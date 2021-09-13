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2021「 享漫遊慢城南江-南江咖啡緣」南庄咖啡節

聯合新聞網 / 時尚漫旅

南庄鄉主要有加里山塊與八卦力山塊兩大山系二大，全鄉海拔120公尺至2200餘公尺間，屬亞熱帶氣候年均溫20.7度，年均雨量2000至3000公厘，也是中港溪、後龍溪、頭前溪的源流區，南庄鄉以農業為主，早期主要作物為稻田，因地勢關係桂竹筍、香菇、高冷蔬菜、一葉蘭、金花石蒜、鱒魚等也多元耕作經營，時代演變現在推展休閒觀光產業，本鄉已成為苗栗縣雙慢城之一。

咖啡是近幾年台灣很流行的飲品，南庄早在推展休閒產業時咖啡民宿就是主打的產業，但當時咖啡農較少，農家自己種幾棵玩玩快樂就好，隨著市場需求有越來越多人喜愛，在地人就大量種植所以成就了咖啡產銷班的成立。咖啡班員除了南庄為主外有鄰近三灣鄉等。咖啡班成立5、6年間我們透過各種研習課程，不管是個人參與學習課程或南庄鄉農會輔導辦理各種技術管理我們都精進努力，希望未來咖啡可以成為南庄鄉主要產業之一，更可以為苗栗縣造就傑出農業專才。

截至目前南江休閒農業區咖啡班種植咖啡棵樹為7710棵.總種植面積約為11.1公頃.採收量為5900公斤.隨著海拔高度不同.日照不同.烘培製作手法不同.而產生了南庄咖啡跟其他縣市的咖啡口感有著不同的風味，為了行銷南庄咖啡讓全國的遊客都能品嚐到風味不一樣的南庄咖啡。

南江休閒農業區於2021/09/10早上10點在南江休閒農業區旅遊中心舉行，「享漫遊慢城南江-南江咖啡緣」南庄咖啡節活動行銷記者會。

除此之外南江休閒農業區也會於2021/09/18-19日2天在南庄旅遊服務中心前廣場(洗衫坑旁)舉辦2天的南庄咖啡節的活動，以及農特產展售會、小農市集、現場也準備200份自家生產農產品讓遊客手作DIY體驗免費帶回家。

南江休閒農業區為扎根地方人文及地方社會責任，現場我們除了免費品嘗咖啡之外、現場也提供客製化的相片或者是造型拉花咖啡的販售、我們會將這部分營業所得50％捐助華山基金會-南庄天使站。

活動現場也邀請了泰雅歌手梁智凱、好客樂團、原住民舞團等….一起共襄盛舉。為南庄咖啡節邁入新的里程碑。

《時尚漫旅31》
《時尚漫旅31》

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