網紅+銷售+APP 國民美少女公司 創年營收破千萬

「人人都可以當業務，素人也可以賺大錢」這在微商以及直銷業界裡的口號已經喊爛了，但你知道其實真正能賺到錢的都只有頭而已，微商需要買貨囤貨，還要自己包貨出貨，金流還要自己對，對於一個平常還要上班的人來說，根本累到爆。直銷呢，人拉人，還要放兩邊，碰來碰去，不知道獎金到底去哪了!?怎麼介紹這麼多人來，但領到得錢好像永遠也對不起來…。

國民美少女有限公司創辦人余月如曾經是演員，在演藝界打滾近十年，曾經一年只賺8萬元，連自己餬口都有問題了，所以他開始開創了自己的事業，先是以直播經紀白手起家，在直播界小名是開發女王，一個月可以開發50~200位主播，開公司一年就創造千萬營收，旗下千位網紅直播主，知道演藝界、直播或網紅生存不是一件容易的事情，都需要有特色或者是美顏、魔鬼身材等等的，才能躍上檯面。所以他決定要翻轉小演藝人員、網紅的痛點，就這樣開始研發自己的產品-電波澎澎彈力蛋白粉，並開創商業營銷新模式，讓網紅、微網紅、甚至是素人都有辦法法可以賺到錢，開啟他們的另一個事業開關。

在產品上耗資上百萬研發市面上最重本的彈力蛋白粉，打造台灣最時尚膠原蛋白品牌，創辦人吃了十幾年的膠原蛋白，知道什麼樣的配方和含量有感覺，創辦人雞蛋裡挑骨頭的個性，對於原料的來源，都超級要求，產品一定要非常的好，東西不好堅持不販售!!電波澎澎彈力蛋白粉產品完全不添加化學添加物，0添加，無香料、無檸檬酸等化學原料，都是純天然原料製成。產品也榮獲三國自己公司的專利，包括台灣、日本、澳洲，還有SGS認證。

而在app上也是耗資百萬，根據市面上的痛點，打造出最好的系統模式。不僅可以一鍵下單、也可以綁定、出貨、寄貨，全部一條龍，不用自己包或出貨增加時間和勞力成本，只需要透過『口碑』，讓別人也喜歡且認同，那就完成銷售了。下單系統也完全透明化，客人的訂單完全綁定，自己的獎金系統自動化計算，所以推廣人員只需要做好培育自己的「產品專業知識」及「銷售」這兩件事情就好了。產品上市預計在6月初正式開跑，大家到時候可以參與線上活動，一起了解共享經濟以及產品的好。