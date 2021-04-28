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迷你鈴鹿賽道-傳奇賽道的演進

聯合新聞網 / 時尚漫旅

【迷你鈴鹿賽道的發源地】

高雄近年來致力於觀光發展，不僅有駁二等地方文創的產生，高雄最大型體驗型購物中心「大魯閣草衙道」的成立，也為高雄市的觀光注入了一股新血，要讓遊客體驗最頂級的休閒娛樂！

草衙道最熱門主力店-鈴鹿賽道樂園內的經典賽道「迷你鈴鹿賽道」，是由日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，10:1等比縮小完整重現的頂級卡丁賽道，而談到這個賽道則不得不介紹到「迷你鈴鹿賽道」的發源「日本鈴鹿賽車場」。

【神所創造的賽道-日本鈴鹿賽車場】

位於日本三重縣的鈴鹿國際賽車場，從1962年啟用以來，已有50年歷史，是日本第一條符合國際規格的賽車場，也是日本本田創辦人「本田宗一郎」一生的代表作！即使歷經50年，依然是世界各方車手極欲挑戰的賽車聖地。2010~2013年連霸F1大賽的冠軍車手Sebastian Vettel，2009年第一次在鈴鹿賽車時，就讚譽鈴鹿為「神所創造的賽道」，高度肯定鈴鹿賽道的價值。

【全世界的賽車迷夢想朝聖的賽車聖地】

鈴鹿賽車場從1987年開始舉辦F1日本站，之後就成為每年F1日本站的主要場地，到2012年為止共有23場F1賽事在此舉行，其中更有多達11次的年度世界總冠軍之爭，由此可見鈴鹿賽道在世界級車手心中的神聖地位。

【無須出國體驗 在高雄感受賽車新疾速】

在高雄也有一座承襲日本經典賽道-迷你鈴鹿賽道。全長580公尺長比車手更注重「教育性」及「安全性」，初次體驗的民眾事前先上15分鐘的教育訓練，為的就是更熟悉賽道並了解加速與剎車的重點；另外，比照國際級的安全配備由法國TECPRO所生產的卡丁賽車專用護欄，符合FIA/CIK安全專業認證！

相較於傳統的舊輪胎，TECPRO可以有效吸收撞擊，平均的分配衝撞力至TECPRO護欄中，不會和車子硬碰硬，減輕撞擊瞬間的不適。

迷你鈴鹿賽道希望提供的賽車體驗，不僅是競速時的刺激感，還有我們能給您的專業與信賴感，安全絕對是我們的第一考量！

【鈴鹿賽道樂園】

地址：高雄市前鎮區中安路1之1號

【營業時間】

全日:11:00~20:30

F:鈴鹿賽道樂園Suzuka Circuit Park

《時尚漫旅29》
《時尚漫旅29》

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