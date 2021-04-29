三星安農溪馬拉松跑進絕美秘境！用雙腳解鎖IG打卡景點！

第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在2021年11月28日(星期日)上午6點整熱情開跑，今（29）日三星鄉公所舉辦「三星安農溪馬拉松嘉年華暨報名啟動記者會」，邀請大家來蔥的故鄉-宜蘭縣三星鄉，盡情「蔥一波」！同時宣布自即日起開放民眾線上報名，限額3000人，名額有限，欲報從速！

鄉長李志鏞表示：「三星鄉風光明媚、物產豐富，有雪山山脈與中央山脈綿延環抱，又有安農溪自西而東貫穿其中，坐擁青山綠水，具備發展觀光旅遊的優良條件，而安農溪流域又是三星知名的旅遊景點之一，不論是溪流泛舟或單車、跑步都是近來非常熱門的旅遊休憩活動；這次路跑活動規劃【全馬組42.195公里】、【半馬組21公里】、【健康組10公里】及【休閒組5公里】共四個組別，讓全家大小、親朋好友作伙來造(跑)。本次賽事路線將鄉內各重要景點進行串連，沿途行經天送埤火車站、破布烏堤防、長埤湖風景區、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境、安農溪驛站、分洪堰公園等，賽道沿途更安排熱情的啦啦隊及特色美食補給站，如櫻桃鴨、卜肉、蔥油餅、蔥捲、當季水果糕點等，就是要讓跑者把三星特色美食、人文風情一次網羅！締造全新跑旅體驗。」

觀光所所長黃文德表示：「只要報名就可獲得總市價價值2500元CP值破表的活動贈品，包含有機能排汗衫、運動短褲、運動毛巾、運動頭巾、三星冠軍米、完賽獎牌、成績證書、完賽餐點等，跑者除了挑戰自我體能之外，還能滿載而歸。」

三星鄉公所說明，除了路跑賽事，首度於活動前一晚舉辦「選手饗夜」，不僅有最澎湃的三星特色美食，更有精彩的表演輪番上陣，邀請跑友們一同齊聚夜晚！本次嘉年華活動，同時與在地產業共同合作，將運動賽事與觀光遊憩產業結合，引領選手飽覽三星鄉美景，帶動鄉內運動熱潮及人潮，誠摯邀請喜好運動旅遊的跑友們，11月28日作伙用雙腳體驗三星之美！更多活動訊息請上【伊貝特報名網】，或搜尋粉絲專頁【三星安農溪馬拉松嘉年華】。

(三星安農溪馬拉松嘉年華提供)