故事」深度導覽等活動，並結合「實境解謎」等企訓課程的開發，「春天2.0」期許深耕北投在地文化，啟發北投溫泉更有溫度的服務。

地址： 112台北市北投區幽雅路18號