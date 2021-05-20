新竹老爺與全民齊心拼防疫 推出多款星級美味外帶餐

去年的這時候，全台灣面臨第一次的挑戰襲擊，就連佇立於新竹的護國神山們也都嚴正以待。對此，位在新竹科學園區重要的出入口的我們也和所有人一樣，關心所有旅人和園區夥伴的安全與健康，因此新竹老爺酒店在2020年度首度推出「吃飽飽外帶餐盒」，主打親近的價格與健康均衡的飲食，並銷售出破萬份的佳績；在今年，我們也以自身的力量，為這場台灣守護的戰役中盡一份心力！除了增加外帶餐盒與組合餐的品項外，也收到園區公司的邀請，將飯店的外帶餐點搬進員工餐廳中，讓所有在崗位上努力奮鬥的每一份子，在非常時刻也能用美食感受到新竹老爺的溫暖。

咖啡廳2~3人超宅分享餐。(新竹老爺/提供)

新竹老爺酒店全力支持安心防疫政策，安全防疫就從你我自身做起！除了提供園區外帶餐飲服務外，新竹老爺也沒有忘記周邊的好鄰居們，前期推出廣受好評的Le café咖啡廳680元餐飲通用券，現在，也可以直接使用於購買外帶餐點！針對新竹地區廣大家庭客群，推出「闔家饗食組合餐」，無論您是二至三人的小家庭，或是四到五人在家享用，皆快速滿足安心用餐需求；使用一張咖啡廳680元通用餐飲券，可以折抵明宮廳的元氣雙人套餐、以及咖啡廳的薄皮炸雞分享餐；使用兩張，可享中山日本料理嚴選雙人組合餐；使用四張，即可選擇明宮廳四至五人份的享鴨黃金組合餐和歡樂闔家餐，因疫情期間無法出門，在家防疫也能享用五星主廚大餐！

明宮廳4-5人另類享鴨餐。(新竹老爺/提供)

Le cafe咖啡廳推出最Real的「薄皮炸雞分享餐」，套餐售價680元起，內含12吋披薩口味三選一，最受歡迎的薄皮炸雞、凱薩沙拉等五種副餐一次擁有；中山日本料理推出限定「職人嚴選組合餐」，每套售價1360元起，內含沙拉以及溫、炸、烤物和主食、湯品，每份建議人數兩人，品嚐得到櫻桃鴨的鮮甜、鹽烤鯖魚的鮮味！明宮粵菜廳則推出「另類享鴨黃金餐」，每套售價2720元起，主廚特製烤鴨外帶餐，無時無刻都能享用得到黃金烤鴨的肉香薄脆，即日起開放預訂，享用美食不馬虎，在家一樣享有飯店餐廳的高品質。使用指定餐券可直接折抵外賣餐點的彈性服務，讓您安心防疫的同時也能享用美食。

明宮廳4-5人闔家饗食組合餐。(新竹老爺/提供)

除了推出組合餐外。各廳主廚精心規畫多款中西日外帶餐盒，嚴選季節食材，並以健康為主訴求，推出多達十九款的餐盒選擇，包含日式鮭魚塩糀拼炸軟殼蝦、中山鰻魚便當、中式燒味雙拼、玫瑰油雞拼滑蛋蝦、西式韓式翼板牛排、以及挪威鮭魚佐舒肥雞胸(低GI餐盒)等多種美味餐盒，每款精緻餐盒售價320元起，即日起開放訂購，輕鬆外帶星級主廚手路菜。大量訂購精緻外帶餐盒達10盒(含)以上，即可享新竹科學園區單一定點免費外送一次。於2021年4月6日至5月7日購買的Le café咖啡廳680元通用餐券也可直接折抵各廳推出的外賣組合餐點，訂購詳情可上官網查詢或電洽餐飲業務課03-5631285轉264或375。