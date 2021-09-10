力麗基金會「2021逐蹟之旅─彰化古建築」繪畫比賽徵件中

聯合新聞網 / 時尚漫旅
▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第一名」，以充滿情感筆觸描繪新北黃氏永安居。陳顯章《豐收─深坑永安居》
▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第一名」，以充滿情感筆觸描繪新北黃氏永安居。陳顯章《豐收─深坑永安居》

資料提供｜力麗基金會Back to 1919

力麗社會福利慈善事業基金會(以下稱力麗社福基金會)「2021年第四屆逐蹟之旅繪畫比賽」即日起公開徵件。本屆主題為彰化古建築，首度開放題材不侷限於文資身分，只要參賽者找到位於彰化，有潛力、甚至已消失的經典建築，都可以將他畫出來，並且新增設獎項「創辦人獎」，總獎項價值超過20萬元。

▲力麗基金會今夏開跑「2021逐蹟之旅 彰化古建築繪畫比賽」
▲力麗基金會今夏開跑「2021逐蹟之旅 彰化古建築繪畫比賽」

長期關注台灣古建築的力麗基金會，強調以畫作方式把建築的美畫出來，並以台灣各地區為題，每年舉辦繪畫比賽。這次來到創辦人郭銓慶董事長的家鄉彰化，Back to 1919公開徵求彰化地區經典的古建築畫作，並期待這次題目的範圍放寬，能徵得更多彰化值得回憶的美麗建築。

力麗社福基金會表示，由於創辦人來自彰化，因此這次選用彰化古建築為題，就是以創辦人思念家鄉的心情出發，以建築述說故事，以藝術傳達情感，希望藉由這次的徵稿，收集大家對彰化的回憶。本繪畫比賽分為初選與決選，初選徵件僅需繳交作品照片與報名表，期間至110年11月8日止，主辦單位將於11月15日公布通過初選作品，通過初選者須於11月15日至11月29日之間繳交原作品，預計12月13日前完成評審會議。本屆也將舉辦網路投票比賽，選出網路人氣獎共三名。獲獎作品將典藏於基金會，也將隨著「畫說臺灣建築文化遺產巡迴展」一同公開展出。詳細報名及交件方式請至Back to 1919的FB粉絲團了解。

▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第二名」，以水彩搭配淡墨手法呈現古色古香的板橋林園。劉憶青 《百年風華》
▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第二名」，以水彩搭配淡墨手法呈現古色古香的板橋林園。劉憶青 《百年風華》

本次逐蹟之旅繪畫比賽獎金，第一名可獲得獎金5萬元；第二名獲得3萬元；第三名獲得2萬元，並選出佳作5名，各可獲得獎金1萬元。值得一提的是，本屆新增設「創辦人獎」獎金與第一名同為5萬元，主辦單位同時將準備多項禮品包括力麗觀光住宿券與文創商品提供給得獎者。

力麗集團、力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長秉持著回饋社會之心，著眼於社會福利、老人照護、慈善事業、文化藝術、教育紮根與推廣工作，更創辦文創品牌「Back to 1919」，期盼藉由一筆一畫的寫實藝術讓古蹟建築重生，Back to 1919表示，未來仍會繼續舉辦古建築的繪畫比賽，希望進一步喚醒國人對保護文化資產的意識。

▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第三名」，灰暗的色調描繪板橋無線電信所，充滿諜報意像。周芷淇《板橋電信所》
▲「2020年逐蹟之旅繪畫比賽第三名」，灰暗的色調描繪板橋無線電信所，充滿諜報意像。周芷淇《板橋電信所》

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