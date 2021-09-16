屏東電影節攜手魏德聖導演 「屏東好好」開鏡大吉

屏東縣政府舉辦電影節活動邁入第六屆，今年以屏東好好為主題，從全國131件作品中徵選出10組優秀隊伍，即將到屏東駐地拍攝，15日於縣府南棟廣場舉行開鏡儀式，現場由縣長潘孟安、活動大使魏德聖導演，一同帶領入選團隊祈求駐地拍攝一切順利，並預訂於十月中完成影片拍攝，爭奪首獎60萬獎金！

2021屏東電影節開鏡祝禱儀式，有請潘孟安縣長、活動大使魏德聖導演、評審老師們、電影節入選團隊及所有參與電影節的工作人員一同參與，祈求拍攝順利、事事平安、人氣旺旺、開鏡大吉（圖／屏東縣政府提供）

2021屏東電影節開鏡記者會由屏東枋寮天地醒獅戰鼓團進行開場表演（圖／屏東縣政府提供）

縣長潘孟安表示，為鼓勵參賽者駐地拍攝充分展現原創性與完整性，除了入圍隊伍每組10萬元製作經費外，也舉辦「監製工作坊」與「一對一面談」說明會，讓參賽者與來自不同領域、實務經驗豐富的專業電影工作者互動，切磋出各隊伍創作的最大值，也期望結合全台年輕電影人的創意及文化識別力，運用鏡頭記錄屏東的在地特色、人文風情、挖掘屏東的美好，呈現心中的屏東印象讓大家看。

2021屏東電影節開鏡儀式由屏東縣大家長潘孟安縣長以及活動大使魏德聖導演帶領入選團隊揭開紅布，象徵開鏡大吉，祈求駐地拍攝順利，圓滿地揭開序幕（圖／屏東縣政府提供）

導演魏德聖表示，基於過去拍片經驗，深刻感受過屏東在地的熱情與美好，對屏東是很有感情的，在地的人文景觀也很有魅力，非常值得大家來取景拍片，也特別感謝屏東縣政府能夠支持並辦理影視比賽，讓創作人擁有一個平台可以創作自己的夢想。

2021屏東電影節開鏡記者會圓滿成功，由活動大使魏德聖導演(左)、潘孟安縣長(中)、傳播暨國際事務處鄞鳳蘭處長(右) 一同揭開序幕（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年第一階段共有131件作品報名，評審委員一致認為今年投稿題材多元，其中不乏有豐富有趣的好劇本，在評審過程中討論熱烈，一度難以抉擇，最終在評審委員幾番取捨之下，挑選出大家心目中最優秀的十組團隊。

2021屏東電影節評審委員們一同參與開鏡記者會，與10組入選團隊近距離互動，分享拍片經驗，讓入選團隊能更快速且順利的完成拍攝（圖／屏東縣政府提供）

十組團隊預計在10月中完成拍攝作品，屆時將辦理首映、3場次的下鄉放映，並開放網路票選，邀請民眾相揪一起來看電影，投票給您喜歡的作品。