和魁北克人同享四季奇蹟 到北美「新法國」魁北克

圖文｜ Pnina －Instagram @pninasala

歡迎來到全世界第三大法語區、加拿大第二大產酒區、北美小巴黎－魁北克！這裡是席琳狄翁的故鄉，有著比巴黎人更親切的人群、比多倫多更慢活的城市、全球名廚鍾愛的異國美食地圖，還有全球最豐富的楓樹資源；如今，走過16-17世紀相繼被法國和英國管治，早期被稱為「新法國」的歷史，魁北克漂亮地活出了自己的姿態。魁北克春夏秋冬怎麼吃、怎麼玩才是內行旅人？楓糖大餐、冰酒店、必吃的冰淇淋老店，在異國文化薈萃的魁北克，飲食也跟著四季遞嬗。

春-楓糖大餐

魁北克的冬季長達7個月，春天也來得很晚，4月才告別白雪，很適合用傳統大餐迎接第一個季節！

大家知道加拿大的國旗是楓葉，那麼也一定要認識「楓葉之鄉」魁北克，她出產全世界75%的楓糖並熱銷國內外，本地人更發明出了暖身又甜進心裡的楓糖大餐！每年，整個省裡200多座楓糖小屋”cabane à sucre”都會端出熱騰騰、將近10道菜的傳統料理來款待饕客，各家有各家絕活和主打明星菜，內容大致上有新鮮楓糖漿、烘豆、烤肉、炸肉片、香腸、叉燒、馬鈴薯和肉丸、肉派，都是很能幫你抵抗魁北克低溫的能量餐，一家人或三五好友，一定能開開心心飽餐一頓（或好幾頓）。

如果你正好來到魁北克，請一定要尋找這些打著溫暖燈光的小木屋，嘗嘗由北美原住民和歐洲先民創造的傳統好味道哦！

這時的魁北克，也準備進入螃蟹、龍蝦和草莓的旺季，你準備好好好享受了嗎？

夏-天涯海角公路、party town、古早味冰淇淋

經歷過零下20-50度的寒冬和短暫的春光，夏天就是魁北克人傾巢而出，度假曬太陽的最佳季節！別忘了這是加拿大最大的省份之一，好玩的景點和活動非常豐富。

帶著最好的心情，到濱海小鎮看海吧！原來不只澳洲有「大洋公路」可以賞鯨，魁北克的母親河「聖羅倫斯河」北岸就有「賞鯨之路」(Whale Route)，提供賞鯨船、海生館甚至獨木舟讓你自己出海看鯨豚！

一路上該吃些什麼呢？夏天不可缺少的冰淇淋，在魁北克有兩家你一定要認識的冰店！第一家是成立於1979年的Chocolats Favoris，本身是巧克力製造專家，好幾代人接續傳承爺爺的手藝，現在在魁北克本地和加拿大幾座大城市，都能找到她的身影！賣點除了選項超多的巧克力甜品，冰淇淋造型可愛還像土耳其冰淇淋一樣，能夠倒著拿呢。

如果你想到擁有魁北克「最高人氣冰淇淋」地位的Coaticook本店吃吃看沒試過的冰淇淋口味，例如香蕉開心果和特產楓糖，本地300座農場新鮮直送的牛奶和花果也能保證品質和濃郁風味；這座靠近美國的小鎮還鄰近太魯閣般的峽谷、釀酒廠、啤酒花園可以一次玩遍！

誰不喜歡夏日慶典？加拿大第二大城蒙特婁是年輕人熱愛的party town兼氣氛輕鬆的大學城，是加拿大人珍愛的法語城市，老饕吃不膩的國際美食都會，也是北美擁有最豐富、壯觀歐風建築和教堂的所在地。說中文的你也可以在這裡找到熱鬧的華人街，有機會嘗試亞洲各國的家鄉菜。

蒙特婁對於大部分台灣旅人來說比較遠，但這座由法國人一手建立，如今活力十足的北美性格和歐陸風情，吸引全世界專程來體驗她夏天的國際爵士樂節、本地誕生的大名鼎鼎太陽馬戲團、國際煙火大賽和每年都引起全城歡動的冰球賽，你在蒙特婁的每天將充滿驚喜。

秋-城堡酒店、莊園品酒

魁北克省會魁北克市，近年進入大眾眼光的原因大概是幾年前熱播的韓劇《鬼怪》，劇中夢幻奢華的「芳堤娜城堡酒店」(Fairmont Le Château Frontenac)是這座世界文化遺產城市的地標，曾經接待過美國總統羅斯福、英國前首相邱吉爾、威廉王子和凱特王妃！這座老城區裡的古典的歐式城堡，也成為全球最上鏡的高級酒店之一，你隨時可以親近她打卡拍照。

走出酒店，別忘記好好逛逛一旁的堡壘，探索歐洲人早期開墾北美的歷史遺跡；小巧精緻的老城區也很有看頭！她是北美最古老商業街，魁北克最正宗的傳統料理就在這裡。

這農業大省也擁有大大小小100多座葡萄酒莊園和150間小型釀酒廠，年產量是加拿大第二！因此你在超市就能看見長長一排的本地佳釀，可以收藏富有本地特色的「冰酒」或在下一餐就品嚐看看；在地圖上也可以搜尋vignoble(葡萄園)，說不定你就會找到最愛的那一支了！

冬-雪地溫泉、冰酒店、冰雕節

銀白色可以說是魁北克的代表色之一，冬天是雪的主場，那這時好好泡個溫泉就非常療癒了。如果你待在蒙特婁，到能看到壯觀市區景色的溫泉Bota Bota，體驗邊「淋雪」邊泡溫泉的感覺；魁北克市知名的「冰酒店」 (Hôtel de Glace)離魁北克市區不遠，渡假村裡有spa，遊樂場和運動公園，在裡面玩一圈，再回市區參觀精彩的冰雕節，這樣和魁北克人一起享受北國生活怎麼樣？

體驗過北美人的樂天隨和，搭配歐洲風格建築和血統，或許一趟旅行下來，你也會打從心底說出這句魁北克格言："Je me souviens"，我不會忘記。