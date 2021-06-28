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防疫期間翁子涵宅在家練內功 一刻都不能停！

聯合新聞網 / 時尚漫旅

全民抗疫，大家都宅在家中，減少不必要的外出。藝人翁子涵也不例外，雖然受新冠疫情影響，外出的工作暫停，但學習慾望強烈的她卻火力全開，子涵笑說：「為了更好的自己，一刻都不能停！」

子涵非常熱愛舞蹈，即使未能到教室練習，每天堅持在家與老師連線練習。從她IG上分享的照片可見，火辣性感的身材保持得很完美。

有意向音樂方面發展的她，趁著在家的空檔，開始練習電子琴。為了更快上手，還專門請音樂老師於線上一對一上課，非常認真。

愛美的她還在學習花藝設計，準備去考取專業花藝師資格。原來在疫情前，子涵接拍了一個代言廣告，成為美容美甲品牌ShaShin Beauty的代言人。消息稱代言費達七位數。她親自學習花藝，希望日後可以為品牌方開拓更多的產品。子涵那麼貼心，難怪品牌那麼大方。

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《時尚漫旅30》
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