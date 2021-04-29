三星安農溪馬拉松跑進絕美秘境！用雙腳解鎖IG打卡景點！

聯合新聞網 / 時尚漫旅

第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在2021年11月28日(星期日)上午6點整熱情開跑，今（29）日三星鄉公所舉辦「三星安農溪馬拉松嘉年華暨報名啟動記者會」，邀請大家來蔥的故鄉-宜蘭縣三星鄉，盡情「蔥一波」！同時宣布自即日起開放民眾線上報名，限額3000人，名額有限，欲報從速！

鄉長李志鏞表示：「三星鄉風光明媚、物產豐富，有雪山山脈與中央山脈綿延環抱，又有安農溪自西而東貫穿其中，坐擁青山綠水，具備發展觀光旅遊的優良條件，而安農溪流域又是三星知名的旅遊景點之一，不論是溪流泛舟或單車、跑步都是近來非常熱門的旅遊休憩活動；這次路跑活動規劃【全馬組42.195公里】、【半馬組21公里】、【健康組10公里】及【休閒組5公里】共四個組別，讓全家大小、親朋好友作伙來造(跑)。本次賽事路線將鄉內各重要景點進行串連，沿途行經天送埤火車站、破布烏堤防、長埤湖風景區、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境、安農溪驛站、分洪堰公園等，賽道沿途更安排熱情的啦啦隊及特色美食補給站，如櫻桃鴨、卜肉、蔥油餅、蔥捲、當季水果糕點等，就是要讓跑者把三星特色美食、人文風情一次網羅！締造全新跑旅體驗。」

觀光所所長黃文德表示：「只要報名就可獲得總市價價值2500元CP值破表的活動贈品，包含有機能排汗衫、運動短褲、運動毛巾、運動頭巾、三星冠軍米、完賽獎牌、成績證書、完賽餐點等，跑者除了挑戰自我體能之外，還能滿載而歸。」

三星鄉公所說明，除了路跑賽事，首度於活動前一晚舉辦「選手饗夜」，不僅有最澎湃的三星特色美食，更有精彩的表演輪番上陣，邀請跑友們一同齊聚夜晚！本次嘉年華活動，同時與在地產業共同合作，將運動賽事與觀光遊憩產業結合，引領選手飽覽三星鄉美景，帶動鄉內運動熱潮及人潮，誠摯邀請喜好運動旅遊的跑友們，11月28日作伙用雙腳體驗三星之美！更多活動訊息請上【伊貝特報名網】，或搜尋粉絲專頁【三星安農溪馬拉松嘉年華】。

(三星安農溪馬拉松嘉年華提供)

相關新聞

三星安農溪馬拉松跑進絕美秘境！用雙腳解鎖IG打卡景點！

第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在2021年11月28日(星期日)上午6點整熱情開跑，今（29）日三星鄉公所舉辦「三星安農溪馬拉松嘉年華暨報名啟動記者會」，邀請大家來蔥的故鄉-宜蘭縣三星鄉，盡情「蔥一波」！同時宣布自即日起開放民眾線上報名，限額3000人，名額有限，欲報從速！

全台唯一希臘主題樂園！花車遊行豐富設施 全家大小一票玩到底

位在南台灣高雄的義大遊樂世界，是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，園區建築分為三大主題，分別為古希臘神殿「衛城」、1比1實景打造的希臘「聖托里尼山城」，及重現特洛伊木馬屠城記的「特洛伊城堡」。富有特色的歐式建築風格，讓遊客如親臨希臘，是到義大遊樂世界必搶拍打卡的熱門景點。

迷你鈴鹿賽道-傳奇賽道的演進

高雄近年來致力於觀光發展，不僅有駁二等地方文創的產生，高雄最大型體驗型購物中心「大魯閣草衙道」的成立，也為高雄市的觀光注入了一股新血，要讓遊客體驗最頂級的休閒娛樂！

一天沒來就會想念的咖啡館 睡到自然醒也可好好品嚐早餐

想創造一個就算睡到自然醒也可以好好品嚐一份美好的早餐，秘食是一群單純愛吃早午餐、喜歡喝咖啡的大孩子所創立的，不會說自己是經驗多麼豐富的廚師，能夠做的，只是像母親單純的為孩子們用心準備的料理一樣，看到孩子笑容就足夠了，秘食COFFEE的成立，希望能讓喜歡秘食的朋友，擁有一個舒適、放鬆的空間。

跨越國度的早餐旅人 職人日式究極「生」味 ｘ 茶記必點法蘭西多士

2020年為煙波國際觀光集團早餐品牌『煙波早堂』企劃元年，主打豐富的全球在地化特色早餐及人文底蘊。繼在地獨門料理、米其林聯名刈包到暖心奉湯，無一不受饕客好評迴響，秉持著為廣大旅客網羅好料理的精神，遵循品牌概念跨國界一次推出日式、港式招牌料理，準備讓煙波旅客在旗下飯店的早餐餐檯上閱覽異國風情，讓旅客身歷其境，撫慰無法出國旅遊的遺憾。此次特別引進日式生吐司名店「SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店」及「平崎吐司」，即日起至 6 月 30 日每週六、日於集團旗下指定飯店早餐時段供應，平日早餐時段則由煙波主廚團隊研製推出港式招牌茶點－法蘭西多士，讓旅客用味蕾秒飛香港，品嚐道地的傳統點心。

大稻埕碼頭貨櫃市集開幕典禮 暨繽紛河岸派對

全新大稻埕碼頭貨櫃市集2021年4月9日重新盛大開幕，由深耕文化藝術產業的時藝多媒體進駐營運，除了有「金色三麥」、「哈辣兄弟」美墨餐廳、日式大阪燒「炎炎」等各國料理進駐貨櫃市集外，更注入強大的藝術能量，未來將舉辦假日文創市集、與IP快閃店、戶外電影院、兒童科學營、與各國駐台辦事處共同推廣文化活動，將台灣文化與異國文化共融於此，再次翻轉大稻埕河岸新藝象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。