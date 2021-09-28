快訊

「嵐」櫻井翔、相葉雅紀同天宣布結婚 對象是她們？

北市50多歲染疫男遊花蓮5天 曾到萬華「一些場所」

【木作森活】打造零浪費綠生活 共享親子手作歡樂時光

聯合新聞網 / 時尚漫旅
▲歐德集團新品牌「木作森活」慶開幕，董事長陳國都(中)邀請新北市議員蔡淑君(右3)及各界貴賓蒞臨剪綵。
▲歐德集團新品牌「木作森活」慶開幕，董事長陳國都(中)邀請新北市議員蔡淑君(右3)及各界貴賓蒞臨剪綵。

美學大師蔣勳說過「美是一種看不見的競爭力」。台灣家居業領導品牌歐德集團20多年來一直致力於提供機能與美學的現代傢俱，繼成立「優渥實木」、「巧寓舍計」、「歐眠床墊」後，2021年打造新品牌「木作森活」，推廣木作體驗課程，從材質面認識生活，親子共享手作歡樂時光，並致力公益回饋。木作森活9/25開幕，當天舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任開幕主持人，一連串的唱跳活動與闖關遊戲，讓所有來參加的大朋友與小朋友們玩得不亦樂乎。

▲生活造就木藝，木藝豐富生活，成立「木作森活」，希望全家一起走出戶外，沐浴在大自然與藝術氛圍裡，開設DIY課程，運用廢棄木料，回收再製環保愛地球。
▲生活造就木藝，木藝豐富生活，成立「木作森活」，希望全家一起走出戶外，沐浴在大自然與藝術氛圍裡，開設DIY課程，運用廢棄木料，回收再製環保愛地球。

第一家「木作森活」坐落在歐德集團自地自建的優渥實木咖啡體驗館頂樓，場館規劃有室內兒童遊戲室、木藝DIY體驗教室、戶外大型遊具區，希望藉此培養孩童創造力、耐力、專注力及良好的生活態度。為響應SDGs聯合國永續發展目標，木作森活室外空間木地板特別採用創新環保建材，使用約6000件回收廢棄T-shirt及回收塑膠混合製成的「衣纖木」，鋪設室外空間木地板，打造大型戶外遊具區，希冀減少快時尚廢棄衣服及塑膠對環境的破壞，對社會帶來正面影響。

▲歐德集團採用創新環保建材，使用約6000件回收廢棄T-shirt及回收塑膠混合製成的「衣纖木」，打造木作森活室外空間木地板。
▲歐德集團採用創新環保建材，使用約6000件回收廢棄T-shirt及回收塑膠混合製成的「衣纖木」，打造木作森活室外空間木地板。

因疫情延後開幕的木作森活，在疫情期間推出一系列「居家防疫DIY材料包」，廣受好評!利用生產家具過程留下的實木餘料，加以改造後製成:「森活小鳥」、「森活好房積木」等，讓家長帶著孩子們一起研磨、組裝、彩繪上色，透過手作體驗，提升親子關係也能啟發孩子的創意。其中，「森活小鳥」銷售金額的5%捐贈給「台灣環境資訊協會」作為環境資訊公開、棲地保護及環境教育之用。

▲木作森活舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任主持人和歐德集團董事長陳國都，一起陪孩子闖關玩遊戲。
▲木作森活舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任主持人和歐德集團董事長陳國都，一起陪孩子闖關玩遊戲。

▲深受孩子喜愛的甜兒姊姊(左)，一起開心闖關玩遊戲，直呼「木作森活」好好玩，是親子同遊的好去處。
▲深受孩子喜愛的甜兒姊姊(左)，一起開心闖關玩遊戲，直呼「木作森活」好好玩，是親子同遊的好去處。

此外，新學年起「木作森活」積極走入校園，已在雙北市多所國小開設木工課後班，由木作森活的木育老師編寫了20週完整又充實的課程內容，讓孩子們從零開始學習木工基礎知識，親身玩木體驗，到學期末能獨立製作一件來自德國的設計傢俱，並將聯合國永續目標（SDGs15）中的林業永續寫入課程中，讓孩子能用更大的視野看見世界遇到的問題，給他們知識及工具，豐富孩子的課後時光，為未來做好準備!

▲童心未泯的歐德集團董事長陳國都(左)，看到這麼精緻有趣的木作遊具，也忍不住玩樂起來，和小朋友共享歡樂時光。
▲童心未泯的歐德集團董事長陳國都(左)，看到這麼精緻有趣的木作遊具，也忍不住玩樂起來，和小朋友共享歡樂時光。

▲孩子們穿上木作森活工作圍裙，搖身變成小小館長，開心體驗木作手藝並獲頒證書。
▲孩子們穿上木作森活工作圍裙，搖身變成小小館長，開心體驗木作手藝並獲頒證書。

「滑」世代的來臨，許多家庭的休閒娛樂就是賴在家裡與3C產品為伍，木作森活的成立就是希望全家人一起走出戶外，沐浴在大自然與藝術氛圍裡。歐德集團董事長陳國都表示：「生活造就木藝，木藝豐富生活」，以不同主題安排專業木作老師，開設多元DIY課程，運用歐德集團現有的餘木料，回收再製不僅可以環保愛地球，還能讓孩子們體驗木種帶來的溫潤質感，親子同享歡樂時光」。凡是家境清寒或持有身心障礙手冊者，可免費參加；未來木作森活更期許成為社區鄰里間的木育空間、銀髮族的休閒場地。

▲開心體驗木作遊具及木藝DIY後，每位木作森活小小館長高興獲得證書。
▲開心體驗木作遊具及木藝DIY後，每位木作森活小小館長高興獲得證書。

木作森活官方粉絲團

《時尚漫旅31》
《時尚漫旅31》

延伸閱讀

八仙山森林豐盛季 雙十假期有森林農夫市集等活動

假日拚買氣 桃園綠生活樂購節消費抽電動機車、iPhone

鹿港傳藝教育基地啟用 傳習課程免費學習

廢棄菱角殼變烏金 台南官田文創商品吸睛

相關新聞

【木作森活】打造零浪費綠生活 共享親子手作歡樂時光

美學大師蔣勳說過「美是一種看不見的競爭力」。台灣家居業領導品牌歐德集團20多年來一直致力於提供機能與美學的現代傢俱，繼成立「優渥實木」、「巧寓舍計」、「歐眠床墊」後，2021年打造新品牌「木作森活」，推廣木作體驗課程，從材質面認識生活，親子共享手作歡樂時光，並致力公益回饋。木作森活9/25開幕，當天舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任開幕主持人，一連串的唱跳活動與闖關遊戲，讓所有來參加的大朋友與小朋友們玩得不亦樂乎。

屏東電影節攜手魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣政府舉辦電影節活動邁入第六屆，今年以屏東好好為主題，從全國131件作品中徵選出10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，15日於縣府南棟廣場舉行開鏡儀式，現場由縣長潘孟安、活動大使魏德聖導演，一同帶領入選團隊祈求駐地拍攝一切順利，並預訂於十月中完成影片拍攝，爭奪首獎60萬獎金！

和魁北克人同享四季奇蹟 到北美「新法國」魁北克

歡迎來到全世界第三大法語區、加拿大第二大產酒區、北美小巴黎－魁北克！這裡是席琳狄翁的故鄉，有著比巴黎人更親切的人群、比多倫多更慢活的城市、全球名廚鍾愛的異國美食地圖，還有全球最豐富的楓樹資源；如今，走過16-17世紀相繼被法國和英國管治，早期被稱為「新法國」的歷史，魁北克漂亮地活出了自己的姿態。魁北克春夏秋冬怎麼吃、怎麼玩才是內行旅人？楓糖大餐、冰酒店、必吃的冰淇淋老店，在異國文化薈萃的魁北克，飲食也跟著四季遞嬗。

2021「 享漫遊慢城南江-南江咖啡緣」南庄咖啡節

南庄鄉主要有加里山塊與八卦力山塊兩大山系二大，全鄉海拔120公尺至2200餘公尺間，屬亞熱帶氣候年均溫20.7度，年均雨量2000至3000公厘，也是中港溪、後龍溪、頭前溪的源流區，南庄鄉以農業為主，早期主要作物為稻田，因地勢關係桂竹筍、香菇、高冷蔬菜、一葉蘭、金花石蒜、鱒魚等也多元耕作經營，時代演變現在推展休閒觀光產業，本鄉已成為苗栗縣雙慢城之一。

力麗基金會「2021逐蹟之旅─彰化古建築」繪畫比賽徵件中

力麗社會福利慈善事業基金會(以下稱力麗社福基金會)「2021年第四屆逐蹟之旅繪畫比賽」即日起公開徵件。本屆主題為彰化古建築，首度開放題材不侷限於文資身分，只要參賽者找到位於彰化，有潛力、甚至已消失的經典建築，都可以將他畫出來。

金山甘藷王競賽揭曉！冠軍甘藷甜度12.5度 與西瓜相當

新北市第6屆金山甘藷王競賽今天登場，比賽結果甜度組第1名為沈宗賢種植的甘藷，甜度12.5度，與西瓜相當。重量組由劉建菘以種植的甘藷5460公克稱冠。造型組由林朝聰包辦1、2名，第1名甘藷呈現自然風蝕美感獲評審青徠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。