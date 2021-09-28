【木作森活】打造零浪費綠生活 共享親子手作歡樂時光

美學大師蔣勳說過「美是一種看不見的競爭力」。台灣家居業領導品牌歐德集團20多年來一直致力於提供機能與美學的現代傢俱，繼成立「優渥實木」、「巧寓舍計」、「歐眠床墊」後，2021年打造新品牌「木作森活」，推廣木作體驗課程，從材質面認識生活，親子共享手作歡樂時光，並致力公益回饋。木作森活9/25開幕，當天舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任開幕主持人，一連串的唱跳活動與闖關遊戲，讓所有來參加的大朋友與小朋友們玩得不亦樂乎。

▲生活造就木藝，木藝豐富生活，成立「木作森活」，希望全家一起走出戶外，沐浴在大自然與藝術氛圍裡，開設DIY課程，運用廢棄木料，回收再製環保愛地球。

第一家「木作森活」坐落在歐德集團自地自建的優渥實木咖啡體驗館頂樓，場館規劃有室內兒童遊戲室、木藝DIY體驗教室、戶外大型遊具區，希望藉此培養孩童創造力、耐力、專注力及良好的生活態度。為響應SDGs聯合國永續發展目標，木作森活室外空間木地板特別採用創新環保建材，使用約6000件回收廢棄T-shirt及回收塑膠混合製成的「衣纖木」，鋪設室外空間木地板，打造大型戶外遊具區，希冀減少快時尚廢棄衣服及塑膠對環境的破壞，對社會帶來正面影響。

▲歐德集團採用創新環保建材，使用約6000件回收廢棄T-shirt及回收塑膠混合製成的「衣纖木」，打造木作森活室外空間木地板。

因疫情延後開幕的木作森活，在疫情期間推出一系列「居家防疫DIY材料包」，廣受好評!利用生產家具過程留下的實木餘料，加以改造後製成:「森活小鳥」、「森活好房積木」等，讓家長帶著孩子們一起研磨、組裝、彩繪上色，透過手作體驗，提升親子關係也能啟發孩子的創意。其中，「森活小鳥」銷售金額的5%捐贈給「台灣環境資訊協會」作為環境資訊公開、棲地保護及環境教育之用。

▲木作森活舉辦「小小館長」活動，邀請甜兒姊姊擔任主持人和歐德集團董事長陳國都，一起陪孩子闖關玩遊戲。

▲深受孩子喜愛的甜兒姊姊(左)，一起開心闖關玩遊戲，直呼「木作森活」好好玩，是親子同遊的好去處。

此外，新學年起「木作森活」積極走入校園，已在雙北市多所國小開設木工課後班，由木作森活的木育老師編寫了20週完整又充實的課程內容，讓孩子們從零開始學習木工基礎知識，親身玩木體驗，到學期末能獨立製作一件來自德國的設計傢俱，並將聯合國永續目標（SDGs15）中的林業永續寫入課程中，讓孩子能用更大的視野看見世界遇到的問題，給他們知識及工具，豐富孩子的課後時光，為未來做好準備!

▲童心未泯的歐德集團董事長陳國都(左)，看到這麼精緻有趣的木作遊具，也忍不住玩樂起來，和小朋友共享歡樂時光。

▲孩子們穿上木作森活工作圍裙，搖身變成小小館長，開心體驗木作手藝並獲頒證書。

「滑」世代的來臨，許多家庭的休閒娛樂就是賴在家裡與3C產品為伍，木作森活的成立就是希望全家人一起走出戶外，沐浴在大自然與藝術氛圍裡。歐德集團董事長陳國都表示：「生活造就木藝，木藝豐富生活」，以不同主題安排專業木作老師，開設多元DIY課程，運用歐德集團現有的餘木料，回收再製不僅可以環保愛地球，還能讓孩子們體驗木種帶來的溫潤質感，親子同享歡樂時光」。凡是家境清寒或持有身心障礙手冊者，可免費參加；未來木作森活更期許成為社區鄰里間的木育空間、銀髮族的休閒場地。

▲開心體驗木作遊具及木藝DIY後，每位木作森活小小館長高興獲得證書。

木作森活官方粉絲團