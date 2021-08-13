屏東創意廣告節徵件開跑 盛竹如同框潘孟安掀話題

一位是資深新聞主播，一位是五星級縣長，一位是酷似「邁邁市長」的網紅，遇在一起會擦出什麼火花呢？答案就是2021屏東創意廣告節！

屏東創意廣告節即日起受理徵件，屏東縣政府今年邀請資深主播盛竹如、網紅「藍亦明」與潘孟安縣長拍攝廣告節徵件廣告，畫面充滿衝擊感及話題性，縣府歡迎更多勇於挑戰創意的民眾報名參加，「用你的創意，挑戰我們的心臟！」，有機會抱走首獎50萬及各項好禮。

「是命運的安排，還是機會的抉擇，又或都是另有訣竅，讓我們繼續看下去！」，這不是電視劇，而是屏東創意廣告節的徵件廣告。屏東縣政府舉辦的創意廣告節邁入第三年，鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告，去年由網紅藍亦明拍攝的徵件廣告，因為「撞臉」高雄市長，意外掀起網路熱烈討論，今年屏東創意廣告節進一步邀請資深主播盛竹如和潘縣長一同入鏡，光是聽到這段台詞就勾起許多人的回憶。

盛竹如表示，好的廣告，必須一秒抓住觀眾目光，凸顯特色，造就精典。藍亦明也認為一個吸引人的廣告，必須在前幾秒就有讓人好奇的視覺強度，選擇的宣傳要點不需要太多，不如精選強而獨特的一兩個特點，讓觀眾看完後能留在心裡，那就是成功的廣告。

潘孟安縣長表示，廣告創意無限，就像影片中的Slogan，人生就像玩大富翁一樣，每一步都是挑戰，只有無限的創意，才能自己超越自己。他鼓勵年青影人不要怕玩創意，更可以透過作品實現自我價值。

屏東創意廣告節今年的海報設計也很不一樣，特別邀請在Women's Health Russia雜誌上刊登就引爆話題的俄羅斯知名藝術家─Olga Khaletskaya跨海合作主視覺，主題為「Talking head」的視覺設計，其表達自我實現的意志，和屏東創意廣告節的理念不謀而合，也是本屆活動一大亮點。

縣府傳播暨國際事務處指出，屏東創意廣告節即日開放投稿至9/30止，共分為兩階段；將會選出8組優質團隊進入決選，入選後提供每組5萬元的拍攝補助金，並邀請三位廣告界具實務經驗之導演/編劇，及去年廣告節首獎得主─蕭希如一同擔任導師，分別為曾任電視金鐘獎評審的世新大學兼任副教授─唐台齡製作人、以《飛行少年》獲得台北電影節最佳紀錄片─黃嘉俊導演、以《天黑》攝影入圍第四十五屆金馬獎最佳短片任崑山科技大學講師─林赬男編導，以上四位導師與入圍團隊進行配對指導拍攝技巧、調整影片方向及內容。

參賽者不限國籍、語言、年齡，影片內容文青、搞怪各種想法方向不拘，只要30秒的廣告影片與屏東相關、且為未曾公開發表的原創作品，歡迎都來報名挑戰。決賽階段再進一步選出首獎、最佳劇情創意獎、最佳視覺設計獎、最佳城市行銷獎及評審團特別獎等，首獎獎金高達50萬元！

配合影視劇組拍攝防疫管理措施，報名參賽之劇組拍攝期間請全程配戴口罩(含演員、劇組人員)，如已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

屏東創意廣告節相關資訊及報名方式請上活動官網查詢：https://ptaf2021.com/

2021屏東創意廣告節影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=jTzzK20uTWY