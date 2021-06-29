無懼疫情來襲 數千燕鷗落腳鐵尖繁殖

馬祖有「燕鷗的故鄉」之稱，由海洋保育數及連江縣政府經營管理的保護區，每年都吸引數以千計的燕鷗來此繁殖，而當中最受矚目的莫過於黑嘴端鳳頭燕鷗，是世界極危物種，馬祖則是牠們屈指可數的繁殖地之一，更是全世界最容易抵達且看到牠的地方，今年已記錄到至少6隻黑嘴端鳳頭燕鷗造訪，並已在營巢繁殖，預計近日就有機會孵出雛鳥。

連江縣政府產業發展處王處長建華表示，儘管疫情仍在全球室內，雖限制了許多人為活動，但除了人以外，萬物仍持續周轉不息。鳥類中的燕鷗，在台灣多屬為夏候鳥類，而馬祖是燕鷗的故鄉，今年依舊有許多燕鷗來到台灣的離離離島繁殖，黑嘴端鳳頭燕鷗全球僅百餘隻，遠比一般民眾熟知黑面琵鷺來的稀少，是本處長年的重點保育工作，期許牠們繁殖能一切順利。

(圖/圖中為黑嘴端鳳頭燕鷗，其餘為鳳頭燕鷗)

今年燕鷗主要繁殖在鐵尖島，除了有至少6隻的黑嘴端鳳頭燕鷗外，還有2,000多隻的鳳頭燕鷗及600多隻的白眉燕鷗，負責研究計畫的社團法人台北市野鳥學會副總幹事蔣功國說道，過往的調查方式若僅從遠處觀察數據會有誤差，但靠得太近則容易造成驚擾，現在拜科技之所賜，島上設有即時影像傳輸系統，並透過無人機做廣域的監測，繁殖中的燕鷗宛如楚門的世界，不但零干擾還可讓研究人員可以隨時掌握他們的一舉一動。可惜海島環境嚴苛網路頻寬有限，無法提供穩定的直播環境，期許日後能進一步完善相關設備，讓更多民眾一起來關心這些遠道而來的嬌客。

(圖/黑嘴端鳳頭燕鷗)

鳥類無論在生態保護或教育遊憩，都是不可或缺的重要資源，今年雖然因為疫情無法讓遊客觀賞到滿天群鷗的震撼，但馬祖是燕鷗們千百年來的家，相信在不久的將來，疫情解封的一天，依舊有機會欣賞到這壯闊的景色。

(圖/燕鷗群集繁殖空拍影像)

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