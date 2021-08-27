淡「碇」跑石碇 看見數一數「鱷」的風景 歡迎跑進石碇的周三日常

有愈來愈多人喜歡慢跑，愛上慢跑，常常在路邊，清晨或傍晚時間，總看得見慢跑跑者的身影。但是，在路邊跑步，根本是一台行動空氣清新機，吸廢氣又還要注意交通安全，跑起來頗有壓力，失去了健身的意義。

新北市石碇區是大台北地區的後花園，翡翠水庫有90%位於石碇區內，石碇區自然環境悠美，鱷魚島景色更是不少IG網美的口袋名單。石碇還是北部重要的產茶區，包種茶富含濃馥花香、清新宜人的一款茶，值得一品。這麼好的環境不拿來慢跑太可惜了。所以，石碇區特別推出「周三慢跑日」，每周三邀請喜歡慢跑的愛好者，或是剛開始慢跑的人，一起到石碇來慢跑，不吸廢氣，一起跑更有樂趣，還可以欣賞石碇數一數二的風景。

▲在石碇慢跑能在蜿蜒的路上，感受不同的風景變化。

這次特別邀請石碇的吉祥物「淡碇鱷」與石碇區長李浩榕，一起帶領大家先跑上一段，在蜿蜒的路上，感受不同的風景變化、豐富的生態環境與清澈的溪流。石碇絕對可以成為慢者跑的天堂，沒有壓力，空氣清新，歡迎想跑的人，每周三下午6:30，在HA SOCK襪子店前集合，一起慢跑出健康，跑出一種隨心所欲、灑脫自在的步伐與心境。

▲石碇是北部重要的產茶區，慢跑後配上石碇好茶相當享受。

很建議早一點到石碇哦~在石碇老街，淡碇鱷化身不同的型態，每一款的造形都很有趣，也代表著每個店家的特色。有拿著叉子吃著豆腐冰琪琳的陳記豆腐冰琪琳淡碇鱷，也有穿著圍裙的美美飲食店淡碇鱷，也有搗麻糬的阿嬤手工麻糬淡碇鱷…。每一款不只有特色，也以公車站牌的方式，方便你來一一探尋，頗具趣味。

▲慢跑之前也可以早點到石碇，享受當地美食小吃。

石碇「周三慢跑日」

集合地點：HA SOCK襪子店前集合 0931 277 380

集合時間：每周三下午６：３０ＰＭ