愛心企業拋磚引玉 助貓咪中途之家度疫情難關

COVID-19爆發以來，衝擊了人們的生活，連帶也影響了依靠捐款維生的公益團體，位於三重的『臺灣咪可思關懷流浪動物協會』，也因寵物餐廳無法內用，致使來客數大減，更影響民眾捐款的意願，導致收入在短短兩個月內縮水9成以上。為此，雍立貿易董事長鄒嵩棣8/ 16日率先捐出成貓及幼貓款飼料共442公斤，讓貓咪們安然度過6個月，並捐贈腸道保健、過敏舒緩各20盒，保健品各10盒，總金額達新台幣22萬，希望藉此拋磚引玉，並呼籲其他業者也能慷慨解囊，幫助這些流浪動物度過難關。

鄒嵩棣董事長捐助的猋飼料是來自加拿大專業寵物食品製造商OmniPET NUTRITION，配方符合美國飼料管理協會（AAFCO）標準，並通過歐盟食品安全最高三級認證、SQF食品安全品質最高三級認證等殊榮，喜威保健品則產自ISO22000/HACCP/ GMP認證優質產線，提供毛孩全方位的優質保健功效，讓浪浪們不僅僅只是吃飽，更能吃出健康。

『臺灣咪可思關懷流浪動物協會』，以米克斯(MIX、混種) 的諧音命名，透過誘捕、結紮、原放、中途、送養(TNVR)的方式改善流浪動物數量，期望除了提供流浪動物舒適安全的中途空間外，能向社會大眾宣導認養代替購買以及不棄養的觀念。理事長馮麗珊透露，咪可思的財力來源來自貓中途餐廳，透過咪可思的優質環境，讓浪貓們能早日成為家貓，同時讓這股力量能成功讓浪貓被認養。但受到疫情的重創，原先自給自足的營收已入不敷出，協會十分感謝鄒董慷慨解囊提供這些流浪孩子所需的食品，讓牠們可以吸收更好的營養，讓浪貓不會再挨餓受凍！

目前協會設有貓中途寵物餐廳、貓咪長照中心，目前總計收容67隻貓咪，將貓咪的照顧層級拉高到陪伴以及照護，因為對於咪可思來說，每隻貓咪都是獨一無二的寶貴生命，值得被珍惜與對待。

長期關注公益議題的鄒嵩棣董事長，帶領雍立公司一路走來的45年歲月裡，幫助過大大小小的弱勢團體，日前透過每個月定期捐贈180kg來自澳洲的阿拉卡特飼料（ALACARTE），持續幫助台灣導盲犬協會北部辦公室的幼犬們健康長大，近期更在嘖嘖平台協助發動『導盲犬搖籃計畫』，成功幫導盲犬協會募得近66萬的善款，陪伴盲人們找回光明。

鄒嵩棣董事長更表示，若有弱勢團體需要協助，可以透過中華民國寵物食品及用品商業同業公會的社會公益委員會申請以度過疫情，不管是對人對動物，公會會員有一兩百家，在有需要的時候就會站出來！