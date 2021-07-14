體驗濃厚在地風情！迪士尼的靈感發源地 不可錯過的3座歐洲樂園

圖文︱Pnina Cheng

樂園不只迪士尼，也不只屬於小孩！跳脫迪士尼，到北歐、西歐探索更有當地風情的高人氣園區，獨身、情侶、家庭都能找到喜歡的主題玩得超過癮；丹麥的童話世界、荷蘭小人國、法國最受歡迎的歷險漫畫，各個都是在地文化傳統和現代科技創意的最佳組合。下次到歐洲，練膽量、嘗美食、遛小孩、放鬆身心，就到樂園玩！

丹麥Tivoli 加州迪士尼的範本

北歐最大的樂園－Tivoli坐落在「童話王國」丹麥的首都火車站外，1843年開幕至今已經為北歐甚至全世界訪客，帶來奇幻體驗和濃濃幸福感。她是丹麥的驕傲，也是丹麥特有巧思和溫情的集合。

Tivoli名稱來自義大利文藝復興花園，因此你可以想像樂園的風格既古典華麗，又生氣盎然。這裡有將近40座遊樂設施，雲霄飛車和旋轉木馬是必備，探險火車和古典遊園列車也非常吸引人！擁有絢麗設計和中式樓宇的Tivoli也能當作攝影景點來探索，丹麥人還會很驕傲地告訴你，著名的加州Disneyland就是從Tivoli的設計尋找靈感的哦！

如果你是夏季前來，準備好迎接每晚絢麗感動人心的花火和音樂會吧！如果幸運在聖誕期間造訪，Tivoli的丹麥風聖誕老公公一定會讓你的童心大滿足；比較小的節日如復活節和萬聖節，這裡也有特別節目和遊戲登場。

到樂園享受假期，當然也要隨時把自己餵好餵滿－－品嘗丹麥庶民小吃Smorrebrod開口三明治後，要吃什麼？Tivoli多達70個餐飲部提供輕吧、甜點世界、法式下午茶、亞洲和中東料理、海鮮餐廳和丹麥創意高級美饌，種類之豐富，你有理由專程來一次美食之旅！

荷蘭Madurodam 小人國探索大世界

用一小時走回17世紀！海牙的神奇世界：馬德羅丹小人國公園 ( Madurodam ) 就是這麼厲害！1952年就開始探索寓教於樂的各種可能，老牌樂園Madurodam除了有大家可以想像到的荷蘭運河、連排石屋、田園風車和知名古蹟外，你還能參加互動式體驗，見識荷蘭的「填海造鎮」奇蹟、蒸氣烘乾土地的高超科技、走逛荷蘭乳酪小城……一次暢遊整個鬱金香王國的歷史與今天，誰不嚮往呢？

玩不過癮的話，用3D機器印出一個你的分身、甚至把自己打造成足球明星，上場比賽如何？小人公園的創意無限，讓華特．迪士尼也念念不忘，因此荷蘭也算是迪士尼樂園的靈感發源地喔！

法國人沒說的秘密 Parc Astérix才是純正法式樂園

故事要從法國的漫畫《阿斯泰利克斯歷險記》（Astérix le Gaulois）說起。這套法國最知名的漫畫是早期法國兒童必追的讀物，拍成卡通和電影更大受歡迎，甚至在台灣也曾經播出！

卡通以法式幽默講述高盧Astérix和Obélix一瘦一胖主角，對抗羅馬凱撒軍隊的驚險和周遊希臘、維京、埃及人地盤的搞笑情節，讓人百看不厭，直到今天都有法國人熱衷於收集這套經典，濃厚的法蘭西歷史文化也在巴黎近郊的Parc Astérix呈現，雖然巴黎迪士尼的遊客數更多，但當地人心目中的排名第一樂園就是這裡。

園區內也因為主角環遊世界而有埃及和其他歐洲國家的元素出現，將近40個陸上和水上主題設施、定期登場的表演一定會讓大家不想離開；如果真的玩不夠，還可以入住樂園酒店，讓歡樂之旅更加完美！