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全台唯一希臘主題樂園！花車遊行豐富設施 全家大小一票玩到底

聯合新聞網 / 時尚漫旅
義大遊樂世界最新遊行牛仔大冒險。(義大遊樂世界提供)
義大遊樂世界最新遊行牛仔大冒險。(義大遊樂世界提供)

資料提供｜義大遊樂世界　整理撰文｜編輯部

位在南台灣高雄的義大遊樂世界，是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，園區建築分為三大主題，分別為古希臘神殿「衛城」、1比1實景打造的希臘「聖托里尼山城」，及重現特洛伊木馬屠城記的「特洛伊城堡」。富有特色的歐式建築風格，讓遊客如親臨希臘，是到義大遊樂世界必搶拍打卡的熱門景點。

義大遊樂世界全區占地近千坪，今年推出全新遊行「牛仔大冒險」，華麗花車表演及外籍舞者精湛的特技、舞蹈演出，讓全台遊客慕名而來。在擁有超過1,800席豪華觀眾席、媲美國家級劇院的「義大皇家劇院」中，毫無冷場的「舞動青春SHOW」國際級表演，更是豐富視覺饗宴。而搭乘今年全新升級的「全台唯一飛行雙劇院」，還能欣賞到台灣19處美景、飛躍世界五大洲，一解想出國旅遊之癮。

聖托里尼山城仿若置身浪漫愛情海。(義大遊樂世界提供)
聖托里尼山城仿若置身浪漫愛情海。(義大遊樂世界提供)

義大遊樂世界有吸睛奪目的遊行、劇院表演，還有驚險刺激、適合大、小朋友的豐富設施，加上園區內多達4種主題的VR設施、今年全新推出的「神奇AR畫館」，豐富多樣的內容一票玩到底，適合全家大小一同旅遊。樂園也常針對各個節日推出優惠活動，為慶祝兒童月，即日起至5/2為止，購買580元學童票，搭配一名750元優惠全票，即加贈100元商品餐飲抵用券；而從5/3到5/31止，親子購票入園可享母親門票520元優惠，5/8及5/9母親節假日當天，親子購票再加碼「媽媽入園免費」超值優惠。

義大遊樂世界擁有南台灣海拔最高的義大摩天輪，每座透明景觀冷氣車廂可容納8人，搭乘一圈約為18分鐘，夜間更有128種炫麗燈光秀，搭乘義大摩天輪置身215公尺高處，能將大高雄美麗景致盡收眼底。

義大摩天輪夜間美景。(義大遊樂世界提供)
義大摩天輪夜間美景。(義大遊樂世界提供)

「義大世界」提供完整便利的交通服務，搭乘高鐵至高鐵左營站轉搭「義大客運」，只需要約20分鐘可直達義大世界，飯店、購物廣場及樂園也提供相關接駁服務，詳細資訊請至「義大客運」官網查詢。

《時尚漫旅29》
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