黃露瑤回到媽媽故鄉「澎湖」享初夏海島散漫食光

圖片提供｜黃露瑤 採訪撰文｜楊若婷

黃露瑤今年初夏帶著思鄉情懷，回到了媽媽的故鄉──澎湖「嵵裡」。每次返鄉，總會想起承載著她與媽媽共同回憶的大小事，這裡雖不像台北繁榮，但有在地豐饒的人情味，也有很多好玩的地方。像是是龍蝦島、嵵裡沙灘、南方四島，還有傳統與新創的美食等，就算只是回來旅行，也像回家般的自在。

回到媽媽故鄉出生地：和興商店

澎湖外公、外婆的家是一家「和興商店」，這也是媽媽的出生地，更是嵵裡第一間商店。早期店內還有冰果室、發電機等，甚至可買郵票代寄信。自家經營六十年的古早店，有著許多黃露瑤和媽媽共有的思鄉情懷，只要她到澎湖旅遊，都會回去走走看看。

黃露瑤媽媽的「陳」姓在嵵裡算是大姓，不少親戚們也住在這邊，家族聯絡感情的方式，除了互相串門子，就是在商店前的空地直接開起流水席，而且餐桌上永遠都是滿滿的美食呢！而今，嵵裡僅存的和興商店已交由叔公經營，有機會來這玩，不妨跟老闆說：「是黃露瑤介紹來這裡的哦！」買杯清涼啤酒暢快一下，感受充滿人情味的古早店。

帶朋友返回家鄉「嵵裡」旅行趣

嵵裡早年因是漁港而成為居民、阿兵哥等聚集買魚、搭船的所在地，後來因碼頭遷移，於是黃露瑤常去的熱門「嵵裡沙灘」也跟著沒落，成為現今旅客到澎南旅遊的秘境。對她來說，這是她和弟弟從家裡走沒幾步路就可到的玩水聚點，以前還常玩到忘我，被媽媽從店裡的二、三樓大喊著要他們回家吃飯呢。

黃露瑤笑說，正因為這是媽媽的故鄉，充滿了童年家鄉情、還有滿滿回憶與熟悉感，這次她索性帶著一群朋友和她返鄉旅遊！還入住親戚新開的「日時行旅」，光是白牆外觀就很吸睛，房間也寬敞舒適。

嵵裡沙灘 踏浪賞絕美日落好時光

隨著嵵裡海水浴場收起來、漁港遷移後，嵵裡沙灘少了繁榮景象，取而代之的是寧靜中賞美麗日落的沙灘秘境，更棒是黃露瑤這回停留時間較長，一群人就赤腳走在細軟白沙灘上、踏著浪直到夕陽西下，共享散漫遊澎湖的美好時光。

黃露瑤認為Lanka Dining&bar 藍卡餐酒餐廳是絕佳賞日落的好去處，直說：「這間餐廳就座落在嵵裡海水浴場，有戶外室內的用餐空間，擁有面海的大片落地窗是最大賣點，才開業不到三個月，是全新的網美打卡點喔！」而就算只點一杯咖啡，也可享受愜意放鬆的看海氛圍。

龍蝦島、澎澎灘跳島遊 海鷗餵食秀

澎湖近年來創意咖啡廳、民宿愈開愈多家、還有大小島嶼可以跳島遊，很適合當偽出國的旅行目的地！黃露瑤這次就和朋友體驗了龍蝦島、澎澎灘跳島一日遊。

從岐頭漁港到龍蝦島只需二十分鐘船程，是離本島較近的無人島。島上可就近觀賞潮間帶的生態景觀，就好像遊走在大自然的水族館，驚奇又好玩。海上巡航時，不只遇見澎湖獨特玄武岩奇觀，拿出誘餌後，約莫數十隻海鷗群飛而來，並盤旋空中等待餵食的壯觀場面，令黃露瑤一行人感到驚喜連連。

澎澎灘一眼就可望盡，很適合在海邊玩水，但沙灘上有珊瑚碎屑與貝殼，記得要穿拖鞋，可避免刮傷腳，也可搭透明獨木舟，看海底生態特別有趣。不想玩水的話，可在沙灘上唯一大帳篷下休息，在躺椅上吹著海風也舒服。而這趟行程最美味的體驗，就是龍蝦泡麵了！黃露瑤回憶起當時吃著吸附著鮮美龍蝦湯汁的麵條時，直呼好美味。

出海看夕陽海景 浮潛玩水也不能少

南方四島是台灣第九座國家公園，其遍佈整片海底的紫色珊瑚礁（也有海底薰衣草之稱），讓黃露瑤不禁驚嘆：「這是我目前浮潛看過最美的海域。」好適合愛浮潛看海底世界的旅人。

七美島因雙心石滬聞名，也有紫色珊瑚礁可浮潛遊，但更適合在島上吃喝導覽、機車環島遊。若不想自行騎車，搭定點停的遊覽車也不錯。這回黃露瑤一行人還加碼包船出海看夕陽，盡情享受海中央開船的獨特體驗。

到澎湖就要吃美食 傳統創意通通有

黃露瑤率先帶朋友到和興商店旁的「中友小吃」，吃阿姨家超好吃的金瓜米粉、螃蟹炒蛋，一解念念不忘的鄰居好味道。還挑選以創意結合當地食材的「癮餐廳」用餐，菜色口感豐富之外，擺盤更像是欣賞藝術品一樣，可說是澎湖米其林料理呢！記得要事先預訂才不會撲空哦。

來到澎湖大家想到的美食絕對是海鮮，「瘋燒烤」最棒就是牡蠣還可吃到飽，肉類則用特製醬料調味，很用心美味。整間餐廳佔地面積寬大，適合人多喜歡熱鬧的朋友一同聚餐享用！

黃露瑤早在二個月前就規劃了6天澎湖慢遊，但卻在旅途尾聲時爆發疫情。雖感嘆這次無緣看到澎湖花火節，不過她認為澎湖很多地方都值得玩。想寧靜一點，就開車到嵵裡，喜歡文青風，選擇二崁部落也不錯。她則期待下次到未去過的澎湖吉貝嶼，或等疫情平息後，再去夏威夷旅行。