快訊

4/20至5/19到過萬華？下午3時發布警示簡訊 有症狀快採檢

直播／今增286例本土、境外9例、死亡1例 新北市爆增157例最多

網紅+銷售+APP 國民美少女公司 創年營收破千萬

聯合新聞網 / 時尚漫旅
圖：國民美少女公司直播主群。
圖：國民美少女公司直播主群。

「人人都可以當業務，素人也可以賺大錢」這在微商以及直銷業界裡的口號已經喊爛了，但你知道其實真正能賺到錢的都只有頭而已，微商需要買貨囤貨，還要自己包貨出貨，金流還要自己對，對於一個平常還要上班的人來說，根本累到爆。直銷呢，人拉人，還要放兩邊，碰來碰去，不知道獎金到底去哪了!?怎麼介紹這麼多人來，但領到得錢好像永遠也對不起來…。

國民美少女有限公司創辦人余月如曾經是演員，在演藝界打滾近十年，曾經一年只賺8萬元，連自己餬口都有問題了，所以他開始開創了自己的事業，先是以直播經紀白手起家，在直播界小名是開發女王，一個月可以開發50~200位主播，開公司一年就創造千萬營收，旗下千位網紅直播主，知道演藝界、直播或網紅生存不是一件容易的事情，都需要有特色或者是美顏、魔鬼身材等等的，才能躍上檯面。所以他決定要翻轉小演藝人員、網紅的痛點，就這樣開始研發自己的產品-電波澎澎彈力蛋白粉，並開創商業營銷新模式，讓網紅、微網紅、甚至是素人都有辦法法可以賺到錢，開啟他們的另一個事業開關。

在產品上耗資上百萬研發市面上最重本的彈力蛋白粉，打造台灣最時尚膠原蛋白品牌，創辦人吃了十幾年的膠原蛋白，知道什麼樣的配方和含量有感覺，創辦人雞蛋裡挑骨頭的個性，對於原料的來源，都超級要求，產品一定要非常的好，東西不好堅持不販售!!電波澎澎彈力蛋白粉產品完全不添加化學添加物，0添加，無香料、無檸檬酸等化學原料，都是純天然原料製成。產品也榮獲三國自己公司的專利，包括台灣、日本、澳洲，還有SGS認證。

而在app上也是耗資百萬，根據市面上的痛點，打造出最好的系統模式。不僅可以一鍵下單、也可以綁定、出貨、寄貨，全部一條龍，不用自己包或出貨增加時間和勞力成本，只需要透過『口碑』，讓別人也喜歡且認同，那就完成銷售了。下單系統也完全透明化，客人的訂單完全綁定，自己的獎金系統自動化計算，所以推廣人員只需要做好培育自己的「產品專業知識」及「銷售」這兩件事情就好了。產品上市預計在6月初正式開跑，大家到時候可以參與線上活動，一起了解共享經濟以及產品的好。

《時尚漫旅29》
《時尚漫旅29》

延伸閱讀

疫情嚴峻杏仁哥竟揪團多人吃火鍋開直播 深夜發文致歉

杏仁哥直播多人用餐 高市：違聚會禁令可開罰

櫃買秀業績 線上直播

網紅直播求婚「帶貨狂賺1.94億元」 電商平台封帳號630年

相關新聞

網紅+銷售+APP 國民美少女公司 創年營收破千萬

「人人都可以當業務，素人也可以賺大錢」這在微商以及直銷業界裡的口號已經喊爛了，但你知道其實真正能賺到錢的都只有頭而已，微商需要買貨囤貨，還要自己包貨出貨，金流還要自己對，對於一個平常還要上班的人來說，根本累到爆。直銷呢，人拉人，還要放兩邊，碰來碰去，不知道獎金到底去哪了!?怎麼介紹這麼多人來，但領到得錢好像永遠也對不起來…。

新竹老爺與全民齊心拼防疫 推出多款星級美味外帶餐

去年的這時候，全台灣面臨第一次的挑戰襲擊，就連佇立於新竹的護國神山們也都嚴正以待。對此，位在新竹科學園區重要的出入口的我們也和所有人一樣，關心所有旅人和園區夥伴的安全與健康，因此新竹老爺酒店在2020年度首度推出「吃飽飽外帶餐盒」，主打親近的價格與健康均衡的飲食，並銷售出破萬份的佳績；在今年，我們也以自身的力量，為這場台灣守護的戰役中盡一份心力！除了增加外帶餐盒與組合餐的品項外，也收到園區公司的邀請，將飯店的外帶餐點搬進員工餐廳中，讓所有在崗位上努力奮鬥的每一份子，在非常時刻也能用美食感受到新竹老爺的溫暖。

180度俯瞰太平洋 日夜絕美戶戶面海民宿

位於新北金山的「暮光民宿」正如其名，民宿正對東方，每當太陽和月亮升起，清晨和夜晚朦朧光線照亮海面；從民宿看去，180度視野太平洋在眼前展開，盡覽四季變幻。

三星安農溪馬拉松跑進絕美秘境！用雙腳解鎖IG打卡景點！

第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在2021年11月28日(星期日)上午6點整熱情開跑，今（29）日三星鄉公所舉辦「三星安農溪馬拉松嘉年華暨報名啟動記者會」，邀請大家來蔥的故鄉-宜蘭縣三星鄉，盡情「蔥一波」！同時宣布自即日起開放民眾線上報名，限額3000人，名額有限，欲報從速！

全台唯一希臘主題樂園！花車遊行豐富設施 全家大小一票玩到底

位在南台灣高雄的義大遊樂世界，是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，園區建築分為三大主題，分別為古希臘神殿「衛城」、1比1實景打造的希臘「聖托里尼山城」，及重現特洛伊木馬屠城記的「特洛伊城堡」。富有特色的歐式建築風格，讓遊客如親臨希臘，是到義大遊樂世界必搶拍打卡的熱門景點。

迷你鈴鹿賽道-傳奇賽道的演進

高雄近年來致力於觀光發展，不僅有駁二等地方文創的產生，高雄最大型體驗型購物中心「大魯閣草衙道」的成立，也為高雄市的觀光注入了一股新血，要讓遊客體驗最頂級的休閒娛樂！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。