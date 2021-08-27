墾丁小灣牛肉麵 讓旅客在舌尖上流連忘返

由墾丁福華領頭，於墾丁大街開設一家平價餐館小灣牛肉麵，用料實在、價格親民，除了提供主打牛肉麵外，還有餛飩麵、水餃等台灣小吃，每一道料理皆由飯店廚師研擬配方。墾丁福華張積光總經理表示，地處國際觀光要地，我們特別設計一系列小吃菜單，讓四面八方、遠道而來的旅客都能嚐到最具代表性的台灣味。而經濟又實惠的價格，也能讓來渡假的國人以及在地鄉民無負擔的享用日常美食。

小灣牛肉麵位於星巴克旁，招牌牛肉麵，主廚選用牛腩部位，並以中藥燉煮至軟嫩，最後再加入先烤後燉的牛大骨精華蔬菜湯，不僅麵條入汁有彈性、肉質鮮嫩不乾硬，湯頭更是濃郁鮮甜，再加上親民的價格，自營業以來，讓許多遊客品嘗後都會再次光顧品嚐好味道。

業者表示，疫情期間，小灣牛肉麵也隨防疫政策暫停營業，卻接到消費者紛紛詢問是否有營業？想念牛肉麵唇齒留香的好味道。因此客制化，替幾位老顧客客制化的寄送冷凍調理包，意外的開闢了宅配的服務，也賣出超越千份的成績，小灣牛肉麵宅配到府頗受好評，更讓許多顧客也紛紛回饋自創的美味調理，像是依個人喜好的加入了番茄，提升了酸度，也有加入新鮮洋蔥提升甜味的作法，主廚也不藏私，表示他最喜歡的是加入小灣的手工水餃，飽滿的手工水餃配上鮮甜的牛肉湯，甚是滿足。

隨著警戒降至二級，小灣牛肉麵也隨之開張，張總經理表示，目前小灣牛肉麵一週營業五天，未來將視疫後的觀光市場情況調整，希望能維持穩定開業，讓小灣牛肉麵成為旅客在台灣南端最難忘的平價好味道。